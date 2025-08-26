Recherche
EuroLeague

Tajuan Agee rejoint à son tour le Dubaï Basketball, en tant que partenaire d’entraînement

EUROLEAGUE - Sans club depuis son départ du BCM Gravelines-Dunkerque, l’intérieur américain Tajuan Agee s’est engagé avec le nouveau club d’EuroLeague du Dubaï Basketball en tant que partenaire d’entraînement.
|
00h00
Résumé
Écouter
Tajuan Agee rejoint à son tour le Dubaï Basketball, en tant que partenaire d’entraînement

Tajuan Agee rejoint le Dubaï Basketball en tant que partenaire d’entraînement, faute de projet concret pour le moment.

Crédit photo : Antoine Bodelet

Troisième meilleur marqueur et premier rebondeur de Gravelines-Dunkerque la saison passée, l’Américain Tajuan Agee a attiré les sirènes de l’EuroLeague dans le Golfe, et s’est engagé avec le Dubaï Basketball pour un mois en tant que partenaire d’entraînement, comme l’a annoncé le club sur son site internet.

Très en vue l’an dernier dans le Nord où il valait 11,2 points, 5,4 rebonds et 2,1 passes de moyenne en 25 minutes, Tajuan Agee a activé sa clause de sortie cet été alors que le BCM comptait sur lui pour une troisième saison sous le maillot orange L’ailier-fort s’était particulièrement mis en avant en septembre dernier, alors que l’équipe maritime commençait la saison par 4 victoires en 5 matchs, en étant nommé joueur du mois de Betclic ELITE.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Tajuan Agee.jpg
Tajuan AGEE
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 207 cm
Âge: 27 ans (12/11/1997)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2024-2025 / Betclic ELITE
PTS
11,2
#44
REB
5,4
#15
PD
2,1
#74

Partenaire d’entraînement, faute de mieux

Sans nouveau projet depuis son départ des Hauts-de-France, Tajuan Agee s’engage donc pour un mois à Dubaï où il “épaulera l’entraîneur Jurica Golemac et son staff dans la préparation de l’équipe pour sa première saison en EuroLeague et en ABA League”, peut-on lire dans le communiqué du club, qui souhaite assurer “un environnement d’entraînement solide et compétitif” à ses joueurs non internationaux. En effet, l’équipe émiratie, qui n’entame sa saison que le 30 septembre en Coupe d’Europe face au Partizan avant le championnat mi-octobre, devait pallier les absences de ses quelques internationaux, partis disputés l’EuroBasket et l’AmeriCup : Davis Bertans, Filip Petrusev, Mfiondu Kabengele, Kenan Kamenjas et Mam’ Jaiteh (2,11 m, 30 ans).

Malgré l’absence de projet concret rejoint cet intersaison, Tajuan Agee s’est montré performant dans un tournoi d’été majeur en Asie : la William Jones Cup. Il a d’ailleurs fini dans le cinq idéal de la compétition, après avoir remporté le titre aux côtés de l’ancien Choletais et Villeurbannais Andre Roberson, parti depuis au Zénith Saint-Pétersbourg. Cette pige d’un mois reste une étape temporaire en attendant de trouver un nouveau projet pour 2025-2026, et ne pas regretter l’activation de sa clause de sortie du BCM où il lui restait un an de contrat. Plus tôt dans l’été, il avait été contacté par la JL Bourg et la JDA Dijon.

Rédaction
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
