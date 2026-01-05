Monique Akoa-Makani porte Bourges sur le podium, retour réussi pour Hortense Limouzin avec Toulouse, Lattes-Montpellier toujours solide en 2026

Derrière Basket Landes, vainqueur d’un surprenant choc au sommet contre Landerneau, les poursuivants tentent plus ou moins de tenir le tempo.

C’est le cas de Lattes Montpellier, qui a protégé sa deuxième place en résistant au retour des Flammes Carolo (67-59). Un succès que le BLMA doit notamment à sa capitaine Romane Berniès, exemplaire et pas passée si loin de son record à l’évaluation en carrière LFB (26, contre une marque à 31) avec 18 points à 7/8, 5 rebonds et 7 passes décisives.

Match référence pour Monique Akoa-Makani à Bourges

C’est également le cas de Bourges, qui n’a pas fait un pli contre Chartres (82-52). Les Berruyères ont signé la bonne opération du début 2026, profitant de la défaite de Landerneau pour grimper sur le podium. L’équipe d’Olivier Lafargue a notamment pu s’appuyer sur le match référence de sa recrue Monique Akoa-Makani, sortie du banc.

La joueuse du Phoenix Mercury en WNBA a ainsi enregistré 16 points, 2 interceptions et 5 passes décisives en 19 minutes seulement. Le derby du Centre-Val de Loire a tourné court pour les Chartraines, qui voient la dernière place du classement se rapprocher…

Début d’année 2026 cauchemardesque pour Angers ! Alors que l’UFAB fondait beaucoup d’espoir sur ses ajustements hivernaux après une première partie de saison décevante, le club angevin a été douché en exactement 150 secondes de jeu ce dimanche.

Le temps pour la nouvelle recrue, Cierra Burdick, de se blesser à la cuisse… Et derrière, malgré les 28 unités d’Anna Ngo Ndjock, les joueuses d’Aurélie Bonnan ont progressivement lâché face à un concurrent direct pour le Top 8, La Roche Vendée.

Loin d’être perturbées par l’annonce du départ probable de leur coach David Gautier à Lattes-Montpellier l’été prochain, les Vendéennes ont assuré dans le sillage du duo Stella Johnson (24 points à 8/16, 6 rebonds et 3 passes décisives) – Juicy Landrum (20 points à 8/12).

Débuts victorieux pour Hortense Limouzin à Toulouse

La curiosité du retour du championnat a porté ses fruits du côté de Toulouse. Lanterne rouge, le TMB a décidé de miser sur l’internationale française de 3×3 Hortense Limouzin pour la suite et fin de la saison. Dès son premier match, la meneuse s’est frayée une place dans le cinq pour offrir une victoire de choix aux Toulousaines (70-65) face à Villeneuve-d’Ascq.

Il n’a pas fallu de temps d’adaptation pour Hortense Limouzin sous le maillot de la ville rose. L’internationale française de 3×3 a inscrit 12 points à 5/13 aux tirs mais aussi 6 rebonds. Sur 36 minutes, elle a rapidement montré son intégration express au collectif avec 8 passes décisives, notamment pour combiner avec Trinity San Antonio (18 points). Le promu ouvre 2026 avec une première victoire depuis… la première journée du championnat.

En retard pendant la majeure partie de la rencontre, les Guerrières n’ont pas pu injecter les ressources nécessaires dans les derniers mètres pour renverser le match. Les performances d’Alexia Chery (14 points, 11 rebonds, 50% aux tirs) et Emmanuelle Tahane (14 points, 10 rebonds, 50% aux tirs), n’ont pas suffi pour les Nordistes, 7es au classement.

L’ASVEL perd un duel à Charnay

Toujours dans le wagon de tête malgré deux derniers matchs perdus en 2025, Charnay a repris sa marche en avant au Chaudron en venant à bout d’une ASVEL combattive (77-73). Comme en témoigne le score final, la rencontre entre les deux rivaux est restée serrée jusqu’au buzzer.

Seulement, le CBBS a fait preuve de davantage de maîtrise dans les derniers instants pour, de manière très archaïque, marquer plus de paniers que les Lyonnaises (20-15 dans le dernier quart-temps). Les 24 points et 5 rebonds de Shakayla Thomas ont grandement soulagé les Charnaysiennes qui conservent leur place dans le top 6 à l’issue de la 12e journée. L’ASVEL n’est quant à elle plus qu’à 1 point de la 11e place, occupée par Chartres.