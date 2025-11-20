Tajuan Agee (de nouveau) sur le départ à Gravelines-Dunkerque, destination Bourg ?

Parti l’été dernier, puis revenu, à la surprise générale, en septembre, deux mois après avoir activé sa clause de départ, Tajuan Agee (2,07 m, 28 ans) s’apprête de nouveau à faire ses valises à Gravelines-Dunkerque.

Un seul match disputé cette saison

Alors qu’il entrevoit le bout du tunnel, lui qui est sur le flanc depuis la première journée du championnat (12 points et 6 rebonds contre Paris) en raison d’une tendinite, l’ancien MVP de la seconde division allemande ne souhaite pas s’éterniser au BCM, attiré par des plus hautes sphères que le bas du tableau de Betclic ÉLITE, selon des informations conjointement rassemblées par BeBasket et La Voix du Nord.

PROFIL JOUEUR Tajuan AGEE Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 207 cm Âge: 28 ans (12/11/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 12 #33 REB 6 #13 PD 0 #185

Désireux de tester le marché en juin, à la suite d’une belle saison 2024/25 dans le Nord (11,2 points à 43%, 5,4 rebonds et 2,1 passes décisives), Tajuan Agee n’avait pas trouvé chaussure à son pied, et avait choisi de revenir à Gravelines, qui avait consenti à un effort financier, après avoir remporté un trophée aux Philippines et filé un coup de main à Dubaï pendant la présaison.

La JL avait déjà tenté Agee l’été dernier

Le natif de Chicago avait pourtant eu plusieurs courtisans au cours de l’intersaison, dont Dijon et la… JL Bourg. Cette même JL Bourg qui s’est mis en veille sur le marché des transferts ces dernières semaines suite au départ de J.T. Shumate.

Alors que le BCM semble condamné à continuer de lutter pour sa survie, lesté d’une semaine à -77 (en trois matchs) avant de partir prématurément en vacances, Tajuan Agee a notamment entrevu la possibilité de découvrir l’EuroCup, lui qui ne compte que deux campagnes de FIBA Europe Cup à son actif (avec Botevgrad et Gravelines-Dunkerque).

LA STAT QUI FAIT PLAISIR 🔥 ✅ Meilleur début de saison en EuroCup pour le Club On en rajoute ? Le meilleur bilan des 2 groupes sur ces 8 matchs 💪#WeRedy | @EuroCup | #RoadToGreatness pic.twitter.com/pBhGzzLtSQ — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) November 20, 2025

Agee sur le départ et Quinn en fin de contrat,

quels ajustements au BCM ?

Trouvaille de Laurent Legname lors de l’été 2023, Tajuan Agee avait débarqué en France avec l’étiquette d’un joueur de seconde zone (Bulgarie, Nouvelle-Zélande, D2 israélienne, D2 allemande). Mais le pari avait été réussi, et l’Américain n’a cessé de progresser au cours de ses deux ans au BCM, jusqu’à devenir l’un des hommes forts du maintien maritime l’an dernier, replacé en poste 5 dans le sprint final pour plus de mobilité.

À Gravelines, des changements étaient attendus, mais certainement pas celui-là qui représente une mauvaise surprise… Joueur extrêmement volontaire et agressif, doté d’un bon état d’esprit, l’ex-étudiant de Iona viendrait à manquer au BCM si son départ était officialisé, quand bien même une petite indemnité financière viendrait le compenser. De quoi embaucher un bon remplaçant et effectuer les ajustements adéquats, alors que son pigiste Neal Quinn (sélectionné par l’Irlande) ne sera plus son contrat à partir du 28 novembre et que David Joplin semble sur un siège éjectable ?