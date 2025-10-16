Hugo Benitez brille face à Jérusalem et s’affirme comme un meneur majeur en Eurocup

Hugo Benitez (1,92 m, 24 ans) confirme son excellent début de saison européenne. Pour la 3e journée d’EuroCup, le meneur français du BAXI Manresa a été l’un des grands artisans du succès des siens contre le Hapoel Jérusalem (101-94).

Auteur de 15 points à 6/10 aux tirs, 3 rebonds et 5 passes décisives pour 20 d’évaluation en 24 minutes dans ce match à huis clos, l’ancien joueur de la JL Bourg a livré sa prestation la plus aboutie sur la scène européenne depuis son arrivée en Catalogne. Son équipe a fait la différence dans le dernier quart-temps (32-23) pour l’emporter et ainsi se hisser sur le podium du groupe A, avec le même bilan (2 victoires et 1 défaite) que l’Aris Salonique (4e) et le Slask Wroclaw (5e).

Benitez enchaîne les performances solides

Déjà performant lors des deux premières journées d’EuroCup, le grand frère du Vichyssois Élian Benitez confirme sa régularité et son impact. Face au Cedevita Olimpija Ljubljana, il avait terminé avec 16 d’évaluation, avant de signer 12 d’évaluation face au Slask Wroclaw. Trois matches, trois prestations complètes : le Catalan affiche pour l’instant une belle moyenne de 10,3 points, 4,3 rebonds et 6,7 passes décisives pour 16 d’évaluation en 24 minutes de jeu.

Cette constance lui permet de pointer au 5e rang des meilleurs passeurs de l’EuroCup cette saison. À seulement 24 ans, Benitez démontre une belle maturité dans la gestion du tempo et la distribution du ballon.

Une adaptation express à Manresa

Arrivé cet été en provenance de Bourg-en-Bresse, Hugo Benitez s’est rapidement fondu dans le collectif de Manresa. En Liga Endesa, il tourne à 9 points, 4 rebonds et 8 passes pour 12,5 d’évaluation en 23 minutes de moyenne après deux rencontres. Des chiffres qui en font déjà le co-meilleur passeur du championnat espagnol, aux côtés du maître à jouer du Real Madrid, Facundo Campazzo.

Sous la houlette de Diego Ocampo, Manresa affiche un bon début de saison : une victoire pour une défaite en Liga Endesa et une troisième place dans le groupe A de l’EuroCup (2 victoires – 1 défaite). Dans cette dynamique positive, le Français s’impose comme un véritable métronome.

Un rôle grandissant sur la scène européenne

Si Hugo Benitez avait déjà montré ses qualités à Bourg, son passage en Espagne marque une nouvelle étape dans sa progression. Meneur complet, capable de défendre fort et de créer pour les autres, l’international tricolore s’affirme semaine après semaine comme un élément central du projet catalan. À ce rythme, le natif de Perpignan pourrait bien s’imposer comme l’un des Français les plus en vue cette saison en EuroCup.