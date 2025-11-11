Monaco fait le plus dur en remontant le Partizan avec un 22-0, mais rate sa chance dans la dernière minute

C’était presque un scénario rêvé. Alors qu’ils étaient sur le point de sombrer sur le parquet du Partizan Belgrade avec un écart qui ne cessait de grandir, les joueurs de l’AS Monaco ont eu un sursaut d’orgueil dans le dernier quart-temps, notamment insufflé par le nouvel entrant Terry Tarpey (7 points). Pris d’un élan de folie avec tout qui semblait leur réussir, ils ont réussi à infliger un… 22-0 à leurs hôtes, pour repasser devant à deux minutes de la fin.

Mais alors qu’ils ont eu les occasions pour confirmer leur come-back, ils ont finalement craqué au buzzer. Cinq tirs ratés dans la dernière minute, et une dernière possession qui n’ira même pas au bout à cause d’une mauvaise évaluation du chrono, et voilà les Monégasques qui s’inclinent de deux petits points (78-76). De quoi mettre fin à une série de six victoires consécutives toutes compétitions confondues. Alors que le Partizan Belgrade renoue au contraire avec le succès après quatre défaites d’affilée.

« Pendant 30 minutes, on n’était pas sur le parquet. Mais pendant les 10 dernières minutes, on a bien joué. On est revenus au score, et après c’est du basket, on a raté 1, 2 ou 3 tirs ouverts… Je suis fier de mes gars, parce qu’on a montré du caractère pour revenir. On va avancer et continuer à jouer ce bon basket. » Vassilis Spanoulis après la rencontre au micro de l’EuroLeague TV