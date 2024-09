Gabby Williams tire le bilan de sa meilleure saison en WNBA

Avec onze points d’écart au Match 1 (78-67), puis sept points au Match 2 (83-76), le score de la série de playoffs entre les Las Vegas Aces et le Seattle Storm est sans appel. Même si elles se sont battues avec leurs armes, les joueuses du Storm ne pouvaient pas rivaliser avec les double-championnes en titre. Le deuxième et dernier match en est la parfaite illustration. Menées pendant l’intégralité du match, elles ont fait un match de traînard, en s’accrochant mais sans jamais sembler avoir une chance de passer devant. La différence d’armada offensive s’est faite ressentir, avec quatre all-stars d’un côté dont la MVP (A’Ja Wilson, Chelsea Gray, Jackie Young, Kelsey Plum), contre deux de l’autre (Jewell Loyd, Nneka Ogwumike).

La révélation de Gabby Williams

Côté Seattle, une seule joueuse a surnagé, et ce n’est autre que Gabby Williams (1,80 m, 28 ans). Initialement signée pour endosser un rôle de « couteau-suisse », la franco-américaine a fait bien plus que ça lors des quatorze matchs qu’elle a joués cette saison (12 de saison régulière + 2 de playoffs). Avec 14 et 20 points, elle fut même la meilleure marqueuse de son équipe sur ce premier tour de playoffs.

Sur l’ensemble de la saison – qu’elle a rejoint aux deux-tiers après s’être accordée un temps de réflexion après ses excellents Jeux Olympiques – l’ailière compile 11,3 points à 47% aux tirs (dont 32,5% à 3-points), 4,4 rebonds, 3,5 passes décisives et 1,5 interception. Ce sont tout simplement ses meilleures statistiques en carrière.En conférence de presse de fin de saison, elle a expliqué que c’était surtout dû à l’environnement du Seattle Storm, où elle passait sa troisième saison :

« Mon parcours est un peu frustrant. J’étais meneuse au lycée, puis pivot à UConn (NCAA), puis de nouveau meneuse à Chicago (WNBA) et après ailière. Je n’ai jamais eu deux ans où je pouvais rester au même poste et travailler sur un même rôle. Mais tout cela a créé ce que je suis aujourd’hui. J’ai pu apprendre à jouer tous les postes, et connaître tant d’aspects différents du jeu. J’ai dû apprendre à prendre des rebonds, à défendre des intérieures, à avoir la balle en main et prendre des bonnes décisions. Mais le rôle que j’ai à Seattle est celui que j’ai toujours rêvé d’avoir. J’ai 28 ans maintenant, il m’a fallu six ou sept ans pour trouver une franchise qui avait confiance en moi…

Au début j’étais un couteau suisse, je devais combler les besoins de l’équipe, être une glue-player qui fait le lien entre les scoreuses. Mais ça a évolué et j’ai pris plus de responsabilités en attaque. Au fur et à mesure de la saison j’ai dû marquer plus et être plus agressive. C’était génial d’avoir la confiance du staff, et je suis contente d’avoir réussi à le faire. C’est mon plus grand accomplissement cette saison. »

Gabby Williams last night 🔥 • 20 points

• 5 rebounds pic.twitter.com/3wQ12HjuFx — Sen Fenerimsin (@senfenerimsin) September 25, 2024

Quel avenir pour elle ?

Sa saison WNBA terminée, Williams va maintenant retourner en Europe, où l’attend son nouveau club de Fenerbahçe. En ce qui concerne la WNBA, elle sera agent libre la saison prochaine, et a expliqué « avoir besoin de temps pour réfléchir à mon avenir. » Un retour à Seattle est possible. Tout comme une signature avec une autre équipe, comme les Golden State Valkyries, qui vont voir le jour en 2025, et qui seront basées proches de son lieu de naissance (Nevada). Sa grosse progression cette saison devrait lui ouvrir de nombreuses portes, et lui donner le choix.

Quant aux playoffs WNBA, ces derniers poursuivent leurs cours. Les quatre premiers tours se sont joués en deux matchs, avec les qualifications des Minnesota Lynx d’Olivia Époupa (qui a joué 1 minute) et du Connecticut Sun, ainsi que du New-York Liberty qui rencontrera les Las Vegas Aces. Les quatre premières au classement ont tenu leur rang. On peut noter l’élimination du Indiana Fever du phénomène Caitlin Clark.