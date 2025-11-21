Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Officiel : Tajuan Agee arrive à Bourg, avec « la dureté et la physicalité qu’il manquait dans la raquette »

Betclic ELITE - Alors que Bourg a officialisé son arrivée ce vendredi dans un communiqué, Frédéric Fauthoux a présenté la nouvelle recrue Tajuan Agee, réjoui de la "très bonne opération" réalisée par la Jeu pour se renforcer dans le secteur intérieur.
|
00h00
Résumé
Écouter
Officiel : Tajuan Agee arrive à Bourg, avec « la dureté et la physicalité qu’il manquait dans la raquette »

Tajuan Agee renforce le secteur intérieur de la JL Bourg en provenance de Gravelines-Dunkerque.

Crédit photo : Guillaume Poumarède

Bientôt remis d’une tendinite, Tajuan Agee (2,07 m, 28 ans) était pisté par la JL Bourg ces derniers jours pour densifier son secteur intérieur. La piste est désormais une information officialisée par la Jeu dans un communiqué, que Frédéric Fauthoux a complété en conférence de presse en présentant l’Américain, remplaçant numérique de J.T. Shumate dans l’effectif après son départ.

 

« De la polyvalence, avec la capacité d’évoluer aux postes 4 et 5 »

Interrogé par notre confrère Ghislain Gros, le technicien français a d’abord dressé le portrait du joueur que le club désirait signer ces dernières semaines. « On cherchait le joueur qui allait rentrer dans notre jeu sans bouleverser l’équilibre de l’équipe. Ce n’était pas facile à trouver. On voulait un joueur qui pouvait apporter ce que l’on attend. L’opportunité avec Agee s’est présentée, et je pense que c’est une très bonne opération de l’intégrer dans l’équipe ».

LIRE AUSSI

Actant maintenant son arrivée « après la trêve », Frédéric Fauthoux s’est ensuite attardé sur l’apport que Agee va pouvoir avoir au sein de son collectif. Un apport similaire aux attentes posées plus tôt en Adrian Nelson, qui devait être l’ailier-fort titulaire cette saison. « Il va apporter de la polyvalence, avec la capacité de pouvoir évoluer aux postes 4 et 5, mais aussi de la dureté et de la physicalité qu’il nous manquait dans la raquette ».

Si Agee vient remplacer Shumate dans l’effectif, son profil plus concentré dans la raquette ne portera pas à défaut la JL : « On a vu que l’on a ce qu’il faut dans l’effectif », a-t-il rassuré.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
lolo59- Modifié
Le joueur part le dernier jour de son contrat Ne trouve pas de club...il revient ! 1 match il se blesse Se soigne au club, passe quand même au VIP tant qu'à faire..... Il voit l'état des lieux et part à Bourg!! Moi je dis bravo le BCM Vraiment une vache à lait ce club avec toutes ces indemnités de licenciement etc..... Incapable de faire une équipe correcte depuis des années !!! A quand le changement ? Peut être avec la nouvelle salle ou alors il sera trop tard.......
Répondre
(0) J'aime
Livenews
NM1
00h00Fos Provence détrône Le Havre, Levallois prend seul les commandes de la poule A
EuroLeague
00h00Timothé Luwawu-Cabarrot et Baskonia se relancent face au Bayern Munich en EuroLeague
NBA
00h00Un Sidy Cissoko record dans la victoire de Portland contre Golden State, Gobert et Minnesota se sabordent
NM1
00h00Un international camerounais renforce Levallois
NBA
00h00Vers une NBA Europe avec… le Paris Saint-Germain ?
Betclic ELITE
00h00Multiplex XXL en ouverture de la 9e journée de Betclic ELITE, avant un choc entre l’ASVEL et Dijon
ELITE 2
00h00Blois et Roanne tombent à Châlons-Reims et Denain, Hyères-Toulon fait chuter le leader Orléans !
ELITE 2
00h00Et si T.J. Parker revenait coacher en France, à… Roanne ?
ELITE 2
00h00L’Élan Béarnais se saborde encore à Vichy
EuroLeague
00h00Malgré un Justin Robinson stratosphérique pour remplacer Hifi, l’Olympiakos vient à bout de Paris
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Un joueur majeur des Kings se blesse, une opportunité en or pour Maxime Raynaud
Maxime Raynaud, ici en défense sur Cedric Coward, et Sacramento ont subi une grosse défaite contre Memphis
NBA
00h00Maxime Raynaud premier rookie français à passer les 10 points cette saison, Risacher en difficulté pour son retour
Sidy Cissoko a été titulaire pour la première fois en NBA, ce mercredi contre Chicago
NBA
00h00Rudy Gobert solide, Sidy Cissoko titularisé : les Français bien présents en NBA ce 19 novembre
George Aivazoglou
NBA
00h00NBA Europe : George Aivazoglou dévoile les ambitions du projet pour 2027
NBA
00h00La blessure de Victor Wembanyama peut-elle le priver de trophées individuels en fin de saison ?
NBA
00h00« Je lui ai dit qu’il était trop petit » : Draymond Green revient avec humour sur son altercation avec Victor Wembanyama
NBA
00h00Les Raptors continuent leur série exceptionnelle avec une 8e victoire en 9 matchs
Nicolas Batum a passé la barre des 10 points pour la première fois de la saison, mais les Clippers ont signé leur 10e défaite
NBA
00h00Nicolas Batum signe son record de la saison, mais les Clippers craquent encore en fin de match
Rudy Gobert en défense sur P.J. Washington
NBA
00h00Rudy Gobert domine des Mavericks décimés et mène Minnesota à une large victoire
NBA
00h00Précautionneux, les Spurs mettent Victor Wembanyama à l’arrêt pour plusieurs semaines
1 / 0