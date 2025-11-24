Recherche
À l’étranger

Joffrey Lauvergne signe son match référence au Koweït

Koweït - Joffrey Lauvergne a signé une prestation majuscule avec Kuwait Sports Club en West Asia Super League, portant son équipe vers un large succès face à Al Sharjah.
|
00h00
Résumé
Écouter
Joffrey Lauvergne signe son match référence au Koweït

Joffrey Lauvergne au dessus de la mêlée avec son club de Kuwait Sports Club

Crédit photo : Kuwait Sports Club

Joffrey Lauvergne (2,11 m, 34 ans) a réalisé sa plus grosses performances depuis son arrivée au Kuwait Sports Club il y a un peu plus d’un mois. La semaine dernière, l’intérieur français a livré son match le plus abouti dans la West Asia Super League, confirmant sa montée en puissance après trois rencontres.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Joffrey Lauvergne.jpg
Joffrey LAUVERGNE
Poste(s): Pivot
Taille: 211 cm
Âge: 34 ans (30/09/1991)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / Betclic ELITE
PTS
11,5
#34
REB
4,1
#54
PD
1,1
#128

Les chiffres parlent : Joffrey Lauvergne en mode patron

Le Kuwait Sporting Club n’a laissé aucune chance à Al Sharjah, la formation des Émirats Arabes Unis, s’imposant 115–81 dans une rencontre maîtrisée de bout en bout. Au cœur du dispositif : Joffrey Lauvergne, absolument intenable pendant 30 minutes de jeu.

Avec 31 points (dont un parfait 9/9 aux lancers francs), 11 rebonds, 4 interceptions et 1 passe décisive, l’ancien pivot de l’ASVEL a compilé 41 d’évaluation, sa meilleure copie depuis son arrivée au Moyen-Orient. Une domination offensive mais aussi défensive, entre présence au rebond, agressivité sur les lignes de passe et leadership intérieur.

Un rôle central au Kuwait Sports Club

Après trois matchs de West Asia Super League, Joffrey Lauvergne affiche des statistiques solides – 17 points, 10 rebonds et 1,3 passe pour 20,7 d’évaluation en 32 minutes – qui confirment son rôle central dans l’ambition du club de la capitale Koweït City, engagé pour jouer les premiers rôles dans cette compétition régionale. Avec un bilan de 2 victoires pour 1 défaite, Al Kuwait SC est co-leader de la Poule 2B en compagnie des Saoudiens d’Al-Ula.

Un nouveau souffle loin de la France

Parti à l’automne découvrir un nouvel environnement après son passage de trois saisons à l’ASVEL, le vétéran semble avoir trouvé un contexte où il peut pleinement dominer. Prochain match pour le Kuwait Sporting Club, le 15 décembre prochain avec un déplacement à Al Arabi, le club de Doha au Qatar. L’ancien capitaine du Partizan Belgrade retrouvera Elmedin Kikanovic sur sa route.

Koweït
Koweït
Suivre

beetlejuice53
Des commentaires sur les choix de carrière de Joffrey ? Ou sont ce des indignation à géométrie variable...
