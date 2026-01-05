La blessure d’Alperen Sengun fragilise les Houston Rockets

Les Houston Rockets font face à une situation délicate dans leur secteur intérieur. Alperen Sengun, leur pivot All-Star de 23 ans, s’est blessé à la cheville droite lors de la défaite contre les Dallas Mavericks (104-110) samedi soir. Le Turc a dû quitter le parquet avant la seconde mi-temps.

Une blessure qui survient au mauvais moment

L’incident s’est produit dès le premier quart-temps, quand Sengun a atterri maladroitement après avoir capté un rebond dans le trafic. Les Rockets ont immédiatement demandé un temps-mort pour permettre à leur joueur de sortir du terrain. Les examens ont révélé une entorse latérale de la cheville droite.

Cette blessure prive Houston de son meilleur joueur intérieur au moment où l’équipe réalise une excellente saison. Sengun, sélectionné pour la première fois au All-Star Game la saison passée, affiche des statistiques de carrière avec 22,6 points, 9,3 rebonds, 6,7 passes décisives, 1,5 interception et 1,0 contre par match.

Clint Capela seul rescapé dans la raquette

La situation devient critique pour les Rockets, qui voient leur secteur intérieur décimé par les blessures. Steven Adams, le pivot remplaçant, manquait déjà son deuxième match consécutif en raison d’une entorse à la cheville droite. Cette accumulation de pépins physiques laisse Clint Capela comme seul pivot disponible dans l’effectif.

Les Rockets, actuellement classés dans le top 4 de la Conférence Ouest, vont devoir attendre des examens complémentaires pour déterminer la gravité exacte de la blessure de Sengun. En attendant les résultats, l’équipe texane devra composer avec un effectif amoindri dans un secteur pourtant crucial.