Dennis Schröder signe aux Sacramento Kings, sa dixième équipe en NBA !

Dennis Schröder a trouvé un nouveau foyer en NBA. Dès la première nuit de la free agency, le meneur allemand de 31 ans s’est engagé avec les Sacramento Kings, selon les informations de The Athletic. Une signature qui met fin aux spéculations concernant son avenir, après des relations tendues avec la direction des Detroit Pistons.

Les tensions entre Schröder et les Pistons étaient palpables ces dernières semaines. Le joueur n’avait pas caché son mécontentement concernant sa situation dans le Michigan. « Je veux rester à Detroit, c’est sûr. Mais Detroit ne m’attend pas, ça je peux vous le dire », avait-il déclaré, malgré les déclarations publiques de la direction en faveur de son maintien.

Touché 13 millions de dollars cette saison, l’Allemand était devenu un joueur indésirable pour une franchise qui ne souhaitait pas le voir partir sans contrepartie. Plusieurs équipes considéraient déjà Sacramento comme le principal candidat pour attirer ses services, notamment grâce à la possibilité d’un échange impliquant Malik Monk.

Pour les Kings, cette signature répond à un besoin urgent au poste de meneur depuis le départ de De’Aaron Fox vers San Antonio. Schröder apporte son expérience et sa polyvalence à une équipe qui cherche à se renforcer autour de DeMar DeRozan et Zach LaVine.

Le vétéran allemand s’apprête à découvrir sa dixième franchise depuis son arrivée en NBA en 2013. Drafté par Atlanta (13e choix), il avait signé sa meilleure saison statistique à Oklahoma City en 2019-2020 avec 18,9 points de moyenne, terminant deuxième au vote pour le trophée de meilleur sixième homme derrière Montrezl Harrell.

Anecdote surprenante de cette signature : les négociations se seraient conclues lors d’un simple appel Zoom avec le front office des Kings, illustrant la rapidité de cette free agency. Les détails financiers du contrat n’ont pas encore été révélés, mais Schröder devrait occuper un rôle important dans la rotation californienne pour la saison 2025-2026.

Sources: Sacramento Kings have arranged meetings via zoom to talk with Dennis Schroder and Russell Westbrook. Kings looking to acquire both, but have other point guard options to speak with.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 30, 2025