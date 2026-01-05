Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Stephen Curry et Dell Curry entrent dans l’histoire de la NBA avec un nouveau record père-fils

Stephen et Dell Curry totalisent désormais 2 135 matchs disputés en NBA, devenant le duo père-fils le plus prolifique de l'histoire de la ligue américaine.
|
00h00
Résumé
Écouter
Stephen Curry et Dell Curry entrent dans l’histoire de la NBA avec un nouveau record père-fils

Stephen Curry et son père : Dell Curry

Crédit photo : © Darren Yamashita-Imagn Images

Samedi soir face au Utah Jazz, Stephen Curry a franchi une nouvelle étape historique en disputant son 1 052e match de saison régulière en carrière. Cette apparition lui permet, avec son père Dell Curry, d’établir un record NBA : celui du plus grand nombre de matchs joués par un duo père-fils dans l’histoire de la ligue.

Un héritage familial exceptionnel qui traverse les générations

Avec 2 135 matchs disputés au total, les Curry dépassent désormais le précédent record détenu par Dolph Schayes et son fils Danny, qui avaient totalisé 2 134 rencontres. Dell Curry avait disputé 1 083 matchs entre 1986 et 2002, évoluant successivement pour le Utah Jazz, les Cleveland Cavaliers, les Charlotte Hornets, les Milwaukee Bucks et les Toronto Raptors.

Stephen, qui entame sa 17e saison avec la même franchise qui l’a drafté en 2009, se rapproche progressivement du total de son père. Dans quelques matchs, la superstar des Warriors dépassera Dell en nombre d’apparitions individuelles.

La dynastie du tir à 3-points se perpétue

Les Curry sont devenus synonymes d’excellence au tir longue distance à travers plusieurs décennies. Dell avait établi sa réputation comme l’un des snipers à 3-points les plus respectés de son époque, terminant sa carrière avec 1 245 tirs primés inscrits, ce qui le classait 10e historique à l’époque de sa retraite en 2002.

Stephen a largement surpassé l’héritage paternel en devenant le meilleur tireur à 3-points de tous les temps avec 4 177 réussites, soit environ 1 000 de plus que James Harden, classé deuxième. L’excellence familiale ne s’arrête pas là : Seth Curry, avec 43,3% de réussite à 3-points en carrière et 947 tirs primés inscrits en plus de 500 matchs, s’apprête à devenir le troisième membre de la famille à franchir la barre des 1 000 tirs à 3-points.

« C’est cool. C’est la longévité et l’entreprise familiale dans ce jeu. Si on ajoute les points de mon frère, c’est encore mieux, donc c’est vraiment spécial pour la famille Curry dans son ensemble. Savoir qu’il (Dell) a joué pendant 16 ans, et moi je suis dans ma 17e année en essayant toujours de le faire. Un rêve devenu réalité, pour être honnête », a déclaré Stephen Curry.

Cette performance historique intervient alors que les Warriors traversent une période difficile en début de saison 2025-2026, occupant la 8e place de la Conférence Ouest avec un bilan de 19 victoires pour 17 défaites, Curry ayant manqué plusieurs matchs en raison de problèmes de cheville.

NBA
NBA
Suivre
Utah Jazz
Utah Jazz
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Livenews
NBA
00h00Retour rassurant pour Maxime Raynaud, Nolan Traoré maladroit mais Brooklyn fait plonger Denver
NBA
00h00Nouveau double-double pour Rudy Gobert, taille patron face à Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly
Tonye Jekiri passe du CSKA Moscou au Partizan Belgrade
EuroLeague
00h00Tonye Jekiri au Partizan Belgrade pour remplacer Tyrique Jones, parti à l’Olympiakos
NBA
00h00ITW Rudy Gobert : « En général, quand tu fais une bonne défense, ça ne va pas finir sur Instagram ou Twitter »
Paul Eboua va passer de le Trapani à l'ASVEL
Betclic ELITE
00h00Paul Eboua à l’ASVEL : un renfort intérieur venu de Trapani après le départ de Nando De Colo
Guillaume Grotzinger a un profil intéressant pour les clubs de Betclic ELITE en 2026-2027
Betclic ELITE
00h00Quels sont les joueurs d’ÉLITE 2 qui pourraient vraiment passer en Betclic ÉLITE ?
Spencer Dinwiddie a découvert l'EuroLeague avec le Bayern Munich
EuroLeague
00h00Spencer Dinwiddie et le Bayern Munich se séparent déjà
EuroLeague
00h00L’ASVEL laisse partir Nando De Colo pour le Fenerbahçe Istanbul !
ELITE 2
00h00Jean-Baptiste Lecrosnier est le nouvel entraîneur de Caen, Stéphane Eberlin démis de ses fonctions
À l’étranger
00h00Marie Mané tente le grand saut vers la Chine
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Retour rassurant pour Maxime Raynaud, Nolan Traoré maladroit mais Brooklyn fait plonger Denver
NBA
00h00Nouveau double-double pour Rudy Gobert, taille patron face à Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly
Alperen Sengun, contraint de quitter le parquet
NBA
00h00La blessure d’Alperen Sengun fragilise les Houston Rockets
NBA
00h00ITW Rudy Gobert : « En général, quand tu fais une bonne défense, ça ne va pas finir sur Instagram ou Twitter »
Luka Doncic et LeBron James offrent une nouvelle victoire serrée aux Lakers
NBA
00h00Luka Doncic et LeBron James dominent Memphis pour maintenir leur série clutch
Stephen Curry et son père : Dell Curry
NBA
00h00Stephen Curry et Dell Curry entrent dans l’histoire de la NBA avec un nouveau record père-fils
Devin Booker décisif face au Thunder
NBA
00h00Devin Booker crucifie le Thunder à la dernière seconde : victoire spectaculaire des Suns
Mark Williams sous le maillot des Suns
NBA
00h00Mark Williams reste amer après son transfert avorté vers les Lakers
NBA
00h00Nouvelles rassurantes après la blessure de Maxime Raynaud au genou
NBA
00h00Soirée frustrante pour Zaccharie Risacher, Sidy Cissoko et Rayan Rupert se montrent face aux Spurs sans Victor Wembanyama
1 / 0