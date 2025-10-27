Nick Calathes aurait trouvé une porte de sortie : bientôt la rupture avec l’AS Monaco ?

Toujours inutilisé en EuroLeague, réduit à la portion congrue en Betclic ÉLITE (seulement 4 minutes et 44 secondes dimanche contre Boulazac), Nick Calathes (1,96 m, 36 ans) ne devrait pas s’éterniser à Monaco.

PROFIL JOUEUR Nick CALATHES Poste(s): Meneur Taille: 196 cm Âge: 36 ans (07/02/1989) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 0,7 #179 REB 2,3 #115 PD 3,7 #25

En quête d’une opportunité ailleurs depuis le début de saison, un temps murmuré à l’Olympiakos, le vétéran américano-grec pourrait bénéficier de la blessure de Carlik Jones (fracture du cinquième métatarse, out plusieurs mois) pour se relancer. Selon Meridian Sport, le meneur de la Roca Team est en négociations avancées avec le Partizan Belgrade. À moins d’un an de la fin de son contrat, le club de la Principauté serait disposé à le libérer.

Un raté du recrutement monégasque

Arrivé sur le Rocher lors de l’été 2024, quelques mois après avoir brisé le rêve de Final Four de l’ASM avec le Fenerbahçe Istanbul, Nick Calathes restera comme un échec retentissant du recrutement monégasque.

Deuxième salaire de Betclic ÉLITE l’an dernier avec ses 140 000 euros mensuels (selon Basket Europe), le seul joueur au-dessus des 2 000 passes décisives en carrière EuroLeague a souvent fréquenté l’infirmerie et n’a disputé que 41 matchs, pour un rendement limité (3,6 points à 34% et 4,1 passes décisives) et zéro trophée.

Des retrouvailles avec Zeljko Obradovic ?

Dans le bain bouillant de Belgrade, où son ex-compagnon de placard Donatas Motiejunas a aussi trouvé un échappatoire du côté de l’Étoile Rouge, Nick Calathes pourrait ainsi retrouver Zeljko Obradovic, déjà côtoyé pendant trois ans au Panathinaïkos Athènes (2009/12). Ensemble, les deux hommes avaient notamment remporté l’EuroLeague en 2011.