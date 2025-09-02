Recherche
Betclic Élite

Tajuan Agee finalement de retour à Gravelines-Dunkerque

Betclic ÉLITE - Alors qu'il avait activé sa clause de sortie fin juin, Tajuan Agee va finalement revenir au BCM Gravelines-Dunkerque. L'intérieur a passé les deux dernières saisons au club.
00h00
Tajuan Agee finalement de retour à Gravelines-Dunkerque

Tajuan Agee va jouer une troisième saison au BCM Gravelines-Dunkerque

Crédit photo : Julie Dumélié

Tajuan Agee (2,07 m, 27 ans) est de retour au BCM Gravelines-Dunkerque ! A l’issue de sa belle saison 2024-2025, l’intérieur étasunien avait décidé de tester le marché et avait donc activé sa clause de sortie. Mais finalement, le Chicagoan n’a pas trouvé le contrat correspondant à ses attentes. Résultat, lui et la formation nordiste se sont rapprochés pour unir à nouveau leurs forces pour la saison 2025-2026.

Arrivé à l’intersaison 2023 après avoir été élu MVP de deuxième division allemande avec Vechta, Tajuan Agee a vu ses moyennes passer de 8,8 points à 47,7% de réussite aux tirs et 4,3 rebonds en 21 minutes en 2023-2024 à 11,2 points à 42,2%, 5,4 rebonds et 2,1 passes décisives en 25 minutes en 2024-2025. Repositionné au poste 5 par Jean-Christophe Prat depuis février dernier, l’ancien d’Iona (NCAA) espère poursuivre sur sa lancée. Avec lui, le BCM Gravelines-Dunkerque comptera cinq joueurs de la saison passée : Chris BabbVafessa Fofana, Valentin Chery et Louka Letailleur. De quoi constituer une belle base.

Agee n’est pas censé arriver hors de forme puisqu’il participait à la préparation de la saison 2025-2026 du Dubaï Basketball.

Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
oscarnivore
"Ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent". (Edgar Faure) Pour les moins de 90 ans : Edgar Faure a été un personnage important du monde politique jusque dans les années 70-80 (oui, vous étiez pas là, on sait ! xD). Président du Sénat (et en tant que tel deuxième personne de l'État, celui amené à prendre la présidence de la République en cas de décès du président) notamment. Une crapule comme 100 % du personnel politique de l'époque (le pourcentage a pas varié...), mais un homme très fin dans son humour.
flavor_flav
" Une crapule comme 100 % du personnel politique de l'époque (le pourcentage a pas varié)..." un cliché un poil démago, tu ne trouves pas?
