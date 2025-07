Transfert : Mohamed Diarra passe du Limoges CSP à Cholet Basket

Le transfert de Mohamed Diarra, de Limoges à Cholet, est bel et bien acté. Comme annoncé, l’intérieur français rejoint Fabrice Lefrançois dans les Mauges pour espérer poursuivre son développement en Betclic ELITE.

✍️ Mohamed Diarra est Choletais ! Toutes les infos 👇

Un contrat de trois saisons pour Diarra

En attendant le possible retour de Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans) après sa Draft par les New York Knicks, Cholet Basket va accueillir un autre Mohamed, Diarra cette fois.

Après un parcours NCAA de deux saisons, marqué par une formidable aventure à la March Madness avec NC State (Final Four du tournoi), Mohamed Diarra (2,07 m) avait fait le choix de lancer sa carrière professionnelle au Limoges CSP. Dans un contexte collectif difficile, l’enfant de Montreuil avait malgré tout su s’exprimer, compilant 9,1 points à 45% de réussite aux tirs, 6,3 rebonds et 1 contre en 20 minutes de jeu en moyenne. Avouant un « début de saison compliqué » dans sa nouvelle équipe, il avait peu à peu trouvé ses marques, jouant davantage sur la seconde partie de l’exercice.

PROFIL JOUEUR Mohamed DIARRA Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 207 cm Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 9,1 #78 REB 6,3 #8 PD 1,8 #87

Pour s’attacher les services de Mohamed Diarra, Cholet Basket aurait déboursé environ 70 000 euros, comme le dévoilait Le Populaire du Centre. Initialement protégé par une clause de sortie valable uniquement pour un départ en EuroLeague, Mo Diarra a tout de même reçu le feu vert du CSP pour partir à Cholet et disputer la BCL en 2025-2026, à condition de verser une somme équivalente.

Adapté au « process d’intensité et de partage »

de Fabrice Lefrançois

À Cholet, Mohamed Diarra espère certainement tirer parti d’un collectif plus huilé sous les ordres de Fabrice Lefrançois, au sein d’une formation qui doit se reconstruire après avoir terminé 4e de la dernière saison régulière de Betclic ELITE. « C’est un joueur à haut potentiel, capable de défendre sur beaucoup de positions et d’être efficace en attaque proche ou loin du cercle », souligne son nouvel entraîneur. « Il a une volonté affirmée de gagner et d’être dans notre process d’intensité et de partage. »

Avec son énergie et son moteur, nul doute que Mohamed Diarra pourrait rapidement s’attirer les faveurs du public choletais et devenir le nouveau chouchou de la Meilleraie. Il s’est engagé pour une durée de trois saisons avec Cholet Basket.