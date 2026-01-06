Monique Akoa Makani démarre fort en 2026 avec Bourges : « Je savais que c’était une équipe qui attendait beaucoup de moi »

Monique Akoa-Makani (1,79 m, 24 ans) est enfin lancée ! La recrue phare de la dernière intersaison du Tango Bourges Basket a signé son meilleur match depuis son arrivée dans le Berry, ce dimanche 4 janvier pour démarrer l’année 2026.

L’ancienne joueuse de Lyon (2018-2021), qui a du descendre en LF2 pour s’affirmer chez les pros, au CSP Nantes Basket (2021-2022) puis à Charnay (2022-2023), club qu’elle a ensuite accompagné deux saisons en LFB (2023-2025), a pris son temps après avoir tenté sa chance outre-Atlantique en WNBA.

Dans la grande ligue nord-américaine, elle est parvenue à la surprise générale à se faire une place de titulaire chez le Phoenix Mercury, finalistes des playoffs. Une fois la saison terminée aux États-Unis, elle est revenue en France, cette fois sous les couleurs du Tango Bourges, mais elle a été laissée au repos sur la première partie de saison.

Depuis le 30 novembre 2025 (défaite 59-72 contre Lattes Montpellier) et son premier match de la saison de LBWL, les Berruyères ont affiché un tout autre visage avec 4 victoires consécutives en championnat.

Une mise en route progressive à Bourges

Si les résultats collectifs étaient là, Monique Akoa Makani a eu plus de difficultés pour lancer sa saison avec une crise d’adresse avec 7, 3, 10 puis 3 points seulement, à cause d’une panne d’adresse.

Pour démarrer 2026, elle a réalisé de loin son meilleur match, en réussissant deux tiers de ses tentatives de tir. En plus d’apporter sur le plan offensif en étant meilleure marqueuse de la rencontre, elle est également la meilleure passeuse. Un soulagement grâce à une performance qui répond aux attentes, ce qu’elle rappelle bien en interview d’après-match :

« Ce n’est pas un secret, j’ai eu des difficultés à commencer et je dois dire que c’était un peu difficile même pour moi mentalement parce que je savais que c’était une équipe qui attendait aussi beaucoup de moi. Mais chaque chose en son temps, on a su me créer un espace où je pouvais reprendre sans pression inutile on va dire et du coup j’ai pu me concentrer que sur mon basket et aujourd’hui les paniers sont rentrés donc c’est une bonne chose. »

Les réactions d'Olivier Lafargue et de Monique Akoa-Makani, après la rencontre face à Chartres ! 📽️ 🎬 https://t.co/B67gEmzSfq#FiertéTango pic.twitter.com/X3SX9DhR9W — Tango Bourges Basket (@BourgesBasket) January 4, 2026

Sans grande surprise face à son modeste voisin (11e sur 12), le Tango Bourges s’est imposé de 30 points d’écart et s’est emparé de la troisième place avec bilan de 8 victoires pour 4 défaites. De quoi donner le sourire à Monique Akoa Makani en début d’année : « C’est toujours bien de reprendre l’année par une victoire et voilà ça annonce la couleur tout simplement. Je pense qu’on est prête.»

PROFIL JOUEUR Monique AKOA-MAKANI Poste(s): Arrière Taille: 179 cm Âge: 24 ans (04/02/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / WNBA PTS 7,5 #82 REB 2,3 #108 PD 2,8 #46

Une rencontre avec quelques bas certes, mais qui satisfait l’entraîneur des Tango Olivier Lafargue :

« Je suis plutôt très satisfait parce que parce que on sait que c’est ces matchs de reprise et tout ça tu sais justement pas ce que tu vas avoir, comment ça va se passer et cetera. Et je trouve qu’on l’a abordé de belle manière. »

Vers plus de responsabilités pour Monique Akoa Makani

Son dernier match solide montre de bonnes choses, l’internationale camerounaise est parvenue à s’acclimater à sa nouvelle équipe :

« J’ai la chance d’avoir des très bonnes coéquipières honnêtement. J’ai trouvé un groupe qui vivait super bien et ça a pas été un challenge en fait au final pour moi de m’intégrer »

Elle aura l’occasion de montrer l’étendue de son talent lors des prochaines rencontres de Bourges contre les premières du championnat, Basket Landes dès ce mercredi 7 janvier, puis face aux Flammes Carolo (le 11 janvier) et à partir de la semaine prochaine en EuroLague contre Schio (le 14 janvier).

Cette performance de Monique Akoa Makani est pleine de promesses pour le Tango Bourges qui est en quête d’un nouveau titre en France (le dernier remontant à 2022) mais aussi sur la scène européenne, avec l’espoir de retrouver le Final 6 disputé l’an passé à Saragosse.