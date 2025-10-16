Recherche
EuroLeague

Luca Vildoza arrêté après la victoire de Bologne contre Monaco pour s’en être pris… à une ambulance !

EuroLeague - Le meneur argentin de la Virtus Bologne, Luca Vildoza, a été arrêté avec sa femme, Milica, après s’en être pris à une équipe médicale de la Croix-Rouge. Les faits se sont produits peu après la victoire contre Monaco en EuroLeague.
00h00
Luca Vildoza arrêté après la victoire de Bologne contre Monaco pour s’en être pris… à une ambulance !

Luca Vildoza a été important pour la Virtus Bologne contre Monaco, avant d’être arrêté par la police

Crédit photo : Virtus Segafredo Bologna

Quelques heures seulement après avoir signé une belle prestation contre Monaco (8 points, 3 rebonds et 3 passes en 15 minutes), Luca Vildoza (1,91 m, 30 ans) s’est retrouvé au centre d’un fait divers pour le moins stupéfiant à Bologne. Selon le quotidien italien Il Resto del Carlino, l’international argentin a été arrêté par la police, en compagnie de sa femme, la volleyeuse serbe Milica Tasić, pour avoir agressé une équipe médicale de la Croix-Rouge italienne.

Une altercation surréaliste après la victoire contre Monaco

Les faits se seraient produits dans la nuit de mercredi à jeudi, à proximité du PalaDozza, peu après la victoire de la Virtus Bologne face à Monaco. D’après Il Resto del Carlino, une ambulance s’était arrêtée pour répondre à un appel d’urgence lorsqu’elle aurait été prise à partie par le joueur.

Vildoza aurait d’abord « insulté le personnel à bord », avant de croiser à nouveau le véhicule quelques instants plus tard, dans la rue Silvani. Selon les témoins, le meneur de la Virtus aurait alors « freiné et effectué plusieurs manœuvres pour gêner le passage du véhicule », avant que la situation ne dégénère.

Accusé d’avoir agressé le personnel médical

Toujours selon le journal italien, Luca Vildoza aurait ensuite « saisi l’un des opérateurs par le cou et l’aurait agressée ». Son épouse Milica serait également intervenue, « tirant les cheveux d’une secouriste ». Une patrouille des Carabiniers, présente à proximité, est alors intervenue pour mettre fin à l’incident. Le couple a été conduit au poste de police, où il aurait été arrêté pour agression sur personnel médical.

La Virtus Bologne n’a pas encore publié de communiqué officiel à ce sujet.

Un début de saison contrasté pour Vildoza

Arrivé à l’été 2025 à Bologne après un passage en Grèce, Luca Vildoza tentait de relancer sa carrière sous les ordres de Dusko Ivanovic. Son retour en EuroLeague avait bien démarré sur le plan sportif (6,3 points et 3,8 passes décisives en 16 minutes par rencontre, après quatre journées), mais cette affaire risque de ternir durablement son image.

dennisrod
Probablement des méfaits liés à l'alcool,même si,bien évidemment,je n'ai aucune preuve de ce que j'avance..
thorir
Un d'ces jours ce couple de cinglés va finir par s'en prendre à la couette de ce pauvre Dusko c'est pas possible, laissez les enfermés !!!
