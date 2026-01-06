Où regarder Monaco – Partizan ce mardi gratuitement ?

Monaco doit continuer sur sa lancée ! Vainqueur de Madrid et de Barcelone pour terminer son année 2025, marquée par une finale d’EuroLeague, la Roca Team a des ambitions toujours aussi élevées en cette nouvelle année. Et pour arriver à leurs fins, Matthew Strazel et les siens doivent être plus réguliers. Sur une série positive de cinq rencontres sans défaites (trois en EuroLeague et deux en championnat), c’est l’occasion parfaite de poursuivre sur cette lancée, avec la réception du Partizan Belgrade ce mardi à 19h30. Une rencontre à suivre gratuitement sur TV Monaco, qui retransmet une nouvelle fois l’aventure européenne du club princier.

Objectif suivre la cadence

Actuels quatrièmes du classement (12-7), les joueurs de la Principauté ont l’occasion de mettre la pression aux deux équipes en tête, avant d’aller affronter l’une d’elles jeudi sur ces terres : Valence. Mais avant ce choc, c’est le champion de Serbie qui se dressera sur la route des derniers finalistes du championnat de France : le Partizan Belgrade.

Une entité toujours secouée, un mois après le départ de son coach historique Željko Obradović. Joan Peñarroya a pris la suite il y a deux semaines, mais compliqué pour l’Espagnol de mettre des choses en place en si peu de temps, surtout avec des joueurs sur le départ, et un soutien des fans qui vacille. Les Serbes sont dans le groupe de six équipes (parmi lesquelles l’ASVEL et Paris font partie) qui ferment le classement avec six victoires pour treize défaites.

Mais tout ne sera pas de tout repos pour Vasillis Spanoulis et ces joueurs, qui ont la fâcheuse tendance à lâcher des matchs où ils partent larges favoris, à l’image de leur dernière défaite en date : Baskonia, à la mi-décembre (73-85).

Un épisode déjà chaud plus tôt dans la saison

Les deux équipes se sont déjà affrontées cette saison, à l’occasion de la dixième journée d’EuroLeague, et ce sont les Serbes qui s’étaient imposés 78-76, malgré un immense retour des Monégasques avec un 22-0 dans le dernier quart-temps, avant une dernière minute mal conclue.

Duane Washington, un temps annoncé en instance de départ, avait été le bourreau d’Elie Okobo et ces coéquipiers avec 22 points, quand de l’autre coté, Nikola Mirotic avait compilé 17 points et 8 rebonds.

Des stats qui donne le ton

Au-delà du classement, nombreux sont les signes qui font des pensionnaires de Betclic Elite les favoris : la dynamique, mais aussi les stats. Monaco est la deuxième meilleure attaque en nombre de points inscrits (1707), derrière Paris (1720), qui joue sur un jeu très up-tempo.

De son coté, l’écurie du bord du Danube est l’une des pires défenses en nombre de points concédés (1690), devant une nouvelle fois Paris (1764), le Maccabi Tel-Aviv (1724) et Baskonia (1711).

Peut-on assister à un carton offensif à venir à Gaston-Médecin ce mardi ?

Comment regarder Monaco – Partizan gratuitement ?

Bonne nouvelle pour les fans : le match sera visible gratuitement sur TV Monaco. Avant-match, commentaires en direct, puis analyses et interviews d’après-match sont au programme.

TV Monaco est disponible sur :