Tajuan Agee finalement de retour à Gravelines-Dunkerque

Tajuan Agee (2,07 m, 27 ans) est de retour au BCM Gravelines-Dunkerque ! A l’issue de sa belle saison 2024-2025, l’intérieur étasunien avait décidé de tester le marché et avait donc activé sa clause de sortie. Mais finalement, le Chicagoan n’a pas trouvé le contrat correspondant à ses attentes. Résultat, lui et la formation nordiste se sont rapprochés pour unir à nouveau leurs forces pour la saison 2025-2026.

𝗧𝗮𝗷𝘂𝗮𝗻 𝗔𝗴𝗲𝗲 𝗶𝘀 𝗯𝗮𝗰𝗸 🏴‍☠️ Une excellente nouvelle pour le @BCMBasket qui pourra compter sur un joueur qui, depuis deux ans, a fait l’unanimité par son engagement sous le maillot Maritime 🧡 🗞️👉 https://t.co/4BLyYEB7q4#MoreThanTheNorth pic.twitter.com/p1s3As8YHM — BCM Basketball (@BCMBasket) September 2, 2025

Arrivé à l’intersaison 2023 après avoir été élu MVP de deuxième division allemande avec Vechta, Tajuan Agee a vu ses moyennes passer de 8,8 points à 47,7% de réussite aux tirs et 4,3 rebonds en 21 minutes en 2023-2024 à 11,2 points à 42,2%, 5,4 rebonds et 2,1 passes décisives en 25 minutes en 2024-2025. Repositionné au poste 5 par Jean-Christophe Prat depuis février dernier, l’ancien d’Iona (NCAA) espère poursuivre sur sa lancée. Avec lui, le BCM Gravelines-Dunkerque comptera cinq joueurs de la saison passée : Chris Babb, Vafessa Fofana, Valentin Chery et Louka Letailleur. De quoi constituer une belle base.

Agee n’est pas censé arriver hors de forme puisqu’il participait à la préparation de la saison 2025-2026 du Dubaï Basketball.