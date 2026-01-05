Recherche
NBA

Devin Booker crucifie le Thunder à la dernière seconde : victoire spectaculaire des Suns

Devin Booker signe le tir de la gagne face au champion en titre Oklahoma City Thunder. L'arrière des Phoenix Suns offre une victoire de prestige (108-105) grâce à un 3-points décisif à 0,7 seconde de la fin.
00h00
Devin Booker crucifie le Thunder à la dernière seconde : victoire spectaculaire des Suns

Devin Booker décisif face au Thunder

Crédit photo : © Mark J. Rebilas-Imagn Images

Les Phoenix Suns ont réalisé un exploit retentissant en s’imposant face au champion en titre Oklahoma City Thunder (108-105). Devin Booker a été l’artisan de cette victoire spectaculaire, plantant le tir de la gagne à 3-points avec seulement 0,7 seconde au chrono.

Un final haletant digne des plus grands matchs

La fin de rencontre a été d’une intensité rare. À 36 secondes de la fin, Dillon Brooks semblait avoir donné l’avantage définitif aux Suns avec un magnifique stepback à 3-points face à Shai Gilgeous-Alexander (105-101). Mais le Thunder, fidèle à sa réputation, n’a jamais abdiqué. Après un rebond offensif et un panier de Chet Holmgren, Jalen Williams a égalisé à huit secondes de la sirène (105-105).

C’est alors que Devin Booker est entré dans l’histoire. « J’ai déjà vécu ça auparavant », a confié l’arrière des Suns après son tir victorieux. « Dans mon imagination et lors des entraînements d’été, tout se résume toujours à des moments comme celui-ci. J’avais l’impression d’avoir déjà vécu cette situation. »

Le tir de Booker était d’une difficulté exceptionnelle, réalisé face à Alex Caruso, l’un des meilleurs défenseurs de la ligue, avec l’aide tardive de Lu Dort. Il s’agissait de son neuvième panier décisif en carrière dans les cinq dernières secondes d’un match, le plaçant derrière seul DeMar DeRozan (11) depuis son arrivée en NBA en 2015-2016.

Jordan Goodwin, l’homme providentiel de Phoenix

Si Booker a signé le coup de grâce avec 24 points et 9 passes décisives, c’est Jordan Goodwin qui a été le véritable artisan de cette remontée. Le meneur remplaçant a réalisé le match de sa vie avec 26 points à 9/16 aux tirs, dont un exceptionnel 8/13 à 3-points. Il a particulièrement brillé dans le même corner, sanctionnant systématiquement les aides défensives sur Booker.

Les Suns ont construit leur succès sur une domination au rebond impressionnante (49 contre 29), compensant l’absence d’Isaiah Hartenstein côté Thunder. Shai Gilgeous-Alexander, habituellement dominateur, a été contenu à 25 points à 8/22 aux tirs, l’une de ses performances les plus difficiles de la saison.

Cette sixième victoire en sept matchs confirme l’excellente forme des Suns (21-14), désormais septièmes à l’Ouest. Une progression remarquable comparée à la saison passée, où ils occupaient la douzième place à la même période. Pour le Thunder (30-6), c’est seulement la sixième défaite d’une saison exceptionnelle, mais elle intervient face à une équipe qui s’affirme de plus en plus comme un outsider sérieux dans la course aux playoffs.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
