Gabby Williams et Seattle mis dos au mur en playoffs par la MVP A’ja Wilson

Les playoffs WNBA sont lancées ! Et peut-être déjà bientôt terminés pour Gabby Williams et le Seattle Storm. Dans un 1er tour de post-season au meilleur des trois matchs, l’internationale française et sa franchise sont déjà en mauvaise posture après avoir perdu le match 1 contre les Las Vegas Aces (67-78).

Et il est bien difficile de pouvoir prétendre enlever un match de playoffs, à l’extérieur, en inscrivant seulement deux lancers francs dans l’entièreté du dernier quart-temps. Avant cela, Seattle a fait jeu égal avec la franchise de la MVP A’ja Wilson (21 points, 8 rebonds et 5 contres), limitant par exemple les Aces à 9 points lors des dix premières minutes.

Pour sa 4e campagne de playoffs WNBA en carrière, Gabby Williams a été présente (14 points, 8 rebonds et 2 passes décisives) mais cela n’a donc pas suffi pour le Storm qui devra obligatoirement remporter les deux rencontres suivantes pour espérer passer. Prochain rendez-vous dans la nuit de mardi à mercredi à 3h30 du matin, toujours du côté de Las Vegas.