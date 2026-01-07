Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

Dominique Roinard reste premier adjoint de Saint-Quentin, mais en télétravail uniquement !

Betclic ÉLITE - Situation inédite dans le staff de Saint-Quentin : Dominique Roinard sera le premier adjoint de Pedro Nuno Monteiro, mais à distance uniquement, chargé de l'analyse vidéo. Virgil Lopez a été promu deuxième assistant.
|
00h00
Résumé
Écouter
Dominique Roinard reste premier adjoint de Saint-Quentin, mais en télétravail uniquement !

Dominique Roinard premier adjoint du SQBB, à distance

Crédit photo : Saint-Quentin Basketball

Absent du Palais des Sports Pierre-Ratte depuis que son ex-collègue adjoint Pedro Nuno Monteiro a définitivement été promu head coach de Saint-Quentin, et a fait comprendre qu’il ne comptait pas vraiment travailler avec lui, Dominique Roinard va finalement bien rester premier adjoint du SQBB, comme il le désirait. Mais avec une petite subtilité…

Chargé de la vidéo, à distance 

Le natif d’Angers sera désormais « assistant coach à distance », selon le communiqué transmis par le club axonais, un poste inédit dans l’histoire de la Betclic ÉLITE. Une décision qui « s’inscrit dans une volonté d’apaisement et de stabilité », poursuit le SQBB.

Chargé de l’analyse vidéo, l’ancien assistant de l’ADA Blois a participé à la préparation de la réception du Portel en transmettant une analyse détaillée. « Il continuera d’apporter son expertise précieuse à travers un travail approfondi de scouting et d’analyse vidéo, un des rôles qu’il exerce avec rigueur et engagement depuis son arrivée au club : une continuité essentielle au service du collectif », indique l’actuel barragiste de Betclic ÉLITE.

LIRE AUSSI

Virgil Lopez sur le banc

Par ailleurs, le SQBB a confirmé la promotion de Virgil Lopez (48 ans), en tant que deuxième assistant, terrain pour lui. Il sera donc le seul adjoint physiquement présent aux côtés de Pedro Nuno Monteiro.

Originaire d’Orange (Vaucluse), il est responsable technique du centre de formation et entraîneur des Espoirs du SQBB depuis l’an dernier. Marié à Adriana Santos, championne du monde 1994 et double médaillée olympique avec le Brésil, il possède toutefois un parcours particulier pour un technicien français.

Alors que Pedro Nuno Monteiro a officié dans divers pays d’Amérique Latine et du Sud, Virgil Lopez a lui travaillé pendant 14 ans au Brésil, jusqu’à diriger la sélection nationale féminine pendant les Jeux Mondiaux Universitaires de 2023.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
sagesse
Quel merdier !!!!
Répondre
(0) J'aime
ptigibus
Dallas !!!!!!
Répondre
(0) J'aime
bbd24
C est amusant ça ! Ça sent la bonne ambiance
Répondre
(0) J'aime
do02
Un assistant coach en télétravail ! PTDR
Répondre
(0) J'aime
trind_099
Enfin un club et entreprise qui se soucie du dereglement climatique!
Répondre
(0) J'aime
psyus66
ca devient le Muppets Show !!!!!
Répondre
(0) J'aime
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Livenews
EuroLeague
00h00Ergin Ataman donne de la visibilité sur le retour de Mathias Lessort
Betclic ELITE
00h00Dominique Roinard reste premier adjoint de Saint-Quentin, mais en télétravail uniquement !
ELITE 2
00h00Bastien Pinault, le récit introspectif : « À 1 200 euros par mois, je me posais beaucoup de questions sur ma carrière »
Basketball Champions League
00h00Les deux équipes toujours bloquées en Turquie, le match de BCL Cholet – Bursa repoussé de 24 heures
Betclic ELITE
00h00Gérald Ayayi élu MVP du mois de décembre en Betclic ÉLITE
BCL
00h00Cholet et Bursa bloqués en Turquie par la neige, le voyage du MSB également perturbé
Young Star Game
00h00Les staffs du Young Star Game révélés : six entraîneurs de LNB sélectionnés
Contenu premium
Médias
00h00BeBasket lance ses articles premium ce mercredi 7 janvier, une nouvelle étape pour le média
Arthur Bruyas
Interviews
00h00Arthur Bruyas veut faire décoller le SCABB en 2026 : « À nous, joueurs, de faire grandir le club et de répondre aux attentes »
Betclic ELITE
00h00Encore un ajustement dans le staff de Saint-Quentin ?
1 / 0
Livenews NBA
Alperen Sengun après sa chute face aux Dallas Mavericks
NBA
00h00Alperen Sengun absent 10 à 14 jours après son entorse à la cheville
NBA
00h00La brillante nuit des Français en NBA : Sarr exceptionnel, des records pour Coulibaly, Penda et Beringer, Gobert impressionne le sélectionneur de Team USA
Victor Wembanyama n'a pas pu éviter la défaite des Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama : 30 points en 21 minutes pour son retour, mais un money-time vécu depuis le banc !
Anthony Davis face aux Sacramento Kings
NBA
00h00Anthony Davis veut rester à Dallas malgré les rumeurs de trade
Keegan Murray face aux Phoenix Suns
NBA
00h00Keegan Murray blessé : les Kings perdent leur ailier pour 3 à 4 semaines
LeBron James et Luka Doncic face aux Grizzlies
NBA
00h00LeBron James s’adapte à Luka Doncic : la hiérarchie claire des Lakers
Jonathan Kuminga face aux Rockets
NBA
00h00Jonathan Kuminga vers un départ des Warriors : plusieurs équipes intéressées
Steve Kerr en discussion avec le corps arbitral
NBA
00h00Steve Kerr expulsé face aux Clippers : les Warriors s’inclinent 103-102
Norman Powell face aux Pelicans
NBA
00h00Norman Powell établit un nouveau record à 3-points face aux Pelicans
En l'absence de Tatum, Jaylen Brown porte les Celtics
NBA
00h00Jaylen Brown se proclame meilleur « two-way player » NBA
1 / 0