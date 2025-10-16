Luca Vildoza arrêté après la victoire de Bologne contre Monaco pour s’en être pris… à une ambulance !

Quelques heures seulement après avoir signé une belle prestation contre Monaco (8 points, 3 rebonds et 3 passes en 15 minutes), Luca Vildoza (1,91 m, 30 ans) s’est retrouvé au centre d’un fait divers pour le moins stupéfiant à Bologne. Selon le quotidien italien Il Resto del Carlino, l’international argentin a été arrêté par la police, en compagnie de sa femme, la volleyeuse serbe Milica Tasić, pour avoir agressé une équipe médicale de la Croix-Rouge italienne.

You are Luca Vildoza, you did your job for your team winning a great game vs Monaco, you go out from PalaDozza with your beautiful girlfriend on your beautiful car… And then you go crazy against an ambulance. People are strange. pic.twitter.com/DEHxqnRdJV — Marco Pagliariccio (@loupaya) October 16, 2025

Une altercation surréaliste après la victoire contre Monaco

Les faits se seraient produits dans la nuit de mercredi à jeudi, à proximité du PalaDozza, peu après la victoire de la Virtus Bologne face à Monaco. D’après Il Resto del Carlino, une ambulance s’était arrêtée pour répondre à un appel d’urgence lorsqu’elle aurait été prise à partie par le joueur.

Vildoza aurait d’abord « insulté le personnel à bord », avant de croiser à nouveau le véhicule quelques instants plus tard, dans la rue Silvani. Selon les témoins, le meneur de la Virtus aurait alors « freiné et effectué plusieurs manœuvres pour gêner le passage du véhicule », avant que la situation ne dégénère.

Accusé d’avoir agressé le personnel médical

Toujours selon le journal italien, Luca Vildoza aurait ensuite « saisi l’un des opérateurs par le cou et l’aurait agressée ». Son épouse Milica serait également intervenue, « tirant les cheveux d’une secouriste ». Une patrouille des Carabiniers, présente à proximité, est alors intervenue pour mettre fin à l’incident. Le couple a été conduit au poste de police, où il aurait été arrêté pour agression sur personnel médical.

La Virtus Bologne n’a pas encore publié de communiqué officiel à ce sujet.

Un début de saison contrasté pour Vildoza

Arrivé à l’été 2025 à Bologne après un passage en Grèce, Luca Vildoza tentait de relancer sa carrière sous les ordres de Dusko Ivanovic. Son retour en EuroLeague avait bien démarré sur le plan sportif (6,3 points et 3,8 passes décisives en 16 minutes par rencontre, après quatre journées), mais cette affaire risque de ternir durablement son image.