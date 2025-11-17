Recherche
Betclic Élite

BCM Gravelines-Dunkerque : des changements attendus après un début de saison très compliqué

Betclic ELITE - Le BCM Gravelines-Dunkerque, en grande difficulté depuis le début de saison, envisage de modifier son effectif. Le BCM traverse une période critique et pourrait agir avant la réception de Limoges le 9 décembre.
00h00
BCM Gravelines-Dunkerque : des changements attendus après un début de saison très compliqué

Le BCM Gravelines-Dunkerque souffre sur ce début de saison de l’EuroLeague

Crédit photo : ESSM Le Portel

Le BCM Gravelines-Dunkerque vit un début de saison cauchemardesque. Avec sept défaites en neuf rencontres, le BCM occupe la 14e place de Betclic ELITE et s’apprête à prendre des décisions fortes. Les dirigeants comme le coach Jean-Christophe Prat veulent analyser la situation, mais les signaux envoyés par l’équipe ces dernières semaines ne laissent guère de doute : l’effectif va bouger.

Les déroutes de Boulazac et Dijon comme déclencheurs

Les lourds revers à Boulazac (97-67) puis à Dijon (109-83) la semaine passée ont confirmé une tendance inquiétante. Les scénarios se répètent et traduisent une fragilité criante. Après avoir longtemps fait jeu égal, les Nordistes subissent régulièrement des séries encaissées impossibles à rattraper. En Bourgogne, ils ont basculé de 37-37 à 52-39 en quelques minutes.

Jean-Christophe Prat pointait dans La Voix du Nord « un manque de discipline, parce qu’on ne fait pas les bons choix et on veut jouer trop vite » avant de dédouaner son groupe : « Si cette équipe ne performe pas, le seul responsable, c’est moi (…) Je ne veux pas chercher d’excuses. »

Un effectif déséquilibré qui doit évoluer

Le cas David Joplin

La situation du rookie américain David Joplin (2,03 m, 22 ans), auteur d’un début de saison très compliqué (3,4 points à 7,7 % de réussite à 3-points), cristallise une partie des interrogations. Recruté pour apporter du danger extérieur, il peine à exister et pourrait être le premier joueur concerné par des ajustements.

Retrouver un équilibre intérieur indispensable

Surclassé dans le secteur intérieur et au niveau du rebond (pire équipe du championnat à ce niveau), Gravelines-Dunkerque manque de densité physique. Le retour espéré de Tajuan Agee (2,07 m, 28 ans) contre Limoges le 9 décembre devrait soulager l’équipe, mais ne suffira peut-être pas. Le club veut se donner du temps, mais les décisions devraient tomber avant cette échéance jugée capitale.

Un match déjà décisif contre Limoges

Le rendez-vous contre le CSP est annoncé comme un tournant. Si l’avenir de Jean-Christophe Prat, sous contrat jusqu’en 2026, n’est pas menacé à court terme selon La Voix du Nord, l’entraîneur sait que l’équipe doit impérativement réagir. Pour cela, des renforts sont attendus. Après un mercato estival peu convaincant, le staff ne veut plus se tromper.

Un BCM à la recherche d’un nouvel élan

La période qui arrive sera déterminante. L’objectif est clair : rectifier le tir pour viser le maintien au printemps. Le BCM a deux semaines pour analyser, décider et renforcer, afin de ne plus revivre les mêmes scénarios qu’à Boulazac ou Dijon. Le temps presse.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

