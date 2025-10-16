22 d’évaluation en 16 minutes : l’entrée réussie pour Théo Maledon avec le Real Madrid en EuroLeague

Théo Maledon (1,93 m, 24 ans) n’a pas tardé à se faire remarquer au sein du Real Madrid. Après avoir manqué le début de saison en raison d’une blessure à la cuisse, le meneur français a effectué un retour remarqué ce mercredi soir au WiZink Center lors de la victoire contre le Partizan Belgrade (93-86). En 16 minutes, il a compilé 16 points à 4/7 aux tirs, 3 rebonds et 3 passes décisives, pour 22 d’évaluation, affichant déjà une belle maîtrise pour sa première en EuroLeague.

Un retour convaincant pour Théo Maledon

Entré en jeu à un peu plus de huit minutes de la mi-temps, Théo Maledon n’a mis que quelques instants à se mettre en rythme. À peine une minute après son entrée, il délivrait une passe décisive pour un tir primé de Mario Hezonja, avant d’inscrire ses premiers points dans la foulée. Très actif des deux côtés du terrain, le Normand a profité de chaque minute pour peser sur la rencontre.

L’ancien joueur d’Oklahoma City a terminé à 4/7 aux tirs et 7/7 aux lancers francs. Son sang-froid en fin de match a été précieux, notamment lorsqu’il a inscrit un tir à 3-points en coin pour redonner de l’air au Real alors que le Partizan revenait fort (84-80, 38e).

« Ça faisait du bien de jouer devant nos supporters, de sentir leur énergie. Je suis reconnaissant de ce moment. C’était important de retrouver du rythme et d’aider l’équipe », a confié le meneur tricolore à EuroLeague TV.

🎩 Cold as Ice. El momento de Théo Maledon.#Euroleague pic.twitter.com/h2fubAmbD5 — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) October 15, 2025

Le Real Madrid confirme, Maledon lance sa saison

Grâce à un bon Trey Lyles (17 points, 5 rebonds) et à la gestion de fin de match de Facundo Campazzo, le Real Madrid a signé un troisième succès consécutif en EuroLeague. Mais la belle surprise de la soirée vient bien de Théo Maledon, déjà intégré dans les schémas de Sergio Scariolo.

« Il revient de blessure, donc on doit encore gérer ses minutes, mais il a montré qu’il pouvait apporter tout de suite », a expliqué le coach italien après la rencontre.

Le Real, solide pendant trois quarts-temps avant de trembler dans le dernier, se déplacera dès vendredi à Belgrade pour affronter l’Étoile Rouge. De son côté, Théo Maledon a prouvé qu’il pouvait être un atout majeur dans la rotation madrilène, à la fois créateur et décisif.