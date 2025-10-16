Une double casquette pour Jean-Louis Borg

De retour dans le giron de la JDA Dijon, où il a assisté à son premier match samedi dernier contre Cholet Basket (76-64), Jean-Louis Borg (61 ans) va multiplier les activités cette saison.

Certainement retiré du coaching pour de bon cette fois, après son départ du HTV en mars dernier, le meilleur entraîneur de Pro A 2014 est devenu le conseiller du président dijonnais Thierry Degorce, intégrant la cellule de recrutement du club bourguignon, notamment préposé aux pays du Nord, selon Le Bien Public.

Conseiller sportif et encadrant des stages à Solliès-Pont

Mais ce n’est pas tout… Conservant une attache dans le Var, et dans le basket amateur, l’ancien technicien de Hyères-Toulon va donner un coup de main au club local de Solliès La Farlède, dont l’équipe seniors évolue en Régionale 3.

Ainsi, Jean-Louis Borg a été nommé conseiller sportif du BCSF. Il conservera un lien avec le terrain en pilotant les stages de perfectionnement individuel et les stages de vacances des jeunes licenciés. Premier rendez-vous lors des vacances de la Toussaint, avec un groupe allant des U14 aux U18.

« Parce que le développement d’un club de basket n’a aucun secret pour lui, Jean-Louis Borg sera un appui précieux dans l’accompagnement de nos entraîneurs et le développement de notre projet sportif », se réjouit le BCSF.