Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Boulazac : Amit Ebo blessé avant la trêve

Betclic ELITE - Touché à l’aine, Amit Ebo était absent à Nanterre où Boulazac a encore craqué dans le dernier quart-temps. Un scénario qui agace Alexandre Ménard avant la trêve internationale.
|
00h00
Résumé
Écouter
Boulazac : Amit Ebo blessé avant la trêve

Amit Ebo a manqué le match de Boulazac à Nanterre

Crédit photo : Julie Dumélié

Amit Ebo (1,80 m, 26 ans) manquait du côté de Boulazac samedi soir à Nanterre. Sans leur meneur israélien, les Périgourdins ont encore tenu trois quart-temps avant de céder dans les dernières minutes, un schéma qui se répète trop souvent aux yeux d’Alexandre Ménard. Le BBD atteint la trêve à trois victoires mais surtout avec des regrets, entre fatigue, rotation limitée et frustration sportive.

La même histoire qui se répète pour le BBD

Le déplacement à Nanterre a rappelé d’autres soirées douloureuses pour Boulazac. Comme à Strasbourg une semaine plus tôt, le BBD a mené, tenu, résisté… avant de lâcher dans le quatrième quart-temps. Alexandre Ménard a résumé cette impression de déjà-vu dans Sud-Ouest : « C’est toujours la même histoire qui se répète même si on est diminués ce soir. Défensivement, ce n’était pas suffisant, on n’a pas été discipliné, on a perdu beaucoup de balles [18] ».

Même constat pour son capitaine Cyrille Eliezer-Vanerot (2,03 m, 29 ans) : « C’est encore frustrant, on ne va pas se le cacher. On est au coude-à-coude pendant trois quart-temps et encore au début du quatrième, puis on craque. Ça se joue dans des détails. On n’a pas d’excuse, on manque de lucidité et de concentration. »

Amit Ebo forfait, rotation réduite et fatigue visible

Parmi les explications, la rotation très courte. Seulement huit pros à Nanterre, et surtout l’absence d’Amit Ebo, touché à l’aine. Le meneur israélien (10,9 points et 3,1 passes décisives de moyenne en Betclic ELITE) manquait énormément dans la création, alors que Jacob Grandison est toujours forfait. « On n’a que quatre arrières donc des joueurs ont surjoué, je comprends qu’ils manquent d’énergie », glissait Ménard.

PROFIL JOUEUR
Amit EBO
Poste(s): Meneur
Taille: 180 cm
Âge: 26 ans (06/10/1999)
Nationalités:

logo isr.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
10,9
#50
REB
2
#132
PD
3,1
#39

Le coach, malgré les circonstances, espérait néanmoins davantage de certains éléments : « Je comprends moins quand des joueurs qui veulent jouer ont l’occasion de le faire mais ce qui est proposé n’est pas suffisant. Quand on n’est que huit, il faut que les huit soient bons, on ne peut pas jouer à six. »

Une trêve bienvenue avant un déplacement important à Chalon

La coupure arrive comme un soulagement pour tout le monde. Une semaine de vacances pour souffler, puis presque dix jours pour préparer Chalon (samedi 13 décembre), puisque le match prévu pour la reprise, face à Gravelines, a été avancé et ne sera pas joué le 6 décembre. Une respiration nécessaire pour une équipe qui a trop flirté avec l’exploit sans réussir à le conclure.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Boulazac
Boulazac
Suivre
Amit Ebo
Amit Ebo
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00L’AS Monaco ne fera pas appel de la sanction de Mike James : « Sa suspension pénalisera surtout la LNB »
Qualif' Coupe du Monde
00h00La grande interview de Mathis Dossou-Yovo, avant ses premiers pas chez les Bleus : « Je ne m’estime pas chanceux, mais privilégié ! »
À l’étranger
00h00105 d’évaluation sur un week-end : l’ex-vichyssois Tray Boyd III toujours plus fort au Japon !
À l’étranger
00h00Joffrey Lauvergne signe son match référence au Koweït
Amit Ebo a manqué le match de Boulazac à Nanterre
Betclic ELITE
00h00Boulazac : Amit Ebo blessé avant la trêve
Noah Penda en défense contre Boston ce dimanche
NBA
00h00Noah Penda deuxième rookie français à passer la barre des 10 points, Rupert signe son record de la saison
Alicia Tournebize pourrait quitter Bourges pour la NCAA, et peut-être South Carolina
NCAA
00h00Alicia Tournebize en visite à South Carolina : la jeune intérieure française plus proche que jamais de la NCAA ?
Betclic ELITE
00h00« C’est une fierté » : la JL Bourg d’un énorme duo Mokoka – Kokila signe l’exploit à Monaco !
Liga Femenina Endesa
00h00[Vidéo] Les 23 points de Lou Lopez-Sénéchal, son record de la saison en Espagne
NBA
00h00Sidy Cissoko, révélation de la semaine en NBA : « J’ai ce feu en moi ! »
1 / 0
Livenews NBA
Noah Penda en défense contre Boston ce dimanche
NBA
00h00Noah Penda deuxième rookie français à passer la barre des 10 points, Rupert signe son record de la saison
NBA
00h00Sidy Cissoko, révélation de la semaine en NBA : « J’ai ce feu en moi ! »
NBA
00h00Victor Wembanyama absent jusqu’à début décembre minimum
NBA
00h00Débuts victorieux en NBA pour Noa Essengue face à un Alexandre Sarr en double-double, Nicolas Batum brille encore à 3-points
NBA
00h00Un joueur majeur des Kings se blesse, une opportunité en or pour Maxime Raynaud
Maxime Raynaud, ici en défense sur Cedric Coward, et Sacramento ont subi une grosse défaite contre Memphis
NBA
00h00Maxime Raynaud premier rookie français à passer les 10 points cette saison, Risacher en difficulté pour son retour
Sidy Cissoko a été titulaire pour la première fois en NBA, ce mercredi contre Chicago
NBA
00h00Rudy Gobert solide, Sidy Cissoko titularisé : les Français bien présents en NBA ce 19 novembre
George Aivazoglou
NBA
00h00NBA Europe : George Aivazoglou dévoile les ambitions du projet pour 2027
NBA
00h00La blessure de Victor Wembanyama peut-elle le priver de trophées individuels en fin de saison ?
NBA
00h00« Je lui ai dit qu’il était trop petit » : Draymond Green revient avec humour sur son altercation avec Victor Wembanyama
1 / 0