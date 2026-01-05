Où regarder gratuitement Blois – Bourg, le dernier 1/8 de finale de Coupe de France ?

Alors que la Fédération Française de Basketball a déjà tiré au sort les affiches des 1/4 de finale de Coupe de France, l’une d’entre elles est encore partiellement à déterminer. En effet, il reste un match du tour précédent à disputer, entre l’ADA Blois et la JL Bourg.

Pour savoir qui rejoindra Nanterre au prochain tour, il faudra attendre l’issue du match disputé ce lundi soir au Jeu de Paume et retransmis sur YouTube. Entre-deux à 19 heures.

GAME DAY – #CDFBASKET 🏀🏆 Dernier match des huitièmes de finale@ADABloisBasket ⚔️ @JLBourgBasket Qui prendra le dernier ticket pour les quarts de finale ? pic.twitter.com/hlRBkfXwDo — Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) January 5, 2026

Bourg au cœur d’un calendrier démentiel

D’abord programmée le 3 décembre dernier, la rencontre entre Blois et Bourg a été reportée au lundi 5 janvier à la faveur d’un calendrier burgien infernal. La Jeu a disputé 8 matchs toutes compétitions confondues le mois dernier, une cadence à peine allégée par ce match reprogrammé, mais que Bourg est parvenu à assumer. L’équipe reste sur 10 victoires sur les onze derniers matchs.

Forts de cette belle dynamique qui les classe 2e de Betclic ELITE et leader de poule d’EuroCup, les joueurs de Frédéric Fauthoux partent sans doute favoris. Mais ils n’ont que très peu coupé pendant la trêve, étant engagés en Coupe d’Europe jusqu’au 30 décembre. Comme cela n’est pas près de s’arrêter, ils reprendront le chemin du championnat dès vendredi contre Strasbourg. Cette gestion de la fatigue et des temps de jeu sera, en plus de la tactique, une faille à exploiter pour les Blésois.

Blois co-leader d’ELITE 2

Des Blésois qui abordent la rencontre dans la peau du co-leader d’ELITE 2. Les hommes de David Morabito voudront faire mieux que bonne figure face à Bourg, afin d’arriver en confiance au Centrico contre l’autre leader d’ELITE 2 Orléans, dimanche prochain.

Probablement sans sa dernière recrue au poste de meneur, l’Abeille des Aydes pourra néanmoins s’appuyer sur un collectif solide depuis le début de la saison. Devant son public, et avec un avantage de 7 points à l’entre-deux, les coéquipiers de Talis Soulhac et Timothé Vergiat tenteront de renverser l’équipe de Frédéric Fauthoux, « admiratif de ce que Blois fait » comme il le confie à La Nouvelle République.

Le coup d’envoi de cette belle rencontre du basket français est prévu à 19 heures au Jeu de Paume. Le match sera diffusé sur la chaîne YouTube de l’ADA, pour en faire bénéficier le plus grand nombre.