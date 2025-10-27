Recherche
EuroLeague

Nick Calathes aurait trouvé une porte de sortie : bientôt la rupture avec l’AS Monaco ?

EuroLeague - Alors qu'il ne rentre plus dans les plans de l'AS Monaco, Nick Calathes pourrait bientôt quitter la Principauté pour le Partizan Belgrade, qui cherche un remplaçant médical pour Carlik Jones.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nick Calathes aurait trouvé une porte de sortie : bientôt la rupture avec l’AS Monaco ?

Nick Calathes n’a joué que trois matchs de Betclic ÉLITE cette saison

Crédit photo : Sébastien Grasset

Toujours inutilisé en EuroLeague, réduit à la portion congrue en Betclic ÉLITE (seulement 4 minutes et 44 secondes dimanche contre Boulazac), Nick Calathes (1,96 m, 36 ans) ne devrait pas s’éterniser à Monaco.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Nick Calathes.jpg
Nick CALATHES
Poste(s): Meneur
Taille: 196 cm
Âge: 36 ans (07/02/1989)

Nationalités:

logo greece.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
0,7
#179
REB
2,3
#115
PD
3,7
#25

En quête d’une opportunité ailleurs depuis le début de saison, un temps murmuré à l’Olympiakos, le vétéran américano-grec pourrait bénéficier de la blessure de Carlik Jones (fracture du cinquième métatarse, out plusieurs mois) pour se relancer. Selon Meridian Sport, le meneur de la Roca Team est en négociations avancées avec le Partizan Belgrade. À moins d’un an de la fin de son contrat, le club de la Principauté serait disposé à le libérer.

Un raté du recrutement monégasque

Arrivé sur le Rocher lors de l’été 2024, quelques mois après avoir brisé le rêve de Final Four de l’ASM avec le Fenerbahçe Istanbul, Nick Calathes restera comme un échec retentissant du recrutement monégasque.

Dimanche 26 octobre, le dernier tour d’honneur de Nick Calathes avec l’ASM ? (photo : Miko Missana)

Deuxième salaire de Betclic ÉLITE l’an dernier avec ses 140 000 euros mensuels (selon Basket Europe), le seul joueur au-dessus des 2 000 passes décisives en carrière EuroLeague a souvent fréquenté l’infirmerie et n’a disputé que 41 matchs, pour un rendement limité (3,6 points à 34% et 4,1 passes décisives) et zéro trophée.

Des retrouvailles avec Zeljko Obradovic ? 

Dans le bain bouillant de Belgrade, où son ex-compagnon de placard Donatas Motiejunas a aussi trouvé un échappatoire du côté de l’Étoile RougeNick Calathes pourrait ainsi retrouver Zeljko Obradovic, déjà côtoyé pendant trois ans au Panathinaïkos Athènes (2009/12). Ensemble, les deux hommes avaient notamment remporté l’EuroLeague en 2011.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
