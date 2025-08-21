[Vidéo] Le buzzer beater de Killian Malwaya en Allemagne pour le premier match amical de l’ASA

Un peu plus de deux mois après sa défaite en finale des playoffs d’ÉLITE 2, l’Alliance Sport Alsace a renoué avec le jeu en Allemagne.

Un premier match amical, du côté de Tübingen, remporté 73-71 par l’ASA. Une victoire décrochée au buzzer sur une claquette de Killian Malwaya, auteur de débuts particulièrement convaincants sous ses nouvelles couleurs (17 points à 7/12 et 4 rebonds).