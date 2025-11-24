L’AS Monaco ne fera pas appel de la sanction de Mike James : « Sa suspension pénalisera surtout la LNB »

Alors que DAZN n’avait pas toujours eu la main heureuse avec son choix du match de dimanche 19h, l’opposition entre l’AS Monaco et la JL Bourg (89-91) ce week-end a largement compensé quelques rencontres plus oubliables…

Côté Roca Team, il manquait pourtant la star incontestable du championnat, Mike James, qui purgeait le premier de ses trois matchs de suspension infligés par la LNB.

Le meilleur scoreur de l’histoire de l’EuroLeague a été reconnu coupable d’un comportement antisportif, avec éléments aggravants : à savoir « une attitude menaçante et injurieuse », à l’égard de l’arbitre Yohan Rosso, qui ne l’aurait pas suffisamment protégé sur une action potentiellement dangereuse de Johnny Berhanemeskel.

Expulsé à 3 minutes de la fin du choc entre Monaco et Le Mans dimanche (84-93) pour une prise de bec avec les arbitres, Mike James a aussitôt exprimé sa frustration sur X pic.twitter.com/2FYGYEqQxq — L'Équipe (@lequipe) November 16, 2025

Par la voix de l’avocat du club, Maître Xavier Le Cerf-Galle, Mike James a présenté ses excuses face à la Commission Juridique, de Discipline et des Règlements de la LNB. Mais la ligue l’a rappelé à son devoir d’exemplarité, surtout eu égard à son statut de tête d’affiche de Betclic ÉLITE, et l’a lourdement sanctionné.

Alors que son capitaine manquera encore le déplacement à Dijon et la réception de la SIG Strasbourg après la trêve, l’AS Monaco a confirmé son intention de ne pas faire appel auprès de la FFBB, contrairement à Limoges pour la sanction de Gavin Ware.

Une menace sous-entendue

de voir James zapper le All-Star Game

« Sa suspension ne nous fera pas de mal, ni à nous ni au joueur », clamait le manager Oleksiy Yefimov dans les colonnes de L’Équipe, avant la défaite contre la JL Bourg toutefois. « Cela pénalisera surtout la ligue. En revanche, on voit sur les images l’arbitre en chef tourner le dos après avoir infligé la technique. Cela donne une mauvaise image. Je ne parle pas de protéger les stars, plutôt de changer d’approche. Le respect doit aller dans les deux sens. Il est légitime aussi de se demander si ce type d’incident peut affecter la motivation des meilleurs joueurs de la ligue pour en faire la promotion, venir au All-Star Game, par exemple, à la veille d’un match d’EuroLeague… »

Outre la menace claire de voir Mike James refuser une éventuelle sélection au All-Star Game, lui qui demeure théoriquement une figure incontournable de l’évènement malgré son peu de matchs disputés en championnat (4), le joueur s’est exprimé sur sa sanction dans des termes peu traduisibles sur X. « C’est complètement dingue », a-t-il cependant écrit à l’ancien chalonnais, Malcolm Delaney.