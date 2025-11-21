Officiel : Tajuan Agee arrive à Bourg, avec « la dureté et la physicalité qu’il manquait dans la raquette »

Bientôt remis d’une tendinite, Tajuan Agee (2,07 m, 28 ans) était pisté par la JL Bourg ces derniers jours pour densifier son secteur intérieur. La piste est désormais une information officialisée par la Jeu dans un communiqué, que Frédéric Fauthoux a complété en conférence de presse en présentant l’Américain, remplaçant numérique de J.T. Shumate dans l’effectif après son départ.

Fred Fauthoux le coach de la @JLBourgBasket explique les raisons de la signature de Tajuan Agee ex @BCMBasket pic.twitter.com/1SC6Q7pVRE — Ghislain Gros (@GhislainGros) November 21, 2025

« De la polyvalence, avec la capacité d’évoluer aux postes 4 et 5 »

Interrogé par notre confrère Ghislain Gros, le technicien français a d’abord dressé le portrait du joueur que le club désirait signer ces dernières semaines. « On cherchait le joueur qui allait rentrer dans notre jeu sans bouleverser l’équilibre de l’équipe. Ce n’était pas facile à trouver. On voulait un joueur qui pouvait apporter ce que l’on attend. L’opportunité avec Agee s’est présentée, et je pense que c’est une très bonne opération de l’intégrer dans l’équipe ».

Actant maintenant son arrivée « après la trêve », Frédéric Fauthoux s’est ensuite attardé sur l’apport que Agee va pouvoir avoir au sein de son collectif. Un apport similaire aux attentes posées plus tôt en Adrian Nelson, qui devait être l’ailier-fort titulaire cette saison. « Il va apporter de la polyvalence, avec la capacité de pouvoir évoluer aux postes 4 et 5, mais aussi de la dureté et de la physicalité qu’il nous manquait dans la raquette ».

Si Agee vient remplacer Shumate dans l’effectif, son profil plus concentré dans la raquette ne portera pas à défaut la JL : « On a vu que l’on a ce qu’il faut dans l’effectif », a-t-il rassuré.