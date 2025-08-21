La Lettonie perd l’un de ses leaders pour l’EuroBasket 2025

Rodions Kurucs ne participera pas à l’EuroBasket 2025 avec la Lettonie. Le nouveau joueur de Baskonia souffre d’une blessure au talon qui l’oblige à déclarer forfait pour le championnat d’Europe qui se déroulera à domicile, à Riga.

Une blessure qui nécessite une opération

Selon la Fédération lettone de basketball, Rodion Kurucs présente une blessure à la fascia plantaire du pied gauche qui l’empêchera de disputer la compétition. L’ancien joueur de la SIG Strasbourg devra subir une petite intervention chirurgicale avant de retourner à Vitoria-Gasteiz pour entamer son processus de récupération avec les services médicaux de Baskonia.

La nouvelle a été officialisée après la défaite de la Lettonie face à la Grèce lors du tournoi de l’Acropole à Athènes, dans le cadre de la préparation à l’EuroBasket. « Depuis le début du processus de préparation, tout a été fait pour aider Rodions Kurucs à récupérer de sa blessure, et ce tournoi était le dernier moment pour décider de sa participation à l’EuroBasket », a déclaré le sélectionneur italien Luca Banchi.

Un forfait qui prive la Lettonie d’un joueur clé

L’absence de Rodion Kurucs représente un coup dur pour la sélection lettone, qui évoluera à domicile lors de ce tournoi continental. « Malheureusement, son implication avec l’équipe nationale se termine ici pour cette année. Rodions est un joueur spécial, et nous allons certainement le regretter à Riga. Nous devons nous assurer de compenser son absence avec d’autres qualités », a ajouté Banchi.

Lors des qualifications pour l’EuroBasket 2025, Kurucs avait affiché des moyennes de 14,3 points et 6 rebonds par match, confirmant son statut d’élément important du dispositif letton.

À l’EuroBasket, la Lettonie évoluera dans le groupe A aux côtés de la Serbie, la Turquie, le Portugal, l’Estonie et la République tchèque. L’équipe devra désormais composer sans son ailier polyvalent, qui s’apprête à retrouver l’EuroLeague avec sa nouvelle formation basque.