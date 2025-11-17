BCM Gravelines-Dunkerque : des changements attendus après un début de saison très compliqué

Le BCM Gravelines-Dunkerque vit un début de saison cauchemardesque. Avec sept défaites en neuf rencontres, le BCM occupe la 14e place de Betclic ELITE et s’apprête à prendre des décisions fortes. Les dirigeants comme le coach Jean-Christophe Prat veulent analyser la situation, mais les signaux envoyés par l’équipe ces dernières semaines ne laissent guère de doute : l’effectif va bouger.

Les déroutes de Boulazac et Dijon comme déclencheurs

Les lourds revers à Boulazac (97-67) puis à Dijon (109-83) la semaine passée ont confirmé une tendance inquiétante. Les scénarios se répètent et traduisent une fragilité criante. Après avoir longtemps fait jeu égal, les Nordistes subissent régulièrement des séries encaissées impossibles à rattraper. En Bourgogne, ils ont basculé de 37-37 à 52-39 en quelques minutes.

Jean-Christophe Prat pointait dans La Voix du Nord « un manque de discipline, parce qu’on ne fait pas les bons choix et on veut jouer trop vite » avant de dédouaner son groupe : « Si cette équipe ne performe pas, le seul responsable, c’est moi (…) Je ne veux pas chercher d’excuses. »

Jean-Christophe Prat et Gauthier Denis s’expriment en conférence de presse après la lourde défaite à Dijon 🎙️ #MoreThanTheNorth pic.twitter.com/SYtGoR0Czv — BCM Basketball (@BCMBasket) November 16, 2025

Un effectif déséquilibré qui doit évoluer

Le cas David Joplin

La situation du rookie américain David Joplin (2,03 m, 22 ans), auteur d’un début de saison très compliqué (3,4 points à 7,7 % de réussite à 3-points), cristallise une partie des interrogations. Recruté pour apporter du danger extérieur, il peine à exister et pourrait être le premier joueur concerné par des ajustements.

PROFIL JOUEUR David JOPLIN Taille: 203 cm Âge: 22 ans (18/11/2002) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 3,4 #164 REB 1,5 #157 PD 0,8 #148

Retrouver un équilibre intérieur indispensable

Surclassé dans le secteur intérieur et au niveau du rebond (pire équipe du championnat à ce niveau), Gravelines-Dunkerque manque de densité physique. Le retour espéré de Tajuan Agee (2,07 m, 28 ans) contre Limoges le 9 décembre devrait soulager l’équipe, mais ne suffira peut-être pas. Le club veut se donner du temps, mais les décisions devraient tomber avant cette échéance jugée capitale.

Un match déjà décisif contre Limoges

Le rendez-vous contre le CSP est annoncé comme un tournant. Si l’avenir de Jean-Christophe Prat, sous contrat jusqu’en 2026, n’est pas menacé à court terme selon La Voix du Nord, l’entraîneur sait que l’équipe doit impérativement réagir. Pour cela, des renforts sont attendus. Après un mercato estival peu convaincant, le staff ne veut plus se tromper.

Un BCM à la recherche d’un nouvel élan

La période qui arrive sera déterminante. L’objectif est clair : rectifier le tir pour viser le maintien au printemps. Le BCM a deux semaines pour analyser, décider et renforcer, afin de ne plus revivre les mêmes scénarios qu’à Boulazac ou Dijon. Le temps presse.