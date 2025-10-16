Recherche
À l’étranger

Après son EuroBasket réussi, Alen Omic a trouvé son nouveau club

Turquie - Passé par la JL Bourg et les Metropolitans 92, Alen Omic s'est engagé avec le club turc de Merkezefendi Denizli après un EuroBasket convaincant avec la Slovénie.
00h00
Après son EuroBasket réussi, Alen Omic a trouvé son nouveau club

Alen Omic a trouvé un nouveau club, en Turquie

Crédit photo : Julie Dumélié

Après un EuroBasket 2025 solide sous les couleurs de la Slovénie (7,3 points, 8 rebonds et 1,3 passe décisive en 7 matchs), Alen Omic (2,15 m, 33 ans) a trouvé un nouveau point de chute. L’intérieur passé par la JL Bourg et les Metropolitans 92 rejoint la Turquie et le Merkezefendi Denizli, où évoluent déjà le Français Malcolm Cazalon, le Belge Hans Vanwijn (vu notamment à Dijon) mais aussi deux anciens Limougeauds : Kenny Smith (1,91 m, 32 ans) et Javontae Hawkins.

PROFIL JOUEUR
Alen Omic au tir contre Le Mans
Alen OMIC
Poste(s): Pivot
Taille: 215 cm
Âge: 33 ans (06/05/1992)

Nationalités:

logo slo.jpg
Stats 2025-2026 / Préparation
PTS
4,8
#220
REB
5,6
#25
PD
0,6
#256

Un nouveau défi pour Alen Omic en Turquie

Le pivot bosnien naturalisé slovène de 32 ans connaît ainsi un nouveau championnat après avoir sillonné l’Europe ces dernières années, de la Liga Endesa à la Betclic ELITE en passant par la Ligue Adriatique.

La saison passée, sous les couleurs du Buducnost Podgorica, Alen Omic n’avait pas eu un grand rôle : 4,6 points et 4,5 rebonds de moyenne entre l’EuroCup et la Ligue Adriatique. Sa participation remarquée à l’EuroBasket 2025 semble toutefois avoir relancé son attractivité sur le marché. Il avait été rappelé au dernier moment par le sélectionneur Aleksander Sekulić après une hécatombe de blessures chez les naturalisés étasuniens.

Un effectif cosmopolite à Denizli

Le Merkezefendi Denizli, qui évolue en première division turque (BSL), a démarré la saison avec deux défaites en trois matches en championnat. Le club attend notamment plus de l’ancien meneur du CSP Kenny Smith, auteur de 5 points à 19% de réussite aux tirs, 6,3 passes décisives et 3,3 balles perdues en 29 minutes. Alen Omic viendra épauler au poste 5 l’intérieur turco-allemand Mahir Agva (2,06 m, 29 ans).

Avec ce recrutement expérimenté, Denizli espère s’éloigner des bas-fonds du classement et viser un maintien confortable.

Gabriel Pantel-Jouve
Alen Omic
Alen Omic
