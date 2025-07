Jabari Smith Jr. signe une extension de 122 millions de dollars avec Houston

Les Houston Rockets ont officialisé l’extension de contrat de Jabari Smith Jr. pour cinq années supplémentaires, d’une valeur totale de 122 millions de dollars. Cette décision marque un tournant dans la stratégie de reconstruction de la franchise texane, qui mise plus que jamais sur son jeune ailier-fort comme un pilier de son futur.

Houston Rockets forward Jabari Smith Jr. intends to sign a five-year, $122 million rookie contract extension, sources tell ESPN. Rockets officials and Smith's agent, Wallace Prather of LIFT Sports Management, negotiated the fully guaranteed deal through 2030-31 season. pic.twitter.com/S1hb9n0PRh

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 29, 2025