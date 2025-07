Champion en 2023, Bruce Brown de retour aux Nuggets !

Les Denver Nuggets frappent fort en ce début de Free Agency avec le retour de Bruce Brown dans le Colorado. Le guard de 29 ans (en août) a signé un contrat d’un an au salaire minimum vétéran, selon ESPN, retrouvant l’équipe avec laquelle il avait remporté le titre NBA en 2023.

Free agent Bruce Brown Jr. has agreed to a one-year deal with the Denver Nuggets, sources tell ESPN. The 2023 NBA champion for the Nuggets returns to Denver. CAA's Ty Sullivan and Steven Heumann finalized the deal tonight with the Nuggets. pic.twitter.com/YZV094pUs0

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2025