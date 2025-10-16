26 points en EuroCup : MVP de Pro B en titre, Chris Ledlum s’impose déjà comme un leader à Ulm

Christopher Ledlum (1,98 m, 24 ans) confirme en Allemagne tout le potentiel aperçu lors de sa saison de découverte du basket européen à Pau. L’ancien joueur de l’Élan Béarnais, MVP d’ÉLITE 2 en 2024-2025, a parfaitement lancé sa deuxième saison professionnelle avec le Ratiopharm Ulm. L’intérieur américano-ghanéen affiche des statistiques solides et joue un rôle central dans les très bons débuts de son équipe, aussi bien en championnat qu’en EuroCup.

Un début de saison canon pour Chris Ledlum

Arrivé cet été à Ulm, Chris Ledlum n’a pas tardé à trouver ses marques. En Bundesliga (BBL), il tourne à 17,5 points, 5 rebonds et 2 passes décisives pour 16,5 d’évaluation en 24 minutes sur ses quatre premiers matchs. Des chiffres déjà impressionnants pour un joueur qui découvre l’élite du basket allemand. Sur la scène européenne, le rendement reste tout aussi constant. En Eurocup, l’ex élève de Rick Pitino affiche 18,5 points, 6 rebonds et 3 passes pour 16,5 d’évaluation en 29 minutes de moyenne sur trois rencontres.

Un match référence contre Lietkabelis

Ce mercredi, face aux Lituaniens de Lietkabelis pour cette 3e journée d’Eurocup, l’ancien d’Harvard et Saint John’s a signé sa meilleure prestation de la saison : 26 points, 4 rebonds et 5 passes décisives pour 29 d’évaluation en 29 minutes, menant les siens à une victoire importante à l’extérieur (98-94).

Aux côtés de l’ancien Limougeaud Malik Osborne, de l’ex-Dijonnais Chris Sengfelder et des Français Mohamed Diakite et Meissa Faye, Ledlum s’impose déjà comme une pièce maîtresse du collectif du Ratiopharm.

Ulm sur la bonne voie en Allemagne et en Europe

Collectivement, les débuts d’Ulm sont à l’image de son ailier fort : solides et prometteurs. Le club pointe actuellement à la 5e place de la BBL (3 victoires, 1 défaite) et partage la tête du groupe B d’EuroCup avec la JL Bourg, fort d’un parcours parfait (3/3).

De Pau à Ulm, une ascension rapide

Révélé la saison dernière à l’Élan Béarnais, Chris Ledlum avait réalisé une campagne exceptionnelle en ÉLITE 2 : 19 points, plus de 8 rebonds et 2 passes décisives de moyenne, terminant meilleur marqueur et deuxième rebondeur du championnat. Son impact immédiat à Ulm confirme que la BBL pourrait n’être qu’une étape avant de viser encore plus haut.