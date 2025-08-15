Après avoir découvert l’Islande et l’Espagne, Jordan Aboudou fait son retour en France

Après plusieurs expériences exotiques et des premières dans sa carrière professionnelle, Jordan Aboudou (2,01 m, 34 ans) est de retour en France. Et même s’il a connu beaucoup de choses de l’Hexagone, du titre en Pro A au maintien en Pro B, la future saison de l’ailier-fort va encore être emprunt de nouveauté : il va évoluer pour la première fois de sa carrière en NM1.

Une première en NM1 pour Aboudou

Jordan Aboudou a en effet signé un contrat de deux saisons avec Levallois. Ainsi, il va apporter son énorme expérience en LNB à l’équipe des Metropolitans, qui vivra seulement sa 2e saison en NM1.

Après la fin de son seconde aventure avec Fos-Provence (9,2 points et 6,7 rebonds en 20 minutes sur 15 matchs), achevée loin des terrains en raison d’une blessure, Jordan Aboudou a évolué dans de nouveaux championnats, lui qui n’avait jamais quitté la France pour le basket, hormis pour la BAL (Basketball Africa League).

Après avoir joué en Chine, il s’est ajouté au contingent français en Islande en fin d’année dernière. Il n’a cependant disputé que quatre matchs avec Grindavik (7,3 points à 45% et 6,8 rebonds). En fin d’exercice, il a également effectué une courte pige en Espagne, évoluant en 3e division à Mataro situé sur la côte catalane près de Barcelone (4 points et 2 rebonds en moyenne sur 3 matchs).

L’effectif de Levallois pour la saison 2025-2026 :