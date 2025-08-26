Tajuan Agee rejoint à son tour le Dubaï Basketball, en tant que partenaire d’entraînement

Troisième meilleur marqueur et premier rebondeur de Gravelines-Dunkerque la saison passée, l’Américain Tajuan Agee a attiré les sirènes de l’EuroLeague dans le Golfe, et s’est engagé avec le Dubaï Basketball pour un mois en tant que partenaire d’entraînement, comme l’a annoncé le club sur son site internet.

Tajuan Agee (27 a.; 2,06 m.), las dos últimas temporadas en el Gravelines galo, reforzará al Dubai durante el próximo mes. Fue jugador del mes de septiembre en Liga Francesa. Tajuan Agee (27 y.o.; 2,06 m.) is gonna sign one-month deal with Dubai Basketball. — Chema de Lucas (@chemadelucas) August 24, 2025

Très en vue l’an dernier dans le Nord où il valait 11,2 points, 5,4 rebonds et 2,1 passes de moyenne en 25 minutes, Tajuan Agee a activé sa clause de sortie cet été alors que le BCM comptait sur lui pour une troisième saison sous le maillot orange L’ailier-fort s’était particulièrement mis en avant en septembre dernier, alors que l’équipe maritime commençait la saison par 4 victoires en 5 matchs, en étant nommé joueur du mois de Betclic ELITE.

PROFIL JOUEUR Tajuan AGEE Poste(s): Ailier Fort Taille: 207 cm Âge: 27 ans (12/11/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 11,2 #44 REB 5,4 #15 PD 2,1 #74

Partenaire d’entraînement, faute de mieux

Sans nouveau projet depuis son départ des Hauts-de-France, Tajuan Agee s’engage donc pour un mois à Dubaï où il “épaulera l’entraîneur Jurica Golemac et son staff dans la préparation de l’équipe pour sa première saison en EuroLeague et en ABA League”, peut-on lire dans le communiqué du club, qui souhaite assurer “un environnement d’entraînement solide et compétitif” à ses joueurs non internationaux. En effet, l’équipe émiratie, qui n’entame sa saison que le 30 septembre en Coupe d’Europe face au Partizan avant le championnat mi-octobre, devait pallier les absences de ses quelques internationaux, partis disputés l’EuroBasket et l’AmeriCup : Davis Bertans, Filip Petrusev, Mfiondu Kabengele, Kenan Kamenjas et Mam’ Jaiteh (2,11 m, 30 ans).

Malgré l’absence de projet concret rejoint cet intersaison, Tajuan Agee s’est montré performant dans un tournoi d’été majeur en Asie : la William Jones Cup. Il a d’ailleurs fini dans le cinq idéal de la compétition, après avoir remporté le titre aux côtés de l’ancien Choletais et Villeurbannais Andre Roberson, parti depuis au Zénith Saint-Pétersbourg. Cette pige d’un mois reste une étape temporaire en attendant de trouver un nouveau projet pour 2025-2026, et ne pas regretter l’activation de sa clause de sortie du BCM où il lui restait un an de contrat. Plus tôt dans l’été, il avait été contacté par la JL Bourg et la JDA Dijon.