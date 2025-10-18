Bourg : J.T. Shumate encore absent contre Le Mans, pour raisons familiales

La JL Bourg devra une nouvelle fois composer sans J.T. Shumate (2,00 m, 26 ans). L’ailier-fort américain, arrivé pour remplacer Adrian Nelson blessé, n’a plus foulé les parquets depuis le 8 octobre dernier, où il n’avait disputé que trois minutes en EuroCup contre le TT Ankara. Toujours aux États-Unis pour raisons familiales, Shumate est forfait pour le match de son équipe au Mans ce samedi, rapporte Le Progrès.

Un départ compliqué pour J.T. Shumate

Arrivé cet été en provenance de Nymburk (République tchèque), où il s’était imposé comme un scoreur fiable (13 points à 56 % aux tirs en championnat), J.T. Shumate peine à trouver sa place à Bourg. En Betclic ELITE, il affiche pour l’instant des statistiques très modestes : 0 point, 1,5 rebond et aucune passe décisive en deux rencontres. En EuroCup, il n’a joué qu’un seul match (0 point, 1 rebond).

Malgré ce début timide, le staff burgien se veut patient. La JL Bourg, bien lancée avec un bilan de 2 victoires pour 1 défaite en championnat et un sans-faute en EuroCup (3 succès en 3 matchs), préfère ne pas tirer de conclusions hâtives.

PROFIL JOUEUR J.T. SHUMATE Poste(s): Ailier Fort Taille: 200 cm Âge: 26 ans (28/06/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 0 #175 REB 1,5 #143 PD 0 #172

La JL Bourg reste sereine

Recruté pour apporter du tir extérieur et un profil plus offensif que son compatriote Adrian Nelson, J.T. Shumate doit encore prouver qu’il peut s’imposer dans le collectif burgien. Comme l’avait expliqué le directeur sportif François Lamy lors de sa signature : « En incorporant un poste 4-3 spécialiste du tir, nous répondons à un manque potentiel. »

Pour l’heure, l’ancien joueur de Toledo (NCAA) puis de Voluntari (Roumanie) reste en attente d’un retour dans l’Ain, où la JL Bourg espère pouvoir enfin l’intégrer pleinement à la rotation de Frédéric Fauthoux dans les prochaines semaines.

« C’est un joueur qui a une vraie main, avait déclaré son coach au Progrès après la victoire contre Ankara. Il y a du monde à son poste. (Sur ce match) l’adversaire avait peut-être une configuration qui ne lui convenait pas trop. Mais il y aura d’autres fois où il sera meilleur. Il fait des efforts, même s’il a fait deux fautes un peu bêtes parce qu’il veut bien faire. Mais nous sommes un groupe et avec tous les matchs qui nous attendent cette saison, cela nous servira d’avoir du monde. »