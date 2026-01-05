Recherche
La Boulangère Wonderligue

Monique Akoa-Makani porte Bourges sur le podium, retour réussi pour Hortense Limouzin avec Toulouse, Lattes-Montpellier toujours solide en 2026

LBWL - La reprise du championnat en 2026 a donné lieu à plusieurs chocs dans le haut de tableau, notamment celui remporté par Lattes Montpellier contre les Flammes Carolo. Bourges a réalisé la bonne opération du weekend pendant que Toulouse a enfin brisé sa série de défaites : on fait le point !
00h00
Monique Akoa-Makani porte Bourges sur le podium, retour réussi pour Hortense Limouzin avec Toulouse, Lattes-Montpellier toujours solide en 2026

Monique Akoa-Makani a signé son meilleur match avec Bourges

Crédit photo : Olivier Martin

Derrière Basket Landes, vainqueur d’un surprenant choc au sommet contre Landerneau, les poursuivants tentent plus ou moins de tenir le tempo.

C’est le cas de Lattes Montpellier, qui a protégé sa deuxième place en résistant au retour des Flammes Carolo (67-59). Un succès que le BLMA doit notamment à sa capitaine Romane Berniès, exemplaire et pas passée si loin de son record à l’évaluation en carrière LFB (26, contre une marque à 31) avec 18 points à 7/8, 5 rebonds et 7 passes décisives.

Romane BERNIÈS
Romane BERNIÈS
18
PTS
5
REB
7
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
MON
67 59
CHA

 

Match référence pour Monique Akoa-Makani à Bourges

C’est également le cas de Bourges, qui n’a pas fait un pli contre Chartres (82-52). Les Berruyères ont signé la bonne opération du début 2026, profitant de la défaite de Landerneau pour grimper sur le podium. L’équipe d’Olivier Lafargue a notamment pu s’appuyer sur le match référence de sa recrue Monique Akoa-Makani, sortie du banc.

La joueuse du Phoenix Mercury en WNBA a ainsi enregistré 16 points, 2 interceptions et 5 passes décisives en 19 minutes seulement. Le derby du Centre-Val de Loire a tourné court pour les Chartraines, qui voient la dernière place du classement se rapprocher…

Monique AKOA-MAKANI
Monique AKOA-MAKANI
16
PTS
0
REB
5
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
BOU
82 52
CHA

 

Début d’année 2026 cauchemardesque pour Angers ! Alors que l’UFAB fondait beaucoup d’espoir sur ses ajustements hivernaux après une première partie de saison décevante, le club angevin a été douché en exactement 150 secondes de jeu ce dimanche.

Le temps pour la nouvelle recrue, Cierra Burdick, de se blesser à la cuisse… Et derrière, malgré les 28 unités d’Anna Ngo Ndjock, les joueuses d’Aurélie Bonnan ont progressivement lâché face à un concurrent direct pour le Top 8, La Roche Vendée.

Loin d’être perturbées par l’annonce du départ probable de leur coach David Gautier à Lattes-Montpellier l’été prochain, les Vendéennes ont assuré dans le sillage du duo Stella Johnson (24 points à 8/16, 6 rebonds et 3 passes décisives) – Juicy Landrum (20 points à 8/12).

 

Stella JOHNSON
Stella JOHNSON
24
PTS
6
REB
3
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
ANG
69 76
ROC

Débuts victorieux pour Hortense Limouzin à Toulouse

La curiosité du retour du championnat a porté ses fruits du côté de Toulouse. Lanterne rouge, le TMB a décidé de miser sur l’internationale française de 3×3 Hortense Limouzin pour la suite et fin de la saison. Dès son premier match, la meneuse s’est frayée une place dans le cinq pour offrir une victoire de choix aux Toulousaines (70-65) face à Villeneuve-d’Ascq.

Hortense LIMOUZIN
Hortense LIMOUZIN
12
PTS
6
REB
8
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
TOU
70 65
VIL

Il n’a pas fallu de temps d’adaptation pour Hortense Limouzin sous le maillot de la ville rose. L’internationale française de 3×3 a inscrit 12 points à 5/13 aux tirs mais aussi 6 rebonds. Sur 36 minutes, elle a rapidement montré son intégration express au collectif avec 8 passes décisives, notamment pour combiner avec Trinity San Antonio (18 points). Le promu ouvre 2026 avec une première victoire depuis… la première journée du championnat.

En retard pendant la majeure partie de la rencontre, les Guerrières n’ont pas pu injecter les ressources nécessaires dans les derniers mètres pour renverser le match. Les performances d’Alexia Chery (14 points, 11 rebonds, 50% aux tirs) et Emmanuelle Tahane (14 points, 10 rebonds, 50% aux tirs), n’ont pas suffi pour les Nordistes, 7es au classement.

L’ASVEL perd un duel à Charnay

Toujours dans le wagon de tête malgré deux derniers matchs perdus en 2025, Charnay a repris sa marche en avant au Chaudron en venant à bout d’une ASVEL combattive (77-73). Comme en témoigne le score final, la rencontre entre les deux rivaux est restée serrée jusqu’au buzzer.

Shakayla THOMAS
Shakayla THOMAS
24
PTS
5
REB
1
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
CHA
77 73
LYO

Seulement, le CBBS a fait preuve de davantage de maîtrise dans les derniers instants pour, de manière très archaïque, marquer plus de paniers que les Lyonnaises (20-15 dans le dernier quart-temps). Les 24 points et 5 rebonds de Shakayla Thomas ont grandement soulagé les Charnaysiennes qui conservent leur place dans le top 6 à l’issue de la 12e journée. L’ASVEL n’est quant à elle plus qu’à 1 point de la 11e place, occupée par Chartres.

 

 

La Boulangère Wonderligue – Journée 12
04/01/2026
ANG Angers Féminin
69 76
ROC Roche Vendée
MON Lattes Montpellier
67 59
CHA Charleville-Mézières
TOU Toulouse M.B.
70 65
VIL Villeneuve d’Ascq
LAN Landerneau
56 66
LAN Basket Landes
BOU Bourges
82 52
CHA Chartres Féminin
CHA Charnay
77 73
LYO Lyon Asvel Féminin
