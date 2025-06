Orchies a déjà bouclé son recrutement avec les arrivées de Axel Dossou et Abdoulaye Sy

On connaît désormais les 10 joueurs qui vont composer l’effectif du BC Orchies pour la saison prochaine. Le club a officialisé les arrivées à venir d’Axel Dossou (1,98 m, 22 ans), ce 9 juin, et celle d’Abdoulaye Sy (2,01 m, 30 ans), le lendemain, afin d’étoffer le secteur intérieur et boucler l’effectif version 2025-2026.

Axel Dossou et Abdoulaye Sy, deux renforts pour boucler l’équipe d’Orchies

Axel Dossou est un profil défensif qui peut se fondre facilement dans un collectif. L’ailier-fort, débarqué de Vitré, va pouvoir apporter sa longueur à l’effectif de Philippe Maucourant. Passé par le centre de formation du Mans, l’ancien joueur de Marne-la-Vallée s’est développé du côté de Vichy avant de lancer sa carrière professionnelle en NM1 à Pont-de-Cheruy. La saison passée, en Bretagne, il disputait 15 minutes par match en moyenne, pour 2,3 points et 2,5 rebonds.

Philippe Maucourant, entraîneur du BC Orchies, sur l’arrivée d’Axel Dossou : « Dans notre raquette, nous sommes toujours à la recherche de complémentarité par rapport au profil de Joe (Burton) et à ses compétences. Joseph est un attaquant hors pair, il nous fallait donc un profil qui nous offre une alternative en termes de mobilité et de spécialité défensive. Axel coche ces deux cases. Il a récemment joué pour deux entraîneurs à vocation défensive, à Pont-de-Cheruy puis Vitré, où il a démontré qu’il était un défenseur brillant, notamment dans la gestion des écrans.«

Abdoulaye Sy est la dernière recrue du BCO. Il arrive en provenance d’Avignon-Le Pontet chez qui il tournait à 9,8 points et 7,7 rebonds (cinquième moyenne de NM1) par match. L’ailier expérimenté arrive lui aussi dans le but de renforcer la raquette orchésienne. L’international guinéen va vivre sa septième saison en NM1, lui qui a débuté dans la division à La Rochelle avant de faire quatre ans à Lorient (entrecoupés par une pige d’un an à Blois en Pro B) où il a exercé sous les ordres de Philippe Maucourant.

Philippe Maucourant sur la signature d’Abdoulaye Sy à Orchies : « Abdoulaye diversifie notre potentiel global, de par les cinq autres extérieurs déjà présents dans l’effectif. Sur le poste 3, je voulais un vrai leader défensif, capable de défendre sur les meilleurs éléments adverses. Sa dernière saison à Lorient a été compliquée à cause d’une blessure, mais cette année, il a prouvé qu’il était de retour à son meilleur niveau, dans un contexte collectif pourtant difficile. Sa capacité à capter les rebonds est assez remarquable. Il aura cette saison un rôle central dans notre défense. J’attends de lui qu’il soit un véritable leader défensif de l’équipe.«

PROFIL JOUEUR Axel DOSSOU Poste(s): Ailier Taille: 198 cm Âge: 22 ans (30/06/2002) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 2,3 #332 REB 2,5 #220 PD 0,6 #312

Première équipe de NM1 à boucler son recrutement

Avec ces deux arrivées, le BCO a officiellement son effectif sous la main. Le mot d’ordre a été la continuité avec plusieurs prolongations survenues en début d’intersaisot. Après avoir échoué de peu dans sa quête de playoffs, Orchies veut prétendre à jouer les premiers rôles en NM1 en 2025-2026.

L’effectif du BC Orchies pour la saison 2025-26 : Poste 1 : Adrien Tyberghien / Yanis Mbuy

Poste 2 : Yanik Blanc / Igor Mintogo

Poste 3 : Lucas Veraghe / Abdoulaye Sy

Poste 4 : Thomas Hanquiez / Gaspar Gessat / Axel Dossou

Poste 5 : Joe Burton