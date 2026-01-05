« La NBA, c’est la sécurité à vie » : Guerschon Yabusele explique pourquoi la ligue américaine change tout financièrement

Guerschon Yabusele (2,01 m, 30 ans) n’a jamais caché son attachement à l’Europe et à l’EuroLeague, mais la NBA reste un monde à part. Dans une vidéo diffusée sur YouTube de Just Rihad, l’international français est revenu avec franchise sur certaines des raisons qui l’ont poussé à privilégier la ligue nord-américaine. Pour l’intérieur tricolore, l’enjeu dépasse largement le terrain : il s’agit avant tout de sécuriser son avenir et celui de ses proches.

Un choix dicté par la sécurité financière et médicale

Au fil de la discussion, le natif de Dreux met en avant des éléments souvent peu connus du grand public. La NBA offre en effet des garanties uniques, difficiles à égaler ailleurs dans le monde du sport professionnel. Après seulement quelques saisons, les joueurs peuvent bénéficier d’une véritable protection à vie, un aspect qui a profondément marqué l’ancien joueur de l’EuroLeague.

« Si tu joues trois ans en NBA, tu as la retraite à vie », détaille-t-il. Et mieux encore : après quatre saisons, les frais médicaux sont pris en charge à vie, et au bout de cinq ans, cette couverture s’étend à toute la famille. Je veux faire cinq ans, pour que ma famille puisse bénéficier des soins à vie. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. »

Des arguments déterminants pour l’ancien Madrilène vainqueur de l’EuroLeague en 2023, qui assume pleinement une vision à long terme de sa carrière et de sa vie personnelle.

Mine de rien pas mal de passages intéressants dans la vidéo de Just Riadh avec Guerschon Yabusele 🇫🇷 Dont ces insides sur la retraite NBA – 3 ans de NBA : retraite à vie

– 4 ans : frais médicaux pris en charge à vie

– 5 ans : frais médicaux pris en charge pour ta famille à vie pic.twitter.com/R2GwxzdNBy — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) January 3, 2026

L’appel de la NBA après les Jeux de Paris

Initialement, Guerschon Yabusele ne s’imaginait pas forcément s’inscrire dans la durée outre-Atlantique. Mais l’appel de la NBA, survenu après les Jeux olympiques de Paris, a tout changé. À ce moment-là, l’international français n’avait encore connu que deux saisons dans la grande ligue, en début de carrière à Boston. L’opportunité de poursuivre l’aventure et d’atteindre un seuil décisif en matière de protection sociale a aider à faire pencher la balance, si tant est que les raisons sportives ne puissent pas suffire.

👑 Guerschon Yabusele raconte son énorme dunk sur LeBron James en finale des #JeuxOlympiques : l’action d’une vie ? 🗣️ « Je vais mettre le poster chez moi ! » 🇫🇷 https://t.co/jNkjkB3xWB pic.twitter.com/1J1y1e89Ud — BeBasket (@Be_BasketFr) August 11, 2024

Un discours lucide, loin des clichés, qui illustre une autre réalité du sport de haut niveau.

Déjà 4 saisons en NBA

Aujourd’hui, Guerschon Yabusele dispute sa quatrième saison en NBA. Passé par les Boston Celtics entre 2017 et 2019, celui qui a été sélectionné en 16e position par les Boston Celtics lors de la Draft NBA 2016 est revenu dans la ligue après les Jeux olympiques avec les Philadelphia 76ers. Il évolue désormais sous les couleurs des New York Knicks pour cet exercice 2025-2026. Et s’il ne joue pas forcément autant qu’espéré, il est clair qu’à la sortie de cet exercice il voudra avant tout enchaîner par une cinquième saison dans la grande ligue. Cela tombe bien, il est sous contrat jusqu’en fin de saison 2026-2027 après avoir signé pour deux saisons aux Knicks.

PROFIL JOUEUR Guerschon YABUSELE Poste(s): Ailier Fort Taille: 201 cm Âge: 30 ans (17/12/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 3,2 #396 REB 2,2 #335 PD 0,4 #438

Au-delà des performances et des statuts sportifs, le parcours de Guerschon Yabusele rappelle que la NBA représente aussi, pour beaucoup de joueurs, une potentielle sécurité financière à vie, même si les montants connus de ces retraites (voir notre encadré plus bas) sont souvent bien inférieurs aux montants des contrats actuels.