À l’étranger

Sylvain Francisco rentable, le Žalgiris Kaunas surclasse Neptūnas et conforte sa place de leader du championnat lituanien

Lituanie - Avec Sylvain Francisco efficace, le Žalgiris Kaunas a signé une large victoire contre Neptūnas Klaipėda (112-77) lors de la 15e journée du championnat lituanien.
00h00
Sylvain Francisco rentable, le Žalgiris Kaunas surclasse Neptūnas et conforte sa place de leader du championnat lituanien

BC Žalgiris Kaunas

Crédit photo : Zalgiris Kaunas

Sylvain Francisco (1,85 m, 28 ans) continue de s’imposer comme un rouage essentiel du Zalgiris Kaunas. Face au Neptūnas Klaipėda ce dimanche après-midi, le club de Kaunas n’a laissé aucune chance à son adversaire, s’imposant très largement (112-77) dans une rencontre rapidement pliée avec un 2e quart temps ravageur (32 à 6 !) . Une victoire autoritaire qui confirme la domination nationale du leader lituanien.

Un match vite maîtrisé à Kaunas

Dès les premières minutes, le Žalgiris a imposé son rythme, étouffant Neptūnas des deux côtés du terrain. L’adresse extérieure, le jeu de transition et la maîtrise collective ont rapidement creusé l’écart, rendant la rencontre à sens unique avant la pause. La profondeur de l’effectif de Kaunas a permis au staff de faire largement tourner, sans jamais voir l’intensité retomber.

Sylvain Francisco confirme son importance dans le collectif lituanien

Dans ce contexte, l’international français Sylvain Francisco (1,85 m, 28 ans) s’est une nouvelle fois illustré par son efficacité et sa justesse en sortie de banc. En seulement 17 minutes, le meneur français a compilé 12 points, 2 rebonds et 5 passes décisives. Sa capacité à organiser le jeu, accélérer quand il le faut et mettre ses coéquipiers dans les meilleures dispositions a parfaitement servi les intérêts du Žalgiris, tout en maintenant une forte pression sur la défense adverse.

Sylvain FRANCISCO
Sylvain FRANCISCO
12
PTS
2
REB
5
PDE
ZAL
112 77
NEP

Le Žalgiris solidement installé en tête du championnat

Grâce à ce succès, Kaunas enregistre sa 12e victoire de la saison et conforte sa place de leader du championnat lituanien, avec un bilan de 12 victoires en 13 rencontres disputées. Les pensionnaires de la Zalgirio Arena n’ont plus perdu en championnat lituanien depuis le 19 octobre et une défaite 85-87 face à Lietkabelis. Une régularité impressionnante qui illustre la constance du collectif et la maîtrise affichée sur la scène nationale depuis le début de l’exercice.

Cap sur l’EuroLeague avec deux gros tests

La suite s’annonce toutefois bien plus relevée. Le Žalgiris va désormais basculer sur la scène européenne avec un déplacement périlleux chez la Virtus Bologna le 6 janvier, avant la réception de l’Étoile Rouge de Belgrade le 9 janvier. Deux rendez-vous majeurs pour jauger la dynamique actuelle du club lituanien face à deux formations à sa portée en EuroLeague.

