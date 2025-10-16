Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

22 d’évaluation en 16 minutes : l’entrée réussie pour Théo Maledon avec le Real Madrid en EuroLeague

EuroLeague - Pour son premier match d’EuroLeague sous les couleurs du Real Madrid, Théo Maledon a brillé face au Partizan Belgrade. L’international français a signé 16 points, 3 rebonds et 3 passes décisives en seulement 16 minutes, pour une évaluation de 22, dans la victoire des Madrilènes (93-86).
|
00h00
Résumé
Écouter
22 d’évaluation en 16 minutes : l’entrée réussie pour Théo Maledon avec le Real Madrid en EuroLeague

Théo Maledon a signé une belle première avec le Real Madrid en EuroLeague, face au Partizan Belgrade

Crédit photo : EuroLeague

Théo Maledon (1,93 m, 24 ans) n’a pas tardé à se faire remarquer au sein du Real Madrid. Après avoir manqué le début de saison en raison d’une blessure à la cuisse, le meneur français a effectué un retour remarqué ce mercredi soir au WiZink Center lors de la victoire contre le Partizan Belgrade (93-86). En 16 minutes, il a compilé 16 points à 4/7 aux tirs, 3 rebonds et 3 passes décisives, pour 22 d’évaluation, affichant déjà une belle maîtrise pour sa première en EuroLeague.

Théo MALEDON
Théo MALEDON
16
PTS
3
REB
3
PDE
Logo EuroLeague
REA
93 86
PAR

Un retour convaincant pour Théo Maledon

Entré en jeu à un peu plus de huit minutes de la mi-temps, Théo Maledon n’a mis que quelques instants à se mettre en rythme. À peine une minute après son entrée, il délivrait une passe décisive pour un tir primé de Mario Hezonja, avant d’inscrire ses premiers points dans la foulée. Très actif des deux côtés du terrain, le Normand a profité de chaque minute pour peser sur la rencontre.

L’ancien joueur d’Oklahoma City a terminé à 4/7 aux tirs et 7/7 aux lancers francs. Son sang-froid en fin de match a été précieux, notamment lorsqu’il a inscrit un tir à 3-points en coin pour redonner de l’air au Real alors que le Partizan revenait fort (84-80, 38e).

« Ça faisait du bien de jouer devant nos supporters, de sentir leur énergie. Je suis reconnaissant de ce moment. C’était important de retrouver du rythme et d’aider l’équipe », a confié le meneur tricolore à EuroLeague TV.

Le Real Madrid confirme, Maledon lance sa saison

Grâce à un bon Trey Lyles (17 points, 5 rebonds) et à la gestion de fin de match de Facundo Campazzo, le Real Madrid a signé un troisième succès consécutif en EuroLeague. Mais la belle surprise de la soirée vient bien de Théo Maledon, déjà intégré dans les schémas de Sergio Scariolo.

« Il revient de blessure, donc on doit encore gérer ses minutes, mais il a montré qu’il pouvait apporter tout de suite », a expliqué le coach italien après la rencontre.

Le Real, solide pendant trois quarts-temps avant de trembler dans le dernier, se déplacera dès vendredi à Belgrade pour affronter l’Étoile Rouge. De son côté, Théo Maledon a prouvé qu’il pouvait être un atout majeur dans la rotation madrilène, à la fois créateur et décisif.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Théo Maledon a signé une belle première avec le Real Madrid en EuroLeague, face au Partizan Belgrade
EuroLeague
00h0022 d’évaluation en 16 minutes : l’entrée réussie pour Théo Maledon avec le Real Madrid en EuroLeague
NBA
00h00Moussa Diabaté brille dans le carton offensif de Charlotte contre Memphis
À l’étranger
00h00Peter Jok à la découverte de la Mongolie
G League
00h00Cleveland coupe Killian Hayes avant le début de saison : direction la G-League
Shannon Bogues marque devant Mike Tobey
Basketball Champions League
00h00Le Mans frustre Gran Canaria mais s’incline encore de peu en BCL
Axel Julien et Dijon ont perdu contre Jamar Smith et Reggio d'Emilie
Fiba Europe Cup
00h00La JDA Dijon s’incline en prolongation face à Reggio d’Émilie pour son entrée en FIBA Europe Cup
EuroLeague
00h00La foudre Nadir Hifi tombe cette fois sur Baskonia : record de points et victoire parisienne !
EuroLeague
00h00Kendrick Nunn et le Panathinaïkos résistent à l’ASVEL, Monaco se fait piéger comme au premier match à Bologne
EuroLeague Féminine
00h00Les Flammes Carolo tombent contre Galatasaray, Laura Quevedo et Gérone font craquer Prague
EuroCup
00h00Troisième victoire européenne pour la JL Bourg, qui fait la course en tête de son groupe
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Moussa Diabaté brille dans le carton offensif de Charlotte contre Memphis
Guerschon Yabusele et New York ont perdu à domicile contre Washington ce lundi 13 octobre
NBA
00h00Avec Yabusele et Dadiet titulaires, les Knicks ont été dominés par Washington
Joan Beringer
NBA
00h00Joan Beringer signe un double-double pour sa première titularisation avec Minnesota
Victor Wembanyama a été dominant face à Indiana ce lundi 13 octobre en présaison NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama monte encore en puissance : 27 points et 11 rebonds contre Indiana
NBA
00h00Une opportunité sur un nouveau poste pour Maxime Raynaud suite à une blessure ?
Nolan Traore a profité de l'absence d'Egor Demin, ici à sa droite, lors des matches de Brooklyn en Chine
NBA
00h00Nolan Traoré encore titulaire mais toujours en apprentissage avec Brooklyn
Noah Penda a joué 23 minutes dans la victoire d'Orlando contre Miami
NBA
00h00Noah Penda continue de séduire en présaison avec Orlando
Killian Hayes en défense sur Yuki Kawamura lors de Cleveland - Chicago
NBA
00h00[Vidéo] Killian Hayes se montre avec Cleveland face aux Boston Celtics
Giannis Antetokounmpo, Alex Antetokounmpo et Thanasis Antetokounmpo sont réunis chez les Bucks
NBA
00h00Trois frères dans une même équipe NBA : les Bucks écrivent l’histoire !
NBA
00h00[Vidéo] Olivier Sarr réussit un buzzer-beater face à son frère Alexandre !
1 / 0