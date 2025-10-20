Recherche
Betclic Élite

La JL Bourg se sépare de son ailier-fort

Betclic ELITE - Arrivé cet été à la JL Bourg pour remplacer Adrian Nelson, l’Américain J.T. Shumate quitte déjà le club. En raison de problèmes personnels qu’il n’a pas pu résoudre dans un délai défini, l’ailier-fort et la formation burgienne ont décidé de mettre fin à leur collaboration d’un commun accord.
|
00h00
Résumé
Écouter
La JL Bourg se sépare de son ailier-fort

J.T. Shumate quitte déjà la JL Bourg

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Arrivé cet été à Bourg-en-Bresse pour remplacer Adrian Nelson, J.T. Shumate (2,00 m, 26 ans) ne poursuivra finalement pas l’aventure avec la JL Bourg. Le club de l’Ain a officialisé ce lundi la fin anticipée de leur collaboration, invoquant des « problématiques personnelles » pour l’ailier-fort américain.

Une séparation à l’amiable

Dans un communiqué publié ce lundi, la JL Bourg a annoncé :

« Devant l’impossibilité de gérer des problématiques personnelles dans un temps défini, JT Shumate et la JL Bourg se sont accordées pour mettre un terme à leur coopération de manière anticipée. De par ces difficultés, JT n’aura jamais pu réellement s’intégrer et donner la pleine mesure de son potentiel, mais il a toujours fait l’unanimité auprès de tous pour son entrain et son esprit positif. »

L’ancien joueur de Nymburk (République tchèque) avait quitté l’équipe depuis plusieurs semaines pour raisons familiales et n’avait plus porté le maillot burgien depuis le 8 octobre dernier, lors d’une rencontre d’EuroCup contre Ankara.

Un passage express dans l’Ain

Arrivé cet été pour renforcer la rotation intérieure après la blessure d’Adrian Nelson, J.T. Shumate n’a pas eu le temps de s’imposer. En Betclic ÉLITE, il n’a disputé que deux rencontres (0 point et 3 rebonds en cumulé), et une seule en EuroCup.

Pourtant, le staff de Frédéric Fauthoux voyait en lui un profil intéressant, capable d’apporter du tir extérieur et de la polyvalence sur les postes 3-4. « En incorporant un poste 4-3 spécialiste du tir, nous répondons à un manque potentiel », expliquait cet été le directeur sportif François Lamy.

Mais entre son départ prématuré aux États-Unis et une adaptation freinée par ces absences, l’Américain n’aura jamais pu trouver sa place dans un collectif burgien en réussite malgré la dernière courte défaite au Mans (2 victoires et 2 défaites en championnat, 3 succès en EuroCup).

La JL Bourg reste tournée vers l’avenir

Déjà bien lancée sur la scène européenne et nationale, la JL Bourg va désormais chercher un nouvel équilibre dans sa rotation intérieure. Le départ de Shumate laisse une place à combler, que le club pourrait utiliser pour renforcer son effectif avant la suite de la saison.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
