Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroCup

26 points en EuroCup : MVP de Pro B en titre, Chris Ledlum s’impose déjà comme un leader à Ulm

Allemagne - Passé par l’Élan Béarnais, Chris Ledlum brille désormais sous les couleurs de Ratiopharm Ulm. Le MVP d'Elite 2 2025 réalise un excellent début de saison en Allemagne, aussi bien dans le championnat local que sur la scène européenne.
|
00h00
Résumé
Écouter
26 points en EuroCup : MVP de Pro B en titre, Chris Ledlum s’impose déjà comme un leader à Ulm

Chris Ledlum s’impose déjà en Allemagne @YT

Christopher Ledlum (1,98 m, 24 ans) confirme en Allemagne tout le potentiel aperçu lors de sa saison de découverte du basket européen à Pau. L’ancien joueur de l’Élan Béarnais, MVP d’ÉLITE 2 en 2024-2025, a parfaitement lancé sa deuxième saison professionnelle avec le Ratiopharm Ulm. L’intérieur américano-ghanéen affiche des statistiques solides et joue un rôle central dans les très bons débuts de son équipe, aussi bien en championnat qu’en EuroCup.

PROFIL JOUEUR
Christopher LEDLUM
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 198 cm
Âge: 24 ans (19/02/2001)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / EasyCredit BBL
PTS
17,5
#11
REB
5
#32
PD
1,8
#67

Un début de saison canon pour Chris Ledlum

Arrivé cet été à Ulm, Chris Ledlum n’a pas tardé à trouver ses marques. En Bundesliga (BBL), il tourne à 17,5 points, 5 rebonds et 2 passes décisives pour 16,5 d’évaluation en 24 minutes sur ses quatre premiers matchs. Des chiffres déjà impressionnants pour un joueur qui découvre l’élite du basket allemand. Sur la scène européenne, le rendement reste tout aussi constant. En Eurocup, l’ex élève de Rick Pitino affiche 18,5 points, 6 rebonds et 3 passes pour 16,5 d’évaluation en 29 minutes de moyenne sur trois rencontres.

Un match référence contre Lietkabelis

Ce mercredi, face aux Lituaniens de Lietkabelis pour cette 3e journée d’Eurocup, l’ancien d’Harvard et Saint John’s a signé sa meilleure prestation de la saison : 26 points, 4 rebonds et 5 passes décisives pour 29 d’évaluation en 29 minutes, menant les siens à une victoire importante à l’extérieur (98-94).

– Journée 3

Aux côtés de l’ancien Limougeaud Malik Osborne, de l’ex-Dijonnais Chris Sengfelder et des Français Mohamed Diakite et Meissa Faye, Ledlum s’impose déjà comme une pièce maîtresse du collectif du Ratiopharm.

Ulm sur la bonne voie en Allemagne et en Europe

Collectivement, les débuts d’Ulm sont à l’image de son ailier fort : solides et prometteurs. Le club pointe actuellement à la 5e place de la BBL (3 victoires, 1 défaite) et partage la tête du groupe B d’EuroCup avec la JL Bourg, fort d’un parcours parfait (3/3).

De Pau à Ulm, une ascension rapide

Révélé la saison dernière à l’Élan Béarnais, Chris Ledlum avait réalisé une campagne exceptionnelle en ÉLITE 2 : 19 points, plus de 8 rebonds et 2 passes décisives de moyenne, terminant meilleur marqueur et deuxième rebondeur du championnat. Son impact immédiat à Ulm confirme que la BBL pourrait n’être qu’une étape avant de viser encore plus haut.

EuroCup
EuroCup
Suivre
Allemagne
Allemagne
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Chris Ledlum s'impose déjà en Allemagne @YT
EuroCup
00h0026 points en EuroCup : MVP de Pro B en titre, Chris Ledlum s’impose déjà comme un leader à Ulm
Charnay a signé sa première victoire de la saison 2025-2026 en EuroCup
EuroCup Féminine
00h00Charnay et Villeneuve d’Ascq se relancent, Angers piétine à domicile
Luca Vildoza a été important pour la Virtus Bologne contre Monaco, avant d'être arrêté par la police
EuroLeague
00h00Luca Vildoza arrêté après la victoire de Bologne contre Monaco pour s’en être pris… à une ambulance !
Hugo Benitez s'affirme comme un joueur majeur pour sa première saison avec Manresa @Eurocup
EuroCup
00h00Hugo Benitez brille face à Jérusalem et s’affirme comme un meneur majeur en EuroCup
Théo Maledon a signé une belle première avec le Real Madrid en EuroLeague, face au Partizan Belgrade
EuroLeague
00h0022 d’évaluation en 16 minutes : l’entrée réussie pour Théo Maledon avec le Real Madrid en EuroLeague
NBA
00h00Moussa Diabaté brille dans le carton offensif de Charlotte contre Memphis
À l’étranger
00h00Peter Jok à la découverte de la Mongolie
G League
00h00Cleveland coupe Killian Hayes avant le début de saison : direction la G-League
Shannon Bogues marque devant Mike Tobey
Basketball Champions League
00h00Le Mans frustre Gran Canaria mais s’incline encore de peu en BCL
Axel Julien et Dijon ont perdu contre Jamar Smith et Reggio d'Emilie
Fiba Europe Cup
00h00La JDA Dijon s’incline en prolongation face à Reggio d’Émilie pour son entrée en FIBA Europe Cup
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Moussa Diabaté brille dans le carton offensif de Charlotte contre Memphis
Guerschon Yabusele et New York ont perdu à domicile contre Washington ce lundi 13 octobre
NBA
00h00Avec Yabusele et Dadiet titulaires, les Knicks ont été dominés par Washington
Joan Beringer
NBA
00h00Joan Beringer signe un double-double pour sa première titularisation avec Minnesota
Victor Wembanyama a été dominant face à Indiana ce lundi 13 octobre en présaison NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama monte encore en puissance : 27 points et 11 rebonds contre Indiana
NBA
00h00Une opportunité sur un nouveau poste pour Maxime Raynaud suite à une blessure ?
Nolan Traore a profité de l'absence d'Egor Demin, ici à sa droite, lors des matches de Brooklyn en Chine
NBA
00h00Nolan Traoré encore titulaire mais toujours en apprentissage avec Brooklyn
Noah Penda a joué 23 minutes dans la victoire d'Orlando contre Miami
NBA
00h00Noah Penda continue de séduire en présaison avec Orlando
Killian Hayes en défense sur Yuki Kawamura lors de Cleveland - Chicago
NBA
00h00[Vidéo] Killian Hayes se montre avec Cleveland face aux Boston Celtics
Giannis Antetokounmpo, Alex Antetokounmpo et Thanasis Antetokounmpo sont réunis chez les Bucks
NBA
00h00Trois frères dans une même équipe NBA : les Bucks écrivent l’histoire !
NBA
00h00[Vidéo] Olivier Sarr réussit un buzzer-beater face à son frère Alexandre !
1 / 0