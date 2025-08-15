« Je nous vois meilleurs que la saison dernière » – Ambitieux, le BC Orchies a misé sur la stabilité

Le BC Orchies est prêt à affronter la prochaine saison 2025-2026 de NM1. Alors que le club pévélois a repris le chemin de l’entraînement comme beaucoup en ce mois d’août, l’effectif du BCO est bouclé depuis un bail. « On a effectué notre recrutement très tôt, ce qui nous a permis d’avoir la primeur sur le choix des joueurs », indique Cédric Ferreira, le président, à La Voix du Nord. Auprès du quotidien local, le dirigeant, ainsi que son entraîneur Philippe Maucourant, ont dressé les ambitieux du club pour le prochain exercice à venir.

Le BC Orchies « ne veut pas se cacher »

Même si le BCO version 25-26 a un visage très ressemblant à celui de 24-25 (sept joueurs conservés, seulement trois recrues), le duo à la tête d’Orchies n’est pas moins ambitieux, si ce n’est le contraire. Échouant aux portes des playoffs il y a quelques mois (9e, premier non qualifié), le BCO espère bien y participer la saison prochaine, pour envisager le graal.

« »e nous vois meilleurs que la saison dernière, avec une structure qui évolue dans le bon sens. Cela doit nous amener à obtenir une régularité digne d’un champion », indique Philippe Maucourant à La Voix du Nord. Son dirigeant est du même avis quand on lui demande ce que serait une saison réussie, alors que le club continue de bien se développer en coulisses : « Ce serait que l’on parvienne à passer la barre des 3 500 en affluence moyenne et, d’un point de vue sportif, que l’on soit champions de N1. On a un effectif plus que qualitatif, avec des réengagements forts ainsi que trois nouvelles personnalités intéressantes. Alors, on ne va pas se cacher. »

Des cadres complétés par des recrues intéressantes

Le BC Orchies compte de solides arguments dans ses rangs pour espérer faire mieux que sa 9e place en poule haute. Elle a réussi à conserver le désormais double MVP de NM1, Joe Burton, ainsi que le 3e meilleur marqueur de la division Yanik Blanc (16,3 points par match), tout comme Thomas Hanquiez, auteur d’une saison révélatrice dans le Nord.

À ses cadres, s’ajoutent des recrues intéressantes pour Orchies, avec notamment des leaders défensifs comme les ailiers Axel Dossou et Abdoulaye Sy, ainsi que Lucas Veraghe, qui sort d’une belle saison à l’Étoile d’Angers.

Reste désormais à voir si la stabilité prônée par le BC Orchies pour son exercice 2025-2026 lui permettra d’avoir un temps d’avance sur ses concurrents. Afin de prendre de l’avance pour les playoffs car une fois les phases finales venues, tout peut arriver…