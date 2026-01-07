Dominique Roinard reste premier adjoint de Saint-Quentin, mais en télétravail uniquement !

Absent du Palais des Sports Pierre-Ratte depuis que son ex-collègue adjoint Pedro Nuno Monteiro a définitivement été promu head coach de Saint-Quentin, et a fait comprendre qu’il ne comptait pas vraiment travailler avec lui, Dominique Roinard va finalement bien rester premier adjoint du SQBB, comme il le désirait. Mais avec une petite subtilité…

Chargé de la vidéo, à distance

Le natif d’Angers sera désormais « assistant coach à distance », selon le communiqué transmis par le club axonais, un poste inédit dans l’histoire de la Betclic ÉLITE. Une décision qui « s’inscrit dans une volonté d’apaisement et de stabilité », poursuit le SQBB.

Chargé de l’analyse vidéo, l’ancien assistant de l’ADA Blois a participé à la préparation de la réception du Portel en transmettant une analyse détaillée. « Il continuera d’apporter son expertise précieuse à travers un travail approfondi de scouting et d’analyse vidéo, un des rôles qu’il exerce avec rigueur et engagement depuis son arrivée au club : une continuité essentielle au service du collectif », indique l’actuel barragiste de Betclic ÉLITE.

Virgil Lopez sur le banc

Par ailleurs, le SQBB a confirmé la promotion de Virgil Lopez (48 ans), en tant que deuxième assistant, terrain pour lui. Il sera donc le seul adjoint physiquement présent aux côtés de Pedro Nuno Monteiro.

Virgil Lopez sera le 2ème assistant coach de l’équipe professionnelle ℹ️ 🔗 : https://t.co/xPuqt4S0IW#Ensemble pic.twitter.com/CKXcj7zWne — Saint-Quentin Basket Ball (@SQBB_Officiel) January 7, 2026

Originaire d’Orange (Vaucluse), il est responsable technique du centre de formation et entraîneur des Espoirs du SQBB depuis l’an dernier. Marié à Adriana Santos, championne du monde 1994 et double médaillée olympique avec le Brésil, il possède toutefois un parcours particulier pour un technicien français.

Alors que Pedro Nuno Monteiro a officié dans divers pays d’Amérique Latine et du Sud, Virgil Lopez a lui travaillé pendant 14 ans au Brésil, jusqu’à diriger la sélection nationale féminine pendant les Jeux Mondiaux Universitaires de 2023.