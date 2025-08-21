Recherche
EuroBasket masculin

La Lettonie perd l’un de ses leaders pour l’EuroBasket 2025

EuroBasket 2025 - Rodion Kurucs manquera le championnat d'Europe avec la Lettonie. L'ailier souffre d'une blessure à la fascia plantaire qui nécessite une intervention chirurgicale.
00h00
La Lettonie perd l’un de ses leaders pour l’EuroBasket 2025

Rodion Kurucs va manquer à la Lettonie pour l’EuroBasket 2025.

Crédit photo : FIBA

Rodions Kurucs ne participera pas à l’EuroBasket 2025 avec la Lettonie. Le nouveau joueur de Baskonia souffre d’une blessure au talon qui l’oblige à déclarer forfait pour le championnat d’Europe qui se déroulera à domicile, à Riga.

Une blessure qui nécessite une opération

Selon la Fédération lettone de basketball, Rodion Kurucs présente une blessure à la fascia plantaire du pied gauche qui l’empêchera de disputer la compétition. L’ancien joueur de la SIG Strasbourg devra subir une petite intervention chirurgicale avant de retourner à Vitoria-Gasteiz pour entamer son processus de récupération avec les services médicaux de Baskonia.

La nouvelle a été officialisée après la défaite de la Lettonie face à la Grèce lors du tournoi de l’Acropole à Athènes, dans le cadre de la préparation à l’EuroBasket. « Depuis le début du processus de préparation, tout a été fait pour aider Rodions Kurucs à récupérer de sa blessure, et ce tournoi était le dernier moment pour décider de sa participation à l’EuroBasket », a déclaré le sélectionneur italien Luca Banchi.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Rodions Kurucs.jpg
Rodions KURUCS
Poste(s): Ailier/Ailier Fort
Taille: 206 cm
Âge: 27 ans (05/02/1998)
Nationalités:

logo lat.jpg
Stats 2024-2025 / Liga Endesa
PTS
9,8
#62
REB
5,8
#7
PD
1,9
#77

Un forfait qui prive la Lettonie d’un joueur clé

L’absence de Rodion Kurucs représente un coup dur pour la sélection lettone, qui évoluera à domicile lors de ce tournoi continental. « Malheureusement, son implication avec l’équipe nationale se termine ici pour cette année. Rodions est un joueur spécial, et nous allons certainement le regretter à Riga. Nous devons nous assurer de compenser son absence avec d’autres qualités », a ajouté Banchi.

Lors des qualifications pour l’EuroBasket 2025, Kurucs avait affiché des moyennes de 14,3 points et 6 rebonds par match, confirmant son statut d’élément important du dispositif letton.

À l’EuroBasket, la Lettonie évoluera dans le groupe A aux côtés de la Serbie, la Turquie, le Portugal, l’Estonie et la République tchèque. L’équipe devra désormais composer sans son ailier polyvalent, qui s’apprête à retrouver l’EuroLeague avec sa nouvelle formation basque.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Lettonie
Lettonie
Commentaires

