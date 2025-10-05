Premier match en Liga Endesa, et déjà un record pour Hugo Benitez !

œurBiberonné à la Liga Endesa depuis sa tendre enfance catalane, avec un style de jeu façonné pour le basket espagnol par les tournois qu’il allait disputer de l’autre côté de la frontière, à Gérone, avec son club de Toulouges, Hugo Benitez (1,92 m, 24 ans) n’a pas manqué ses grands débuts en ACB.

Pour sa première dans le championnat qui le faisait rêver, l’ancien meneur de la JL Bourg a directement battu un record ! Celui du nombre de passes décisives pour un débutant en Liga Endesa.

Mieux que Stefan Markovic

Sur le parquet de Tenerife, où il défiait une légende qui pourrait être son père, Marcelinho Huertas (20 points, 6 rebonds et 4 passes décisives à 42 ans !), l’international français (4 sélections) a étalé toute sa science du jeu. Malgré la défaite de Manresa (93-104), il a séduit en compilant 13 points à 6/13, 5 rebonds, 11 passes décisives, 1 interception et 2 balles perdues pour 19 d’évaluation.

De quoi s’offrir le plus gros temps de jeu de Manresa (24 minutes et 43 secondes), malgré un statut de remplaçant lors de l’entre-deux.

11 passes décisives, jamais aucun rookie en ACB n’avait donc fait mieux dans toute l’histoire du championnat espagnol. Seuls deux joueurs avaient atteint la barre des 10 offrandes pour leur premier match : Frankie Ferrari (Manresa), en 2019, et Stefan Markovic (Valence), le meilleur passeur de l’histoire de l’EuroCup, en 2011. Il y a pire filiation… Et une belle façon de commencer à taper dans l’œil du voisin barcelonais, son club de cœur, l’objectif ultime de sa carrière.