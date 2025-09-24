Jean-Louis Borg de retour à la JDA Dijon

Il était censé prendre sa retraite cet été, mais l’appel du basket est visiblement toujours trop fort. Deux ans après son départ de Dijon, où il était directeur général du club depuis 2015, Jean-Louis Borg (61 ans) est de retour à la JDA !

Le Bien Public annonce que l’ancien entraîneur de la Jeanne est devenu le conseiller du président Thierry Degorce, intégrant la cellule de recrutement du club bourguignon. Un rôle qui s’est déjà ressenti cet été avec les signatures de Quentin Losser et Zeke Moore, deux joueurs qu’il a dirigé à Hyères-Toulon.

Préposé au scouring

« La saison dernière a été un peu compliquée et je dirais qu’elle est due à notre défaillance sur le recrutement qui n’est pas une science exacte, par contre il faut limiter les risques », explique le président Degorce au Bien Public. « J’ai demandé à Jean-Louis Borg de reprendre ses galons en revenant chez nous pour nous aider à la cellule de recrutement. »

Une cellule, jusque-là, composée par l’entraîneur Laurent Legname, le directeur sportif Fabien Romeyer et le président Thierry Degorce, « un peu courte » de l’aveu du dirigeant. « Ce qu’il nous manque, c’est quelqu’un qui tout au long de l’année fait du scouting. Ce n’est pas les deux mois pendant l’été qui sont suffisants. Jean-Louis aura ce rôle tout au long de l’année d’aller chercher des joueurs, des pépites, il connaît l’ADN du club et le coach pour l’avoir formé. »

Après un crochet par le HTV…

Grand bâtisseur de l’identité actuelle de la JDA Dijon, entraîneur du club entre 2010 et 2015 avant de devenir le mentor de son successeur Laurent Legname, Jean-Louis Borg avait souhaité retrouver le contact avec le banc de touche en 2023. Reparti au HTV, son équipe de cœur, l’ancien vichyssois a signé un miracle en offrant le titre de champion de France NM1 au club varois.

Mais la suite de l’aventure aura été plus délicate. En Pro B, la lassitude s’est faite ressentir chez le technicien francilien, son groupe n’adhérant plus forcément à la méthode, et il a fini par céder son fauteuil de coach au mois de mars, restant cependant dans l’organigramme du club aux côtés du président Perrymond, chargé de la structuration du centre de formation et du staff. Une expertise qu’il va finalement de nouveau faire bénéficier à la JDA…