EuroLeague

Libéré sans procès par le tribunal de Bologne, Luca Vildoza sera bien du déplacement à Villeurbanne

Au cœur d'une sombre affaire la nuit dernière à Bologne, Luca Vildoza sera bien sur le parquet de l'Astroballe vendredi soir pour affronter l'ASVEL. Le meneur de la Virtus a été libéré sans restriction.
00h00
Libéré sans procès par le tribunal de Bologne, Luca Vildoza sera bien du déplacement à Villeurbanne

Luca Vildoza est attendu à l’Astroballe vendredi

Crédit photo : Virtus Segafredo Bologna

Après une nuit agitée, passée en assignation à résidence via un détour par le commissariat, Luca Vildoza (1,91 m, 30 ans) dormira bien à l’hôtel de la Virtus Bologne à Villeurbanne ce jeudi soir. Ce qui n’était pas gagné ce matin puisque le meneur argentin devait initialement comparaître devant la justice italienne à midi.

Après la victoire bolonaise contre l’AS Monaco, l’ancien joueur de l’Olympiakos était accusé d’avoir agressé une équipe médicale de la Croix-Rouge italienne à la sortie de la salle, saisissant notamment une femme de 54 ans au cou.

Libéré immédiatement et sans restriction

Le communiqué de la Virtus Bologne, publié en milieu d’après-midi, reconnaît bien un différend entre le couple Vildoza et un agent de santé de la Croix-Rouge, mais le club indique que les époux s’estimaient d’abord « victimes d’un comportement illégitime », sans donner plus de précision.

Toujours est-il que le parquet du tribunal de Bologne a signé dans la matinée un décret de remise en liberté immédiate, et sans restriction, renonçant à l’audience initialement prévue ce midi.

La Croix-Rouge dénonce des actes « abjects »

Alors qu’une enquête approfondie est actuellement en cours pour déterminer ce qui s’est exactement passé, la Virtus Bologne a choisi de faire confiance au parquet et n’a pas pris la moindre sanction à l’égard de son meneur. Luca Vildoza est donc du déplacement en France ce jeudi afin de défier l’ASVEL demain soir à l’Astroballe.

LIRE AUSSI

Une issue qui suscite l’incompréhension de la Croix-Rouge italienne, qui a condamné des actes « abjects », évoquant « une attaque la nuit dernière contre une équipe d’ambulance engagée dansune mission de sauvetage ». Dans un communiqué officiel, le Comité de Bologne condamne ainsi ce qui s’est passé et affirme être solidaire « de ses bénévoles qui ont su gérer une situation franchement incompréhensible avec professionnalisme, courage et esprit de service ».

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
