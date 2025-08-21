[Vidéo] Le buzzer beater de Killian Malwaya en Allemagne pour le premier match amical de l’ASA
Première sortie amicale pour l'Alliance Sport Alsace, et première victoire (73-71 à Tübingen) grâce à une claquette au buzzer de sa recrue Killian Malwaya.
Killian Malwaya décisif pour son premier match avec l’ASA
Crédit photo : Alliance Sport Alsace
Un peu plus de deux mois après sa défaite en finale des playoffs d’ÉLITE 2, l’Alliance Sport Alsace a renoué avec le jeu en Allemagne.
Un premier match amical, du côté de Tübingen, remporté 73-71 par l’ASA. Une victoire décrochée au buzzer sur une claquette de Killian Malwaya, auteur de débuts particulièrement convaincants sous ses nouvelles couleurs (17 points à 7/12 et 4 rebonds).
