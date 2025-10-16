Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroCup

Hugo Benitez brille face à Jérusalem et s’affirme comme un meneur majeur en Eurocup

EuroCup - Hugo Benitez a signé son match référence en EuroCup avec Manresa. Le meneur français a été déterminant dans la victoire des Catalans face au Hapoel Jérusalem (101-94) avec 15 points, 3 rebonds et 5 passes en 24 minutes.
|
00h00
Hugo Benitez brille face à Jérusalem et s’affirme comme un meneur majeur en Eurocup

Hugo Benitez s’affirme comme un joueur majeur pour sa première saison avec Manresa @Eurocup

Crédit photo : Eurocup

Hugo Benitez (1,92 m, 24 ans) confirme son excellent début de saison européenne. Pour la 3e journée d’EuroCup, le meneur français du BAXI Manresa a été l’un des grands artisans du succès des siens contre le Hapoel Jérusalem (101-94).

Auteur de 15 points à 6/10 aux tirs, 3 rebonds et 5 passes décisives pour 20 d’évaluation en 24 minutes dans ce match à huis clos, l’ancien joueur de la JL Bourg a livré sa prestation la plus aboutie sur la scène européenne depuis son arrivée en Catalogne. Son équipe a fait la différence dans le dernier quart-temps (32-23) pour l’emporter et ainsi se hisser sur le podium du groupe A, avec le même bilan (2 victoires et 1 défaite) que l’Aris Salonique (4e) et le Slask Wroclaw (5e).

– Journée 3

Benitez enchaîne les performances solides

Déjà performant lors des deux premières journées d’EuroCup, le grand frère du Vichyssois Élian Benitez confirme sa régularité et son impact. Face au Cedevita Olimpija Ljubljana, il avait terminé avec 16 d’évaluation, avant de signer 12 d’évaluation face au Slask Wroclaw. Trois matches, trois prestations complètes : le Catalan affiche pour l’instant une belle moyenne de 10,3 points, 4,3 rebonds et 6,7 passes décisives pour 16 d’évaluation en 24 minutes de jeu.

Cette constance lui permet de pointer au 5e rang des meilleurs passeurs de l’EuroCup cette saison. À seulement 24 ans, Benitez démontre une belle maturité dans la gestion du tempo et la distribution du ballon.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Hugo Benitez.jpg
Hugo BENITEZ
Poste(s): Meneur
Taille: 192 cm
Âge: 24 ans (20/01/2001)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Liga Endesa
PTS
9
#67
REB
4
#56
PD
8
#1

Une adaptation express à Manresa

Arrivé cet été en provenance de Bourg-en-Bresse, Hugo Benitez s’est rapidement fondu dans le collectif de Manresa. En Liga Endesa, il tourne à 9 points, 4 rebonds et 8 passes pour 12,5 d’évaluation en 23 minutes de moyenne après deux rencontres. Des chiffres qui en font déjà le co-meilleur passeur du championnat espagnol, aux côtés du maître à jouer du Real Madrid, Facundo Campazzo.

Sous la houlette de Diego Ocampo, Manresa affiche un bon début de saison : une victoire pour une défaite en Liga Endesa et une troisième place dans le groupe A de l’EuroCup (2 victoires – 1 défaite). Dans cette dynamique positive, le Français s’impose comme un véritable métronome.

Un rôle grandissant sur la scène européenne

Si Hugo Benitez avait déjà montré ses qualités à Bourg, son passage en Espagne marque une nouvelle étape dans sa progression. Meneur complet, capable de défendre fort et de créer pour les autres, l’international tricolore s’affirme semaine après semaine comme un élément central du projet catalan. À ce rythme, le natif de Perpignan pourrait bien s’imposer comme l’un des Français les plus en vue cette saison en EuroCup.

LIRE AUSSI
EuroCup
EuroCup
Suivre
Espagne
Espagne
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Hugo Benitez s'affirme comme un joueur majeur pour sa première saison avec Manresa @Eurocup
EuroCup
00h00Hugo Benitez brille face à Jérusalem et s’affirme comme un meneur majeur en Eurocup
Théo Maledon a signé une belle première avec le Real Madrid en EuroLeague, face au Partizan Belgrade
EuroLeague
00h0022 d’évaluation en 16 minutes : l’entrée réussie pour Théo Maledon avec le Real Madrid en EuroLeague
NBA
00h00Moussa Diabaté brille dans le carton offensif de Charlotte contre Memphis
À l’étranger
00h00Peter Jok à la découverte de la Mongolie
G League
00h00Cleveland coupe Killian Hayes avant le début de saison : direction la G-League
Shannon Bogues marque devant Mike Tobey
Basketball Champions League
00h00Le Mans frustre Gran Canaria mais s’incline encore de peu en BCL
Axel Julien et Dijon ont perdu contre Jamar Smith et Reggio d'Emilie
Fiba Europe Cup
00h00La JDA Dijon s’incline en prolongation face à Reggio d’Émilie pour son entrée en FIBA Europe Cup
EuroLeague
00h00La foudre Nadir Hifi tombe cette fois sur Baskonia : record de points et victoire parisienne !
EuroLeague
00h00Kendrick Nunn et le Panathinaïkos résistent à l’ASVEL, Monaco se fait piéger comme au premier match à Bologne
EuroLeague Féminine
00h00Les Flammes Carolo tombent contre Galatasaray, Laura Quevedo et Gérone font craquer Prague
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Moussa Diabaté brille dans le carton offensif de Charlotte contre Memphis
Guerschon Yabusele et New York ont perdu à domicile contre Washington ce lundi 13 octobre
NBA
00h00Avec Yabusele et Dadiet titulaires, les Knicks ont été dominés par Washington
Joan Beringer
NBA
00h00Joan Beringer signe un double-double pour sa première titularisation avec Minnesota
Victor Wembanyama a été dominant face à Indiana ce lundi 13 octobre en présaison NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama monte encore en puissance : 27 points et 11 rebonds contre Indiana
NBA
00h00Une opportunité sur un nouveau poste pour Maxime Raynaud suite à une blessure ?
Nolan Traore a profité de l'absence d'Egor Demin, ici à sa droite, lors des matches de Brooklyn en Chine
NBA
00h00Nolan Traoré encore titulaire mais toujours en apprentissage avec Brooklyn
Noah Penda a joué 23 minutes dans la victoire d'Orlando contre Miami
NBA
00h00Noah Penda continue de séduire en présaison avec Orlando
Killian Hayes en défense sur Yuki Kawamura lors de Cleveland - Chicago
NBA
00h00[Vidéo] Killian Hayes se montre avec Cleveland face aux Boston Celtics
Giannis Antetokounmpo, Alex Antetokounmpo et Thanasis Antetokounmpo sont réunis chez les Bucks
NBA
00h00Trois frères dans une même équipe NBA : les Bucks écrivent l’histoire !
NBA
00h00[Vidéo] Olivier Sarr réussit un buzzer-beater face à son frère Alexandre !
1 / 0