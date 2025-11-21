Mike James suspendu trois matchs !

Pour espérer rejouer en Betclic ÉLITE, même si ce n’est certes pas sa plus grande priorité en automne, Mike James devra patienter un mois tout rond. Convoqué en Commission de Discipline par la Ligue Nationale de Basket jeudi, le Monégasque a écopé d’une lourde sanction.

Mike James a reconnu les faits et présenté ses excuses

Sanctionné d’une faute disqualifiante par Yohan Rosso lors du quatrième quart-temps dimanche dernier au Mans, suite à une réaction épidermique consécutive à une absence de coup de sifflet sur une faute supposée antisportive de Johnny Berhanemeskel, Mike James a été suspendu pour trois matchs par la CJDR, plus un autre avec sursis.

Par conséquent, il manquera la réception de Bourg-en-Bresse ce dimanche, puis les deux rencontres après la trêve : un déplacement à Dijon puis la venue de la SIG Strasbourg. S’il a le droit de faire appel, l’ancien meneur du Panathinaïkos ne sera théoriquement plus éligible en Betclic ÉLITE avant le match contre Nanterre le 21 décembre.

Par la voix de son avocat, Maître Xavier Le Cerf-Galle, Mike James a reconnu un comportement fautif, une réaction excessive et des propos inappropriés. Il a même présenté ses excuses officielles à Yohan Rosso, visé par ses insultes, et en a profité pour demander à la LNB davantage de vigilance sur les actions dangereuses, estimant ne pas avoir été suffisamment protégé par les arbitres alors que son intégrité physique était menacé.

La LNB retient un comportement antisportif,

avec éléments aggravants

La CJDR a toutefois considéré que Mike James s’était rendu coupable d’un « comportement antisportif », avec éléments aggravants, en l’occurrence une attitude menaçante et injurieuse, retenant « des propos particulièrement blessants ».

Expulsé à 3 minutes de la fin du choc entre Monaco et Le Mans dimanche (84-93) pour une prise de bec avec les arbitres, Mike James a aussitôt exprimé sa frustration sur X pic.twitter.com/2FYGYEqQxq — L'Équipe (@lequipe) November 16, 2025

Le joueur dispose de sept jours pour faire appel auprès de la FFBB. La décision n’est pas encore arrêtée suite la suite à donner à la procédure.