Betclic Élite

Jean-Louis Borg de retour à la JDA Dijon

Betclic ÉLITE - Passé par la JDA Dijon entre 2010 et 2023, Jean-Louis Borg est de retour dans l'organigramme du club bourguignon. Après avoir contribué au retour du HTV en LNB, l'ancien entraîneur a intégré la cellule de recrutement dijonnaise.
|
00h00
Résumé
Écouter
Jean-Louis Borg de retour à la JDA Dijon

Jean-Louis Borg, ici aux côtés du président Thierry Degorce, avait été honoré par la JDA Dijon en mars 2024

Crédit photo : FOXAEP

Il était censé prendre sa retraite cet été, mais l’appel du basket est visiblement toujours trop fort. Deux ans après son départ de Dijon, où il était directeur général du club depuis 2015, Jean-Louis Borg (61 ans) est de retour à la JDA !

Le Bien Public annonce que l’ancien entraîneur de la Jeanne est devenu le conseiller du président Thierry Degorce, intégrant la cellule de recrutement du club bourguignon. Un rôle qui s’est déjà ressenti cet été avec les signatures de Quentin Losser et Zeke Moore, deux joueurs qu’il a dirigé à Hyères-Toulon.

Préposé au scouring 

« La saison dernière a été un peu compliquée et je dirais qu’elle est due à notre défaillance sur le recrutement qui n’est pas une science exacte, par contre il faut limiter les risques », explique le président Degorce au Bien Public. « J’ai demandé à Jean-Louis Borg de reprendre ses galons en revenant chez nous pour nous aider à la cellule de recrutement. »

Borg – Degorce, duo reformé à Dijon (photo : FOXAEP)

Une cellule, jusque-là, composée par l’entraîneur Laurent Legname, le directeur sportif Fabien Romeyer et le président Thierry Degorce, « un peu courte » de l’aveu du dirigeant. « Ce qu’il nous manque, c’est quelqu’un qui tout au long de l’année fait du scouting. Ce n’est pas les deux mois pendant l’été qui sont suffisants. Jean-Louis aura ce rôle tout au long de l’année d’aller chercher des joueurs, des pépites, il connaît l’ADN du club et le coach pour l’avoir formé. »

Après un crochet par le HTV…

Grand bâtisseur de l’identité actuelle de la JDA Dijon, entraîneur du club entre 2010 et 2015 avant de devenir le mentor de son successeur Laurent Legname, Jean-Louis Borg avait souhaité retrouver le contact avec le banc de touche en 2023. Reparti au HTV, son équipe de cœur, l’ancien vichyssois a signé un miracle en offrant le titre de champion de France NM1 au club varois.

LIRE AUSSI

Mais la suite de l’aventure aura été plus délicate. En Pro B, la lassitude s’est faite ressentir chez le technicien francilien, son groupe n’adhérant plus forcément à la méthode, et il a fini par céder son fauteuil de coach au mois de mars, restant cependant dans l’organigramme du club aux côtés du président Perrymond, chargé de la structuration du centre de formation et du staff. Une expertise qu’il va finalement de nouveau faire bénéficier à la JDA…

Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
cambouis
Bien structuré certes...mais un peu maison de retraite ou de confort Que de joueurs ou staff qui partent après un long passage à la jda, puis reviennent après un semis échec à l'extérieur
headband_dri
Mettre sur le même plan, même implicitement, Jean-Louis Borg et Markis McDuffie ou Gavin Ware... voilà ce qui s'appelle une Hot Take décérébrée ! C'est justement pour éviter le confort qu'il fallait faire revenir JLB : ce n'est pas lui qui fera du sentiment, il a une vision du basket et il recrute en fonction .
jeildo
Dijon c'est un club relativement bien structuré peut être un des plus proches du niveau de Bourg qui est la référence hors club d'Euroleague.
