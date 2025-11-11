Recherche
EuroLeague

Monaco fait le plus dur en remontant le Partizan avec un 22-0, mais rate sa chance dans la dernière minute

EuroLeague - Monaco débute sa semaine de deux matchs à Belgrade par une défaite particulièrement frustrante contre le Partizan (78-76). Menés de 20 points dans le dernier quart-temps, ils ont infligé un exceptionnel 22-0 à leurs hôtes, avant de finalement rater les tirs les plus importants dans la dernière minute.
00h00
Monaco fait le plus dur en remontant le Partizan avec un 22-0, mais rate sa chance dans la dernière minute

Duane Washington termine MVP de la rencontre avec 22 points

Crédit photo : Partizan Belgrade

C’était presque un scénario rêvé. Alors qu’ils étaient sur le point de sombrer sur le parquet du Partizan Belgrade avec un écart qui ne cessait de grandir, les joueurs de l’AS Monaco ont eu un sursaut d’orgueil dans le dernier quart-temps, notamment insufflé par le nouvel entrant Terry Tarpey (7 points). Pris d’un élan de folie avec tout qui semblait leur réussir, ils ont réussi à infliger un… 22-0 à leurs hôtes, pour repasser devant à deux minutes de la fin.

– Journée 10

Mais alors qu’ils ont eu les occasions pour confirmer leur come-back, ils ont finalement craqué au buzzer. Cinq tirs ratés dans la dernière minute, et une dernière possession qui n’ira même pas au bout à cause d’une mauvaise évaluation du chrono, et voilà les Monégasques qui s’inclinent de deux petits points (78-76). De quoi mettre fin à une série de six victoires consécutives toutes compétitions confondues. Alors que le Partizan Belgrade renoue au contraire avec le succès après quatre défaites d’affilée.

Développement à venir…

« Pendant 30 minutes, on n’était pas sur le parquet. Mais pendant les 10 dernières minutes, on a bien joué. On est revenus au score, et après c’est du basket, on a raté 1, 2 ou 3 tirs ouverts… Je suis fier de mes gars, parce qu’on a montré du caractère pour revenir. On va avancer et continuer à jouer ce bon basket. »

Vassilis Spanoulis après la rencontre au micro de l’EuroLeague TV

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Monaco
Monaco
mikejames
Merci spanoulis. Après 30 minutes de jeu cata ou monaco n'y arrivait pas, tu as enfin décidé de faire de la rotation... Mais c'est trop tard.
olitel
Quand est-ce que Spaniulis va faire jouer tarpey un peu plus. Il est vraiment agaçant comme coach.
