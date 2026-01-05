Adama Bal signe sa meilleure performance en saison régulière

Adama Bal (2,01 m, 22 ans), arrière talentueux mais qui manque encore de régularité, est l’auteur d’un début d’année 2026 plutôt enthousiasmant. Le Manceau vient ainsi de réaliser son record de points en saison régulière de G-League, ce dimanche 4 . Dans une victoire des Knicks de Westchester 99-94 contre le Motor City Cruise ce dimanche, le champion d’Europe U20 2023 a tiré son épingle du jeu avec 16 unités en 24 minutes de temps de jeu. Une bonne performance pour lui qui réalise son premier match à 10 points ou plus depuis mi-décembre.

À la lutte pour se faire une place en G-League

Croisant parfois ses compatriotes français envoyés par les New York Knicks en G-League, à savoir Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara, Adama Bal affiche des moyennes de 8,3 points, 1,7 rebond, 1 passe décisive, 0,5 interception et 0,3 contre par match en moins de 23 minutes sur ses 15 rencontres disputées, Tip-Off Tournament et saison régulière mélangées.

Capable de hauts mais aussi de bas

Comme souvent dans son parcours, l’ancien pensionnaire du Pôle France a montré qu’il était capable de réaliser de gros matches comme en témoigne son record de 28 points en 41 minutes contre les College Park Skyhawks (défaite 111-116) le 3 décembre dernier. Mais pour franchir un cap, l’ancien joueur d’Arizona et Santa Clara doit faire preuve de consistance et le match suivant il avait fini à 0 point à 0/4, 1 rebond et 1 contre en 16 minutes, avant d’être de nouveau limité à 2 points en 21 minutes le lendemain.

PROFIL JOUEUR Adama BAL Poste(s): Arrière Taille: 201 cm Âge: 22 ans (18/12/2003) Nationalités: Stats 2025-2026 / G League PTS 8,3 #318 REB 1,7 #439 PD 1 #386

Une irrégularité déjà remarquée en présaison avec Strasbourg, ce qui avait poussé la SIG a engagé un autre arrière, à savoir Abdoulaye Ndoye (1,98 m, 27 ans). Adama Bal était alors devenu surnuméraire, ce qui l’avait poussé à finalement opter pour une première saison professionnelle en G-League.

Un début de saison compliqué pour les Westchester Knicks

À l’heure actuelle, les Knicks pointent à la 13e place de la Conférence Est avec un bilan de 3 victoires pour 5 défaites. Le Tip-Off Tournament avant le début de saison en décembre ne laissait que peu d’optimisme pour les Knicks qui ont fini bons derniers de leur division avec 1 victoire pour 13 défaites.

En battant le Motor City Cruise deux fois dans le week-end – victoire 140-132 sur le premier match, avec 9 points, 3 rebonds et 1 interception en 19 minutes pour Adama Bal -, l’espoir renaît pour un groupe qui n’avait gagné qu’à une reprise en saison régulière avant ce back-to-back.

Adama for three AGAIN 🪣 📊 He leads the team with 13 PTS and is 4 for 6 behind the arc. pic.twitter.com/uAZJ6YG3tc — Westchester Knicks (@wcknicks) January 4, 2026

Si Westchester veut pouvoir monter dans la hiérarchie à l’Est, il faudra que leur rookie français Adama Bal ne se contente pas de réaliser un gros match de temps en temps. C’est une nouvelle fois en devenant plus que consistant que ce poste 2/1 de talent pourra séduire des employeurs plus huppés.