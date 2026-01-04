Recherche
À l’étranger

Nick Calathes reçu 7/7 à 3-points avec le Partizan Belgrade !

LIGUE ADRIATIQUE - Du haut de ses 36 ans, Nick Calathes a livré une nouvelle performance exceptionnelle. L'ancien joueur de Monaco et du Fenerbahçe a inscrit ses sept tentatives à 3-points lors de la victoire du Partizan Belgrade 106-91 contre Borac en Ligue Adriatique. Un record dans sa très longue carrière.
00h00
Nick Calathes reçu 7/7 à 3-points avec le Partizan Belgrade !

Nick Calathes a livré une prestation parfaite à 3-points avec le Partizan Belgrade.

Crédit photo : Partizan BC

Libéré par l’AS Monaco en octobre dernier, Nick Calathes (1,96 m, 36 ans) a livré une performance remarquable en Ligue Adriatique samedi 3 janvier. Le meneur gréco-américain a réalisé un clinique 7/7 à 3-points, lors de la victoire du Partizan Belgrade face à Borac (106-91). Un record pour lui, d’autant plus impressionnant que le vétéran n’est pas coutumier de ses coups de chaud à longue distance.

Soirée parfaite derrière l’arc pour l’ancien Monégasque

L’ancien joueur de Monaco a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 22 points, grâce à sa réussite exceptionnelle à longue distance. Calathes a également contribué dans les autres secteurs du jeu avec 9 passes décisives, 4 rebonds et 1 interception, pour une évaluation de 31.

Nick CALATHES
Nick CALATHES
22
PTS
4
REB
9
PDE
Logo ABA Liga
CAC
91 106
PAR

Cette performance à 3-points contraste assez fortement avec les sorties habituelles du vétéran. La saison dernière, sous les couleurs de Monaco, le Gréco-Américain ne tournait qu’à 30% de réussite à 3-points seulement en Betclic Elite. Ce pourcentage chutait drastiquement à 20,7% lors des playoffs, autant que dans sa campagne d’EuroLeague sur le Rocher.

 

Arrivé au Partizan Belgrade à la fin octobre après avoir quitté la Principauté, l’ancien joueur de Fenerbahçe semble avoir rapidement trouvé ses marques dans son nouvel environnement. Au vétéran désormais de montrer que cette incroyable réussite à 3-points n’était pas qu’un coup de chaud, lui qui disait en novembre avoir « encore beaucoup de choses à prouver ».

cambouis
Il a l'air de s'éclater au partizan..mieux qu'à Monaco
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
