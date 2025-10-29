Recherche
EuroLeague

L'AS Monaco se sépare officiellement de Nick Calathes, embauché par le Partizan Belgrade

EuroLeague - Après seulement trois matchs disputés cette saison, et un bilan globalement décevant à Monaco, Nick Calathes quitte officiellement la Roca Team pour le Partizan Belgrade.
|
00h00
L’AS Monaco se sépare officiellement de Nick Calathes, embauché par le Partizan Belgrade

Ce mercredi, Nick Calathes n’est pas du déplacement à l’Olympiakos : pour cause, il est officiellement un joueur du Partizan

Crédit photo : Sébastien Grasset

Ses 4 minutes et 44 secondes de jeu dimanche contre Boulazac resteront donc bien comme son baroud d’honneur sous le maillot de l’AS Monaco. Comme la dernière représentation d’une pièce globalement décevante…

Un deuxième départ à l’arrière après Loyd 

Un peu plus d’un an après son arrivée en grande pompe en Principauté, auréolé du deuxième plus gros salaire de Betclic ÉLITE (1,4 million d’euros la saison), Nick Calathes a officiellement quitté Monaco.

Plus dans les plans de Vassilis Spanoulis cette saison, qui ne l’avait pas encore utilisé en EuroLeague, l’international grec s’est éclipsé par la petite porte, avec seulement 41 matchs disputés, pour un faible rendement  (3,6 points à 34% et 4,1 passes décisives) et zéro trophée.

Après Donatas Motiejunas, vers l’Étoile Rouge, et Jordan Loyd, pour l’Anadolu Efes, il est le troisième départ monégasque depuis la reprise. Ce qui pourrait libérer une place à l’arrière si la Roca Team voulait recruter en cours de saison, comme elle le fait chaque année, ou presque.

Un rebond excitant en Serbie 

Libéré de ses huit derniers mois de contrat avec la Roca Team, le meilleur passeur de l’histoire de l’EuroLeague a pris la direction du Partizan Belgrade, qui recherchait un nouveau meneur depuis la fracture du cinquième métatarse de Carlik Jones.

En Serbie, Nick Calathes retrouvera ainsi son ancien coach, Zeljko Obradovic, avec qui il fut sacré champion d’Europe en 2011 sous les couleurs du Panathinaïkos Athènes.

