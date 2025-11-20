Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Tajuan Agee (de nouveau) sur le départ à Gravelines-Dunkerque, destination Bourg ?

Betclic ÉLITE - Bientôt apte à jouer après une tendinite qui l'a tenu éloigné des parquets depuis le 27 septembre, Tajuan Agee voudrait quitter le BCM Gravelines-Dunkerque pour la JL Bourg. L'affaire est en bonne voie.
|
00h00
Résumé
Écouter
Tajuan Agee (de nouveau) sur le départ à Gravelines-Dunkerque, destination Bourg ?

Tajuan Agee devrait prochainement redécouvrir Ékinox, en tant que joueur de la JL Bourg cette fois

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Parti l’été dernier, puis revenu, à la surprise générale, en septembre, deux mois après avoir activé sa clause de départ, Tajuan Agee (2,07 m, 28 ans) s’apprête de nouveau à faire ses valises à Gravelines-Dunkerque.

Un seul match disputé cette saison

Alors qu’il entrevoit le bout du tunnel, lui qui est sur le flanc depuis la première journée du championnat (12 points et 6 rebonds contre Paris) en raison d’une tendinite, l’ancien MVP de la seconde division allemande ne souhaite pas s’éterniser au BCM, attiré par des plus hautes sphères que le bas du tableau de Betclic ÉLITE, selon des informations conjointement rassemblées par BeBasket et La Voix du Nord.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Tajuan Agee.jpg
Tajuan AGEE
Poste(s): Ailier Fort / Pivot
Taille: 207 cm
Âge: 28 ans (12/11/1997)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
12
#33
REB
6
#13
PD
0
#185

Désireux de tester le marché en juin, à la suite d’une belle saison 2024/25 dans le Nord (11,2 points à 43%, 5,4 rebonds et 2,1 passes décisives), Tajuan Agee n’avait pas trouvé chaussure à son pied, et avait choisi de revenir à Gravelines, qui avait consenti à un effort financier, après avoir remporté un trophée aux Philippines et filé un coup de main à Dubaï pendant la présaison.

LIRE AUSSI

La JL avait déjà tenté Agee l’été dernier 

Le natif de Chicago avait pourtant eu plusieurs courtisans au cours de l’intersaison, dont Dijon et la… JL Bourg. Cette même JL Bourg qui s’est mis en veille sur le marché des transferts ces dernières semaines suite au départ de J.T. Shumate.

Alors que le BCM semble condamné à continuer de lutter pour sa survie, lesté d’une semaine à -77 (en trois matchs) avant de partir prématurément en vacances, Tajuan Agee a notamment entrevu la possibilité de découvrir l’EuroCup, lui qui ne compte que deux campagnes de FIBA Europe Cup à son actif (avec Botevgrad et Gravelines-Dunkerque).

Agee sur le départ et Quinn en fin de contrat,
quels ajustements au BCM ?

Trouvaille de Laurent Legname lors de l’été 2023, Tajuan Agee avait débarqué en France avec l’étiquette d’un joueur de seconde zone (Bulgarie, Nouvelle-Zélande, D2 israélienne, D2 allemande). Mais le pari avait été réussi, et l’Américain n’a cessé de progresser au cours de ses deux ans au BCM, jusqu’à devenir l’un des hommes forts du maintien maritime l’an dernier, replacé en poste 5 dans le sprint final pour plus de mobilité.

À Gravelines, des changements étaient attendus, mais certainement pas celui-là qui représente une mauvaise surprise… Joueur extrêmement volontaire et agressif, doté d’un bon état d’esprit, l’ex-étudiant de Iona viendrait à manquer au BCM si son départ était officialisé, quand bien même une petite indemnité financière viendrait le compenser. De quoi embaucher un bon remplaçant et effectuer les ajustements adéquats, alors que son pigiste Neal Quinn (sélectionné par l’Irlande) ne sera plus son contrat à partir du 28 novembre et que David Joplin semble sur un siège éjectable ?

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
jeanvaljean
C'est du très grand n'importe quoi ces transferts en cours de saison!
Répondre
(1) J'aime
lolo59
L'appel des Dollars et la situation du BCM.......
Répondre
(0) J'aime
lolo59
Il se sauve !! Il a compris et vu l'état des lieux.....
Répondre
(1) J'aime
Livenews
Équipes nationales
00h00En plein combat contre la maladie, Achille Polonara est symboliquement nommé capitaine de l’Italie
Najib Chajiddine
3x3
00h00Najib Chajiddine, l’arbitre français à la finale mondiale du World Tour 3×3 à Bahreïn : « J’ai juste envie d’être à la hauteur »
Mike Benhamed, après un passage furtif à Levallois, pourrait rejoindre Mulhouse
NM1
00h00Mahes Montout blessé, les Mustangs Mulhouse avancent sur la piste Mike Benhamed
3x3
00h00[Interview croisée] Franck Seguela et Jules Rambaut, le difficile héritage olympique du 3×3 : « Avec Toulouse, on s’est quasiment fait tous seuls ! »
Babacar Mbye se rapproche du retour au jeu avec Boulazac
ELITE 2
00h00La Rochelle enfin avec son pivot champion de Pro B en titre ?
Maxime Raynaud, ici en défense sur Cedric Coward, et Sacramento ont subi une grosse défaite contre Memphis
NBA
00h00Maxime Raynaud premier rookie français à passer les 10 points cette saison, Risacher en difficulté pour son retour
Théo Maledon a porté le Real Madrid en sortie de banc face au Zalgiris Kaunas ce 20 novembre
EuroLeague
00h00Théo Maledon remporte un duel de légende avec Sylvain Francisco en EuroLeague
Laurent Prache revient sur l'éviction de Philippe Da Silva
Betclic ELITE
00h00Laurent Prache (Saint-Quentin) réagit à la mise en retrait de Philippe Da Silva : « Je suis triste car c’est un coach qui nous correspondait »
Francis Jordan a été le sélectionneur de l'équipe de France de 1988 à 1992
France
00h00Francis Jordane : des adieux emplis d’émotion à Arles-sur-Tech
EuroLeague
00h00Ultra-clutch contre Barcelone, comme Brice Dessert, Isaïa Cordinier s’évite « des suicides toute la journée demain »
1 / 0
Livenews NBA
Maxime Raynaud, ici en défense sur Cedric Coward, et Sacramento ont subi une grosse défaite contre Memphis
NBA
00h00Maxime Raynaud premier rookie français à passer les 10 points cette saison, Risacher en difficulté pour son retour
Sidy Cissoko a été titulaire pour la première fois en NBA, ce mercredi contre Chicago
NBA
00h00Rudy Gobert solide, Sidy Cissoko titularisé : les Français bien présents en NBA ce 19 novembre
George Aivazoglou
NBA
00h00NBA Europe : George Aivazoglou dévoile les ambitions du projet pour 2027
NBA
00h00La blessure de Victor Wembanyama peut-elle le priver de trophées individuels en fin de saison ?
NBA
00h00« Je lui ai dit qu’il était trop petit » : Draymond Green revient avec humour sur son altercation avec Victor Wembanyama
NBA
00h00Les Raptors continuent leur série exceptionnelle avec une 8e victoire en 9 matchs
Nicolas Batum a passé la barre des 10 points pour la première fois de la saison, mais les Clippers ont signé leur 10e défaite
NBA
00h00Nicolas Batum signe son record de la saison, mais les Clippers craquent encore en fin de match
Rudy Gobert en défense sur P.J. Washington
NBA
00h00Rudy Gobert domine des Mavericks décimés et mène Minnesota à une large victoire
NBA
00h00Précautionneux, les Spurs mettent Victor Wembanyama à l’arrêt pour plusieurs semaines
NBA
00h00Zaccharie Risacher rassure après son impressionnante chute : « Tout va bien ! »
1 / 0