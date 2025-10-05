Recherche
Liga Endesa

Premier match en Liga Endesa, et déjà un record pour Hugo Benitez !

Pour son premier match en Liga Endesa avec le BAXI Manresa, Hugo Benitez a directement battu le record de passes décisives pour un débutant en ACB. L'ancien meneur de la JL Bourg a offert 11 caviars à ses coéquipiers du côté de Tenerife.
|
00h00
Résumé
Écouter
Premier match en Liga Endesa, et déjà un record pour Hugo Benitez !

Pas de victoire pour Manresa à Tenerife, mais un beau record pour Hugo Benitez

Crédit photo : acb Photo / Emilio Cobbos

œurBiberonné à la Liga Endesa depuis sa tendre enfance catalane, avec un style de jeu façonné pour le basket espagnol par les tournois qu’il allait disputer de l’autre côté de la frontière, à Gérone, avec son club de Toulouges, Hugo Benitez (1,92 m, 24 ans) n’a pas manqué ses grands débuts en ACB.

Pour sa première dans le championnat qui le faisait rêver, l’ancien meneur de la JL Bourg a directement battu un record ! Celui du nombre de passes décisives pour un débutant en Liga Endesa.

Mieux que Stefan Markovic

Sur le parquet de Tenerife, où il défiait une légende qui pourrait être son père, Marcelinho Huertas (20 points, 6 rebonds et 4 passes décisives à 42 ans !), l’international français (4 sélections) a étalé toute sa science du jeu. Malgré la défaite de Manresa (93-104), il a séduit en compilant 13 points à 6/13, 5 rebonds, 11 passes décisives, 1 interception et 2 balles perdues pour 19 d’évaluation.

Hugo BENITEZ
Hugo BENITEZ
13
PTS
5
REB
11
PDE
Logo Liga Endesa
TEN
104 93
MAN

De quoi s’offrir le plus gros temps de jeu de Manresa (24 minutes et 43 secondes), malgré un statut de remplaçant lors de l’entre-deux.

 

11 passes décisives, jamais aucun rookie en ACB n’avait donc fait mieux dans toute l’histoire du championnat espagnol. Seuls deux joueurs avaient atteint la barre des 10 offrandes pour leur premier match : Frankie Ferrari (Manresa), en 2019, et Stefan Markovic (Valence), le meilleur passeur de l’histoire de l’EuroCup, en 2011. Il y a pire filiation… Et une belle façon de commencer à taper dans l’œil du voisin barcelonais, son club de cœur, l’objectif ultime de sa carrière.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
T-shirt offcourt

Commentaires

lulutoutvert
ultime objectif ? un place en Euroligue et aussi en EdF à temps plein, à mon avis, ça doit aussi rester dans ses objectifs (plus ou moins lointains), non ?
Répondre
(1) J'aime
