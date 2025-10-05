Recherche
Betclic Élite

Victorieux face au Portel, Strasbourg a su sortir de la « difficulté et trouver un moyen de gagner » pour son son coach Jānis Gailītis

Betclic ELITE - Battu par Cholet en ouverture du championnat, Strasbourg a su se relancer dès la deuxième journée face au Portel à domicile (80-75). L'entraîneur strasbourgeois Jānis Gailītis est revenu sur ses impressions pour sa première en Alsace, conclue par une victoire qu'il espère "ne pas être la dernière".
00h00
Victorieux face au Portel, Strasbourg a su sortir de la « difficulté et trouver un moyen de gagner » pour son son coach Jānis Gailītis

L’entraîneur letton de Strasbourg Janis Gailitis a livré ses impressions sur le succès des SIGmen face au Portel lors de leur première à domicile de la saison.

Crédit photo : FIBA

Pour sa première officielle à domicile sur le banc de la SIG, Jānis Gailītis et ses joueurs ont parfaitement réagi à domicile face au Portel (80-75), après la défaite en ouverture face à Cholet Basket. L’entraîneur a particulièrement savouré sa première à Rhénus : “Les fans ont également joué leur rôle, on s’est vraiment senti à la maison. C’est la première fois que je joue du bon côté dans cette salle. J’ai perdu deux fois ici quand on jouait en BCL et maintenant, c’est ma première victoire. J’espère que ce n’est pas ma dernière”, sourit-il sur le site du club.

« Les ajustements au cours du match ont été bien faits »

Les Strasbourgeois ont néanmoins peiné en début de match, comme le rappelle le technicien. “C’était très difficile, notamment en attaque. Au début, nous avons manqué d’agressivité. Le Portel a joué avec plus d’intensité et plus de vitesse. Nous n’avons pas paniqué parce que notre attaque ne fonctionnait pas”.

Rédaction

Si l’attaque dysfonctionnait, la défense a elle “été inconstante avec 9 points encaissés dans un quart-temps, puis 21 dans un autre ; mais je pense tout de même que c’est la défense qui nous a permis de gagner” appuie Jānis Gailītis. Sa véritable satisfaction réside surtout dans “Les ajustements au cours du match” qui “ont été bien faits. C’est le point sur lequel on est vraiment content”.

Si plusieurs points restent donc à peaufiner à ce stade de la compétition, il retient l’essentiel : “il fallait absolument remporter ce match. À la fin, le plus important, c’est d’enchaîner les victoires et ce peu importe comment l’on juge le match. C’est bien d’être en difficulté et de trouver un moyen de gagner”. Les SIGmen se dirigent maintenant vers un nouvel obstacle de taille pour tenter de confirmer : un déplacement compliqué à Monaco lors de la troisième journée de championnat.

 

