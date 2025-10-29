L’AS Monaco se sépare officiellement de Nick Calathes, embauché par le Partizan Belgrade

Ses 4 minutes et 44 secondes de jeu dimanche contre Boulazac resteront donc bien comme son baroud d’honneur sous le maillot de l’AS Monaco. Comme la dernière représentation d’une pièce globalement décevante…

Un deuxième départ à l’arrière après Loyd

Un peu plus d’un an après son arrivée en grande pompe en Principauté, auréolé du deuxième plus gros salaire de Betclic ÉLITE (1,4 million d’euros la saison), Nick Calathes a officiellement quitté Monaco.

🙏 Merci Nick, légende du jeu D’un commun accord, le club et le joueur ont décidé de se séparer avant l’issue de cette saison Toute la famille de l’AS Monaco Basketball te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière #RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/VpqxXaHIpf — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) October 29, 2025

Plus dans les plans de Vassilis Spanoulis cette saison, qui ne l’avait pas encore utilisé en EuroLeague, l’international grec s’est éclipsé par la petite porte, avec seulement 41 matchs disputés, pour un faible rendement (3,6 points à 34% et 4,1 passes décisives) et zéro trophée.

Après Donatas Motiejunas, vers l’Étoile Rouge, et Jordan Loyd, pour l’Anadolu Efes, il est le troisième départ monégasque depuis la reprise. Ce qui pourrait libérer une place à l’arrière si la Roca Team voulait recruter en cours de saison, comme elle le fait chaque année, ou presque.

Un rebond excitant en Serbie

Libéré de ses huit derniers mois de contrat avec la Roca Team, le meilleur passeur de l’histoire de l’EuroLeague a pris la direction du Partizan Belgrade, qui recherchait un nouveau meneur depuis la fracture du cinquième métatarse de Carlik Jones.

Doskorašnji igrač Monaka. Bivši košarkaš Panatanaikosa i Fenerbahčea, Nik Kalates, novo je pojačanje Partizana Mozzart Bet! Welcome Nick!⚫️⚪️#KKPartizan pic.twitter.com/yx6JMsG2vT — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 29, 2025

En Serbie, Nick Calathes retrouvera ainsi son ancien coach, Zeljko Obradovic, avec qui il fut sacré champion d’Europe en 2011 sous les couleurs du Panathinaïkos Athènes.