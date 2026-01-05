Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
G League

Adama Bal signe sa meilleure performance en saison régulière

Dans une victoire des Knicks de Westchester 99-94 contre le Motor City Cruise ce dimanche, Adama Bal (22 ans, 2m01) a tiré son épingle du jeu avec 16 unités en 24 minutes de temps de jeu. Une bonne performance pour lui qui réalise à nouveau un match à plus de 10 points.
|
00h00
Résumé
Écouter
Adama Bal signe sa meilleure performance en saison régulière

Adama Bal a marqué 16 points pour les Knicks pour clôturer son premier week-end de l’année

Adama Bal (2,01 m, 22 ans), arrière talentueux mais qui manque encore de régularité, est l’auteur d’un début d’année 2026 plutôt enthousiasmant. Le Manceau vient ainsi de réaliser son record de points en saison régulière de G-League, ce dimanche 4 . Dans une victoire des Knicks de Westchester 99-94 contre le Motor City Cruise ce dimanche, le champion d’Europe U20 2023 a tiré son épingle du jeu avec 16 unités en 24 minutes de temps de jeu. Une bonne performance pour lui qui réalise son premier match à 10 points ou plus depuis mi-décembre.

Adama BAL
Adama BAL
16
PTS
0
REB
0
PDE
Logo G League
MOT
94 99
WES

À la lutte pour se faire une place en G-League

Croisant parfois ses compatriotes français envoyés par les New York Knicks en G-League, à savoir Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara, Adama Bal affiche des moyennes de 8,3 points, 1,7 rebond, 1 passe décisive, 0,5 interception et 0,3 contre par match en moins de 23 minutes sur ses 15 rencontres disputées, Tip-Off Tournament et saison régulière mélangées.

LIRE AUSSI

Capable de hauts mais aussi de bas

Comme souvent dans son parcours, l’ancien pensionnaire du Pôle France a montré qu’il était capable de réaliser de gros matches comme en témoigne son record de 28 points en 41 minutes contre les College Park Skyhawks (défaite 111-116) le 3 décembre dernier. Mais pour franchir un cap, l’ancien joueur d’Arizona et Santa Clara doit faire preuve de consistance et le match suivant il avait fini à 0 point à 0/4, 1 rebond et 1 contre en 16 minutes, avant d’être de nouveau limité à 2 points en 21 minutes le lendemain.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Adama Bal.jpg
Adama BAL
Poste(s): Arrière
Taille: 201 cm
Âge: 22 ans (18/12/2003)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / G League
PTS
8,3
#318
REB
1,7
#439
PD
1
#386

Une irrégularité déjà remarquée en présaison avec Strasbourg, ce qui avait poussé la SIG a engagé un autre arrière, à savoir Abdoulaye Ndoye (1,98 m, 27 ans). Adama Bal était alors devenu surnuméraire, ce qui l’avait poussé à finalement opter pour une première saison professionnelle en G-League.

Un début de saison compliqué pour les Westchester Knicks

À l’heure actuelle, les Knicks pointent à la 13e place de la Conférence Est avec un bilan de 3 victoires pour 5 défaites. Le Tip-Off Tournament avant le début de saison en décembre ne laissait que peu d’optimisme pour les Knicks qui ont fini bons derniers de leur division avec 1 victoire pour 13 défaites.

En battant le Motor City Cruise deux fois dans le week-end – victoire 140-132 sur le premier match, avec 9 points, 3 rebonds et 1 interception en 19 minutes pour Adama Bal -, l’espoir renaît pour un groupe qui n’avait gagné qu’à une reprise en saison régulière avant ce back-to-back.

Si Westchester veut pouvoir monter dans la hiérarchie à l’Est, il faudra que leur rookie français Adama Bal ne se contente pas de réaliser un gros match de temps en temps. C’est une nouvelle fois en devenant plus que consistant que ce poste 2/1 de talent pourra séduire des employeurs plus huppés.

G League
G League
Suivre
Adama Bal
Adama Bal
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
John Ford a quitté le club de Trapani à son tour
Basketball Champions League
00h00Qualifiés en play-in de BCL, les Trapani Sharks vont-ils déclarer forfait ?
À l’étranger
00h00Après Orléans, Xavier Johnson rebondit en Allemagne
À l’étranger
00h00Amine Noua marque les esprits face à l’Olympiakos, malgré la défaite de l’Aris
Ergin Ataman et le Panathinaïkos Athènes vont-ils pouvoir compter sur une énorme recrue pour finir la saison d'EuroLeague
EuroLeague
00h00Un « gros transfert » au Panathinaikos ? Quand le propriétaire du club tease une arrivée en plein live Instagram
Adama Bal a marqué 16 points pour les Knicks pour clôturer son premier week-end de l'année
G League
00h00Adama Bal signe sa meilleure performance en saison régulière
À l’étranger
00h00Damien Inglis intenable au Japon : Yokohama battu mais le Français rayonne
NBA
00h00« La NBA, c’est la sécurité à vie » : Guerschon Yabusele explique pourquoi la ligue américaine change tout financièrement
Joan Beringer a signé son meilleur match de la saison en G-League
G League
00h00Joan Beringer signe son premier gros double-double de la saison
À l’étranger
00h00Sylvain Francisco rentable, le Žalgiris Kaunas surclasse Neptūnas et conforte sa place de leader du championnat lituanien
Coupe de France Masculine
00h00Où regarder gratuitement Blois – Bourg, le dernier 1/8 de finale de Coupe de France ?
1 / 0
Livenews NBA
Amen Thompson et Anthony Davis lors de la rencontre entre Rockets et Mavericks
NBA
00h00NBA China Games 2026 : Mavericks et Rockets s’affronteront à Macao
Michael Porter Jr sous le maillot des Brooklyn Nets
NBA
00h00Michael Porter Jr au cœur des rumeurs de transfert NBA avant la deadline
Draymond Green en explications avec le corps arbitral
NBA
00h00Draymond Green exclu pour la deuxième fois en deux semaines
Jalen Suggs, meneur du Magic d'Orlando
NBA
00h00La NBA interdit à Jalen Suggs de porter son bandeau autour du cou
Derrick Jones Jr face aux Kings
NBA
00h00Derrick Jones Jr. rechute : nouvelle blessure au genou pour l’ailier des Clippers
NBA
00h00« La NBA, c’est la sécurité à vie » : Guerschon Yabusele explique pourquoi la ligue américaine change tout financièrement
Betclic ELITE
00h00Nadir Hifi ne s’en cache pas : « La NBA, c’est clairement le prochain objectif »
NBA
00h00Retour rassurant pour Maxime Raynaud, Nolan Traoré maladroit mais Brooklyn fait plonger Denver
NBA
00h00Nouveau double-double pour Rudy Gobert, taille patron face à Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly
Alperen Sengun, contraint de quitter le parquet
NBA
00h00La blessure d’Alperen Sengun fragilise les Houston Rockets
1 / 0