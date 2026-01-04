Nick Calathes reçu 7/7 à 3-points avec le Partizan Belgrade !

Libéré par l’AS Monaco en octobre dernier, Nick Calathes (1,96 m, 36 ans) a livré une performance remarquable en Ligue Adriatique samedi 3 janvier. Le meneur gréco-américain a réalisé un clinique 7/7 à 3-points, lors de la victoire du Partizan Belgrade face à Borac (106-91). Un record pour lui, d’autant plus impressionnant que le vétéran n’est pas coutumier de ses coups de chaud à longue distance.

Nick "THE SNIPER" Calathes 🎯 CAREER-HIGH 7 out of 7 3-pointers by the veteran guard in a Partizan win for ABA League 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/f8vI0jXcTU — Eurohoops (@Eurohoopsnet) January 3, 2026

Soirée parfaite derrière l’arc pour l’ancien Monégasque

L’ancien joueur de Monaco a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 22 points, grâce à sa réussite exceptionnelle à longue distance. Calathes a également contribué dans les autres secteurs du jeu avec 9 passes décisives, 4 rebonds et 1 interception, pour une évaluation de 31.

Cette performance à 3-points contraste assez fortement avec les sorties habituelles du vétéran. La saison dernière, sous les couleurs de Monaco, le Gréco-Américain ne tournait qu’à 30% de réussite à 3-points seulement en Betclic Elite. Ce pourcentage chutait drastiquement à 20,7% lors des playoffs, autant que dans sa campagne d’EuroLeague sur le Rocher.

Arrivé au Partizan Belgrade à la fin octobre après avoir quitté la Principauté, l’ancien joueur de Fenerbahçe semble avoir rapidement trouvé ses marques dans son nouvel environnement. Au vétéran désormais de montrer que cette incroyable réussite à 3-points n’était pas qu’un coup de chaud, lui qui disait en novembre avoir « encore beaucoup de choses à prouver ».