Après un « effort financier » pour ramener Tajuan Agee, le BCM Gravelines-Dunkerque veut jouer différemment en 2025-2026

Après avoir vécu une saison historique, avec une incroyable remontée (de 0-10 à un maintien inespéré), le BCM Gravelines-Dunkerque a vécu un dernier exercice plus tranquille en Betclic ELITE (11e, 12 victoires – 18 défaites). Cependant, il n’y a toujours pas eu de playoffs pour le club gravelinois, des phases finales dont il est absent depuis 2016.

Tajuan Agee installé en pivot

Pour tenter d’enfin y prétendre en 2025-2026, le BCM Gravelines-Dunkerque a misé sur la continuité cet été. L’ailier vétéran Chris Babb est toujours là, comme les rocs intérieurs Vafessa Fofana et Valentin Chery, ainsi que la petite surprise de la fin de mercato, Tajuan Agee (2,07 m, 27 ans).

MVP du mois de septembre en Betclic ELITE et présent depuis deux saisons dans le Nord, l’Américain avait fait le choix de tester le marché cet été. Finalement, après une pige comme partenaire d’entraînement à Dubaï, l’intérieur va bien disputer une 3e saison à Gravelines. Pas vraiment une surprise pour son entraîneur, Jean-Christophe Prat, dans un marché mondial qui a bien changé. « On a fait un effort au regard de l’histoire qu’il avait avec nous, il fait partie des 10 joueurs qui ont connu la saison 2023-24 assez incroyable », a expliqué le technicien à La Voix du Nord.

Le BCM veut miser sur sa vitesse et sa mobilité

Même si Tajuan Agee n’arrivera qu’à la mi-septembre, il sera évidemment une pièce fondamentale du BCM Gravelines-Dunkerque, comme il l’a été ces deux dernières saisons. À la différence près que cette fois, il va évolué quasi exclusivement au poste de pivot. Une volonté affichée par son entraîneur, pour pratiquer un jeu plus rapide et adapté aux tendances actuelles.

« C’est aussi comme ça qu’on a fini la saison avec Tajuan (Agee) en 5 (pivot) », tient à préciser Jean-Christophe Prat. « On a gagné 5 des 7 derniers matchs. On va essayer de jouer vite, avec de la mobilité. Avec le point de vigilance : il faut tenir le rebond. »

Comme de nombreux clubs français et européens, le BCM Gravelines-Dunkerque doit jongler dans sa préparation estivale, avec l’absence de nombreux joueurs. Alors que Vafessa Fofana et Chris Babb sont arrivés plus tardivement que les autres, il faudra encore patienter pour Edon Maxhuni et Tajuan Agee, en raison de leur engagement respectif (EuroBasket avec la Finlande et partenaire d’entraînement avec Dubai). Ce qui n’empêche pas Jean-Christophe Prat d’être satisfait de l’intersaison passé, en ayant « réussi à garder 50 % de l’équipe de la saison dernière ». Reste maintenant à valider sur le parquet.