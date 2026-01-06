Recherche
NBA

Kevin Durant crucifie les Suns avec un énorme panier au buzzer

Kevin Durant a planté un 3-points décisif à 1,1 seconde de la fin pour offrir la victoire aux Rockets face à Phoenix (100-97). Une revanche particulièrement savoureuse pour la star de 37 ans contre son ancienne équipe.
00h00
Kevin Durant crucifie les Suns avec un énorme panier au buzzer

Kevin Durant célébrant sa victoire face aux Suns

Crédit photo : © Thomas Shea-Imagn Images

Kevin Durant a encore frappé dans les grands moments. La légende de 37 ans a inscrit un 3-points avec 1,1 seconde au chronomètre pour donner la victoire aux Houston Rockets face aux Phoenix Suns (100-97), lundi soir. Un panier qui avait une saveur particulière pour l’ailier, qui retrouvait son ancienne équipe.

Durant a terminé la rencontre avec 26 points, 10 rebonds et 4 passes décisives, shootant à 9/21 aux tirs. Jabari Smith Jr. a ajouté 17 points et 7 rebonds, tandis qu’Amen Thompson a contribué avec 17 points, 7 rebonds et 6 passes. Du côté de Phoenix, Devin Booker a mené l’attaque avec 27 points et 3 passes, épaulé par Dillon Brooks et ses 15 points.

« Ils m’ont mis dehors » : Durant règle ses comptes

Après la rencontre, Durant n’a pas caché sa satisfaction de battre son ancienne équipe. « Absolument », a-t-il déclaré quand on lui a demandé si cette victoire avait plus de saveur. « Un endroit que je ne voulais pas quitter. »

L’ancien MVP a poursuivi ses critiques envers l’organisation des Suns : « Ça fait du bien de jouer contre une équipe qui vous a mis dehors et qui a fait de vous le bouc émissaire de tous leurs problèmes. Et ça fait mal parce que j’ai mis tous mes efforts, mon amour et mon attention envers les Suns, la région de Phoenix et l’Arizona en général. »

Durant avait passé deux saisons et demie à Phoenix après son transfert des Brooklyn Nets en février 2023. Malgré deux sélections au All-Star Game, l’équipe n’avait jamais répondu aux attentes, s’inclinant au premier tour des playoffs en 2023-2024 et ratant complètement les playoffs la saison dernière.

Cette victoire permet aux Rockets d’améliorer leur bilan à 22 victoires pour 11 défaites, conservant leur cinquième place à l’Ouest. Les Suns chutent à 21-15 et restent septièmes. Durant avait déjà brillé lors de sa première confrontation avec Phoenix cette saison, compilant 28 points, 4 rebonds et 8 passes décisives. Une revanche qui confirme que la star a encore « du jus dans le réservoir » malgré ses 37 ans.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
