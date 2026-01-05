Stephen Curry et Dell Curry entrent dans l’histoire de la NBA avec un nouveau record père-fils

Samedi soir face au Utah Jazz, Stephen Curry a franchi une nouvelle étape historique en disputant son 1 052e match de saison régulière en carrière. Cette apparition lui permet, avec son père Dell Curry, d’établir un record NBA : celui du plus grand nombre de matchs joués par un duo père-fils dans l’histoire de la ligue.

Un héritage familial exceptionnel qui traverse les générations

Avec 2 135 matchs disputés au total, les Curry dépassent désormais le précédent record détenu par Dolph Schayes et son fils Danny, qui avaient totalisé 2 134 rencontres. Dell Curry avait disputé 1 083 matchs entre 1986 et 2002, évoluant successivement pour le Utah Jazz, les Cleveland Cavaliers, les Charlotte Hornets, les Milwaukee Bucks et les Toronto Raptors.

Stephen, qui entame sa 17e saison avec la même franchise qui l’a drafté en 2009, se rapproche progressivement du total de son père. Dans quelques matchs, la superstar des Warriors dépassera Dell en nombre d’apparitions individuelles.

La dynastie du tir à 3-points se perpétue

Les Curry sont devenus synonymes d’excellence au tir longue distance à travers plusieurs décennies. Dell avait établi sa réputation comme l’un des snipers à 3-points les plus respectés de son époque, terminant sa carrière avec 1 245 tirs primés inscrits, ce qui le classait 10e historique à l’époque de sa retraite en 2002.

Stephen a largement surpassé l’héritage paternel en devenant le meilleur tireur à 3-points de tous les temps avec 4 177 réussites, soit environ 1 000 de plus que James Harden, classé deuxième. L’excellence familiale ne s’arrête pas là : Seth Curry, avec 43,3% de réussite à 3-points en carrière et 947 tirs primés inscrits en plus de 500 matchs, s’apprête à devenir le troisième membre de la famille à franchir la barre des 1 000 tirs à 3-points.

« C’est cool. C’est la longévité et l’entreprise familiale dans ce jeu. Si on ajoute les points de mon frère, c’est encore mieux, donc c’est vraiment spécial pour la famille Curry dans son ensemble. Savoir qu’il (Dell) a joué pendant 16 ans, et moi je suis dans ma 17e année en essayant toujours de le faire. Un rêve devenu réalité, pour être honnête », a déclaré Stephen Curry.

Cette performance historique intervient alors que les Warriors traversent une période difficile en début de saison 2025-2026, occupant la 8e place de la Conférence Ouest avec un bilan de 19 victoires pour 17 défaites, Curry ayant manqué plusieurs matchs en raison de problèmes de cheville.