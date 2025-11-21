Recherche
Betclic Élite

Mike James suspendu trois matchs !

Convoqué en Commission de Discipline jeudi, Mike James a écopé de trois matchs de suspension, plus un avec sursis, en Betclic ÉLITE. Si le Monégasque a reconnu les faits et présenté ses excuses à Yohan Rosso, la LNB a sanctionné un "comportement antisportif, violent et insultant."
00h00
Résumé
Mike James suspendu trois matchs !
Crédit photo : Julie Dumélié

Pour espérer rejouer en Betclic ÉLITE, même si ce n’est certes pas sa plus grande priorité en automne, Mike James devra patienter un mois tout rond. Convoqué en Commission de Discipline par la Ligue Nationale de Basket jeudi, le Monégasque a écopé d’une lourde sanction.

Mike James a reconnu les faits et présenté ses excuses

Sanctionné d’une faute disqualifiante par Yohan Rosso lors du quatrième quart-temps dimanche dernier au Mans, suite à une réaction épidermique consécutive à une absence de coup de sifflet sur une faute supposée antisportive de Johnny BerhanemeskelMike James a été suspendu pour trois matchs par la CJDR, plus un autre avec sursis.

LIRE AUSSI

Par conséquent, il manquera la réception de Bourg-en-Bresse ce dimanche, puis les deux rencontres après la trêve : un déplacement à Dijon puis la venue de la SIG Strasbourg. S’il a le droit de faire appel, l’ancien meneur du Panathinaïkos ne sera théoriquement plus éligible en Betclic ÉLITE avant le match contre Nanterre le 21 décembre.

Par la voix de son avocat, Maître Xavier Le Cerf-Galle, Mike James a reconnu un comportement fautif, une réaction excessive et des propos inappropriés. Il a même présenté ses excuses officielles à Yohan Rosso, visé par ses insultes, et en a profité pour demander à la LNB davantage de vigilance sur les actions dangereuses, estimant ne pas avoir été suffisamment protégé par les arbitres alors que son intégrité physique était menacé.

La LNB retient un comportement antisportif,
avec éléments aggravants

La CJDR a toutefois considéré que Mike James s’était rendu coupable d’un « comportement antisportif », avec éléments aggravants, en l’occurrence une attitude menaçante et injurieuse, retenant « des propos particulièrement blessants ».

Le joueur dispose de sept jours pour faire appel auprès de la FFBB. La décision n’est pas encore arrêtée suite la suite à donner à la procédure.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Monaco
Monaco
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
jamesnaysmith
Assez logique… et Rosso, combien de match(s) ?
Répondre
(5) J'aime
dreamz
Ahah les commentaires des trolls, que ferait-on sans sur internet ?
Répondre
(4) J'aime
johndoe- Modifié
venant de votre part, troll est un compliment...si vous travailliez un peu, vous re regarderiez les 2 vidéos et si vous etes honnete, vous verriez que le manceau a les 2 bras derriere le dos et non devant comme dit rosso..de plus ,il avance sur james en bombant le torse en se decalant legerement sur le coté droit..."je sais pas si j'ai raison mais c'est ma décision"... est ce raisonnable quand on a pas tout vu de l'action..c'est comme quand ils sifflent des fautes d'anticipation alors qu'il n'y a rien..la video ne sert pas a grand chose car on peut revenir sur une faute sifflée ou pas!!! un joueur a une valeur marchande qui doit etre respecté..c'est une des bases de l'arbitrage...
(2) J'aime
samuel92
@johndoe Par contre tu racontes n'importe quoi. La valeur marchande d'un joueur ne fait pas du tout partie des choses à prendre en compte dans l'arbitrage. Ça vient d'où ce truc ???? Et sur cette action précise, je l'ai revu plusieurs fois, ce n'est pas si évident du tout.
(3) J'aime
johndoe- Modifié
samuel92,vous vivez dans quel monde??tout joueur de betclic a une valeur de transfert et de salaire...que croyez vous que dirait le president d'un club qui s'investit financierement si un joueur principal se blessait sur une erreur d'arbitrage..ca serait un manque a gagner financier et sportif,non???et rosso qui dit que le manceau avait les bras devant(il fait le geste d'ailleurs ) alors que le joueur les a dans le dos..vous l'avez vu au moins??? ce n'est plus du basket ; c'est des pieces de vaudeville malheureusement..si chacun restait a sa place..ca eviterait ce genre de probleme..les gens ne payent pas leur place pour voir les arbitres..ca se saurait mais il font parti du jeu pas du spectacle.......allez courage
(1) J'aime
samuel92
@johndoe. Je ne conteste pas qu'un joueur a une valeur marchande, je conteste le fait que ce soit une base de l'arbitrage comme tu le mentionnes. Il faut savoir lire. Un arbitre ne prend pas en compte la valeur du joueur quand il prend une décision et fort heureusement d'ailleurs.
(3) J'aime
headband_dri
Yohan Rosso est certainement l'un des meilleurs arbitres européens, il fait toujours preuve de discernement et de pédagogie. And that's a fact, biatch !
Répondre
(3) J'aime
porte3
complètement d'accord, l'un des tout meilleurs
(1) J'aime
jamesnaysmith
La preuve, sont discernement et sa pédagogie sont tellement infaillibles, qu’il a fait absolument n’importe quoi sur ce match.
(0) J'aime
halle_37- Modifié
Commentaire supprimé.
halle_37
Et rien pour le joueur du mans ?? Je sais pas au moins geste dangereux ??
Répondre
(0) J'aime
cyril68
Le dogme de l'infaillibilité est partagé par le pape et les arbitres. Il.convenait donc d'excommunier l'hérétique qui a osé élever la voix. En suspendant Mike James trois matchs, on conforte le médiocre qui n'a pas sifflé une faute évidente. Circulez y a rien à voir.
Répondre
(2) J'aime
samuel92
Si on peut estimer logique que les arbitres s'attachent à mieux protéger les joueurs, il serait aussi judicieux que les joueurs et staff se comportent mieux en limitant les contestations et les comportements excessifs. On y gagnerait en sérénité.
Répondre
(6) J'aime
jamesnaysmith- Modifié
Votre propension à systématiquement prendre le partie des instances, vous fait raconter absolument n'importe quoi mon garçon. Tant pis pour vous, continuer de vire dans un monde artificiel (dont le Paris Basket est la quintessence), où beaucoup d'aspects dysfonctionnent, mais malheureusement diriger par des parasites (les instances sclérosées du basket français), confortés par des médiocres (vous), qui n'ont pas intérêt à faire évoluer les choses. On va le dire une dernière fois : sur cette situation, il y a une faute grossière, dangereuse, Rosso a failli, mais pour comprendre cela, il faut déjà avoir subi ce genre de situation, c'est à dire avoir enfiler une paire de baskets et s'être présenté sur un terrain : chose qui vous est visiblement complètement étrangère. Bon vent camarade.
Répondre
(0) J'aime
samuel92
Aucun arbitre ne cherche à être la star d'un match. Tu ne dois pas bcp en regarder, il suffit de voir tous les coachs qui semblent totalement hystériques sur le bord de la touche pour se rendre compte qu'il y a un souci.
(0) J'aime
johndoe- Modifié
sans oublier bissuel..la speakrine souriante de la LNB...maintenant qu'ils ont un salaire, ils pourrait prendre du temps pour réviser les regles du basket et les appliquer...les marchers ( hifi, 3 pas de décalage avant le shoot non sifflé.."record de france"..les portées de balle..les 3 secondes combien de bourrins campent dans la raquette pour bloquer la défense...le capitaine dont le role est représentatif de son équipe avec l'arbitrage.en NBA, les arbitres ne discutent pas avec les joueurs.....c'est étonnant que la LNB n'est pas mis d'amende..noel arrive a grand pas...ca mettrai des cadeaux sous le sapin...
(1) J'aime
dennisrod
Bonne sanction et 1 an avec sursis c'est parfait,il ne recommencera pas ses âneries.
Répondre
(1) J'aime
porte3
pas sûr qu'il ne recommence pas
Répondre
(1) J'aime
knnn
oui bah oui prison a vis aussi mdr
Répondre
(1) J'aime
