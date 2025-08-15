Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NM1

Après avoir découvert l’Islande et l’Espagne, Jordan Aboudou fait son retour en France

NM1 - Après une saison loin de l'Hexagone, Jordan Aboudou revient dans le championnat de France. Le champion 2012 avec l'Élan Chalon a signé un contrat de deux saisons avec les Metropolitans Levallois.
|
00h00
Résumé
Après avoir découvert l’Islande et l’Espagne, Jordan Aboudou fait son retour en France

aboudou france

Crédit photo : Christophe Canet

Après plusieurs expériences exotiques et des premières dans sa carrière professionnelle, Jordan Aboudou (2,01 m, 34 ans) est de retour en France. Et même s’il a connu beaucoup de choses de l’Hexagone, du titre en Pro A au maintien en Pro B, la future saison de l’ailier-fort va encore être emprunt de nouveauté : il va évoluer pour la première fois de sa carrière en NM1.

 

Une première en NM1 pour Aboudou

Jordan Aboudou a en effet signé un contrat de deux saisons avec Levallois. Ainsi, il va apporter son énorme expérience en LNB à l’équipe des Metropolitans, qui vivra seulement sa 2e saison en NM1.

Après la fin de son seconde aventure avec Fos-Provence (9,2 points et 6,7 rebonds en 20 minutes sur 15 matchs), achevée loin des terrains en raison d’une blessure, Jordan Aboudou a évolué dans de nouveaux championnats, lui qui n’avait jamais quitté la France pour le basket, hormis pour la BAL (Basketball Africa League).

Après avoir joué en Chine, il s’est ajouté au contingent français en Islande en fin d’année dernière. Il n’a cependant disputé que quatre matchs avec Grindavik (7,3 points à 45% et 6,8 rebonds). En fin d’exercice, il a également effectué une courte pige en Espagne, évoluant en 3e division à Mataro situé sur la côte catalane près de Barcelone (4 points et 2 rebonds en moyenne sur 3 matchs).

L’effectif de Levallois pour la saison 2025-2026 : 

  • Jayson Tchicamboud – Kevin Thalien
  • Kane Milling – Maxence Dadiet – Alex Tchikou – Leandry Claude
  • Jordan Aboudou – Craig Adzeh – Ladji Meite – Solly Stansbury
  • ( + quatre jeunes : Charles Gnagbi – Noah Philibert – Nevane Kessely – Leandry Claude)
LIRE AUSSI
Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
NM1
NM1
Suivre
Levallois
Levallois
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
penda mans
Betclic ELITE
00h00Le frère de Noah Penda rejoint le centre de formation du Mans
aboudou france
NM1
00h00Après avoir découvert l’Islande et l’Espagne, Jordan Aboudou fait son retour en France
12 bleus espagne
Équipe de France
00h00Deux nouveaux joueurs ménagés : les 12 Bleus pour la 2e confrontation contre l’Espagne
soliman bleuets
EuroBasket U16
00h00[Vidéo] 37 d’évaluation : incroyable Nathan Soliman avec les Bleuets, à une victoire du Mondial U17
cameroun afrobasket
Équipes nationales
00h00Avec ses joueurs de LNB (et de NM1), le Cameroun débute fort à l’AfroBasket
tchikou nm1
NM1
00h00L’ancien prospect français Alex Tchikou va lancer sa carrière pro en NM1
orchies stabilité
NM1
00h00« Je nous vois meilleurs que la saison dernière » – Ambitieux, le BC Orchies a misé sur la stabilité
challans ailier antibes saint-chamond
ELITE 2
00h00Challans fait revenir en ELITE 2 un ancien ailier d’Antibes et Saint-Chamond
EuroBasket U16
00h00Les Bleuets dominent l’Espagne et ne sont plus qu’à un match du Mondial U17 !
ELITE 2
00h00Abdel Kader Sylla en renfort de la Chorale de Roanne
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Boston change d’ère : une vente record de 6,1 milliards redessine l’avenir des Celtics dès cet été
NBA
00h00Christmas Games, Rivals Week, All-Star… le programme NBA qui fait saliver
NBA
00h00NBA : Jaren Jackson Jr. rend hommage à son père avec le numéro 8 et se prépare à un nouveau rôle à Memphis
NBA
00h00NBA : le propriétaire des Hurricanes s’offre les Portland Trail Blazers pour plus de 4 milliards
NBA
00h00Les Lakers prêts à se séparer d’une de leurs stars pour faire venir deux joueurs des Kings qui ont encore tout à prouver ?
Killian Hayes a fait quelques belles apparitions avec Brooklyn en NBA en 2025
NBA
00h00Killian Hayes devrait retrouver la NBA lors du camp de présaison
NBA
00h00Un ex-joueur de Dallas à l’essai à Denver : un pari malin pour renforcer le banc des Nuggets
NBA
00h00Départ surprise chez les Celtics : une figure historique poussée vers la sortie plus tôt que prévu
NBA
00h00A peine arrivée dans sa nouvelle franchise, cette star est déjà mise sur le marché !
NBA
00h00« Les femmes ont toujours été mon vice » : les propos déroutants d’un champion NBA
1 / 0