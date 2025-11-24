Recherche
Betclic Élite

L’AS Monaco ne fera pas appel de la sanction de Mike James : « Sa suspension pénalisera surtout la LNB »

Betclic ÉLITE - Alors que Mike James a été suspendu trois matchs par la LNB, l'AS Monaco ne fera pas appel de la sanction, estimant qu'elle peut surtout préjudice à la ligue...
|
00h00
Résumé
Écouter
L’AS Monaco ne fera pas appel de la sanction de Mike James : « Sa suspension pénalisera surtout la LNB »

Mike James ne rejouera pas en Betclic ÉLITE avant le 21 décembre

Crédit photo : Miko Missana

Alors que DAZN n’avait pas toujours eu la main heureuse avec son choix du match de dimanche 19h, l’opposition entre l’AS Monaco et la JL Bourg (89-91) ce week-end a largement compensé quelques rencontres plus oubliables…

LIRE AUSSI

Côté Roca Team, il manquait pourtant la star incontestable du championnat, Mike James, qui purgeait le premier de ses trois matchs de suspension infligés par la LNB.

LIRE AUSSI

Le meilleur scoreur de l’histoire de l’EuroLeague a été reconnu coupable d’un comportement antisportif, avec éléments aggravants : à savoir « une attitude menaçante et injurieuse », à l’égard de l’arbitre Yohan Rosso, qui ne l’aurait pas suffisamment protégé sur une action potentiellement dangereuse de Johnny Berhanemeskel.

Par la voix de l’avocat du club, Maître Xavier Le Cerf-Galle, Mike James a présenté ses excuses face à la Commission Juridique, de Discipline et des Règlements de la LNB. Mais la ligue l’a rappelé à son devoir d’exemplarité, surtout eu égard à son statut de tête d’affiche de Betclic ÉLITE, et l’a lourdement sanctionné.

Alors que son capitaine manquera encore le déplacement à Dijon et la réception de la SIG Strasbourg après la trêve, l’AS Monaco a confirmé son intention de ne pas faire appel auprès de la FFBB, contrairement à Limoges pour la sanction de Gavin Ware.

Une menace sous-entendue
de voir James zapper le All-Star Game

« Sa suspension ne nous fera pas de mal, ni à nous ni au joueur », clamait le manager Oleksiy Yefimov dans les colonnes de L’Équipe, avant la défaite contre la JL Bourg toutefois. « Cela pénalisera surtout la ligue. En revanche, on voit sur les images l’arbitre en chef tourner le dos après avoir infligé la technique. Cela donne une mauvaise image. Je ne parle pas de protéger les stars, plutôt de changer d’approche. Le respect doit aller dans les deux sens. Il est légitime aussi de se demander si ce type d’incident peut affecter la motivation des meilleurs joueurs de la ligue pour en faire la promotion, venir au All-Star Game, par exemple, à la veille d’un match d’EuroLeague… »

Outre la menace claire de voir Mike James refuser une éventuelle sélection au All-Star Game, lui qui demeure théoriquement une figure incontournable de l’évènement malgré son peu de matchs disputés en championnat (4), le joueur s’est exprimé sur sa sanction dans des termes peu traduisibles sur X« C’est complètement dingue », a-t-il cependant écrit à l’ancien chalonnais, Malcolm Delaney.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
