Après Bourg, retour à la case départ pour J.T. Shumate

Aperçu très brièvement à la JL Bourg en début de saison, où des problèmes familiaux l’ont empêché de donner sa pleine mesure pour remplacer convenablement Adrian Nelson, J.T. Shumate (2,00 m, 26 ans) est de retour dans un environnement plus confortable pour lui.

Meilleur marqueur de l’ERA Nymburk champion de République tchèque en 2025 (13,2 points de moyenne), sous les ordres de Francesco Tabellini, le shooteur américain est retourné dans son ancien club depuis le début du mois de novembre.

Basketbalisté Nymburka mají zpět jednu z opor z minulé sezony. Do týmu se vrací JT Shumate, který byl v minulém ročníku nejlepším střelcem týmu. pic.twitter.com/Jyo3DmXk4i — ERA Basketball Nymburk (@basketnymburk) October 31, 2025

Muet lors de ses trois apparitions sous le maillot burgien, où il s’apprête à voir Tajuan Agee lui succéder, J.T. Shumate a retrouvé quelques couleurs sous le maillot de Nymburk, sans être transcendant, puisqu’il tourne à 7,6 points de moyenne en cinq rencontres pour l’instant.

Le 16 décembre, il reviendra en France pour affronter l’Élan Chalon au Colisée lors d’un match de Champions League.